La industria más antifeminista en redes

Diario Ejecutivo

De Victoria Secret a los Nudes y OnlyFans

¿Puede eliminarse el acoso, la violencia y las agresiones sexuales hacia las mujeres cuando, por otro lado, vivimos una especie de boom de contenidos virtuales que todos los días degradan al feminismo? Creo que no, que por el contrario considero que se está generando un nuevo modelo de relaciones que lleva implícita mucha violencia.

La utilización de la mujer como objeto sexual fue especialmente dominante en las dos últimas décadas del siglo pasado, a través de la televisión, cunado para vender un auto o promover una cerveza se utilizaban modelos femeninas que nada tenían que ver con el producto ofrecido. Incluso muchas series televisivas daban cuenta de que hasta los catálogos de Victoria Secret servían para estimular el sexo masculino.

Hoy, la situación, creo, es mucho más grave, pues abundan en las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok) contenidos de mujeres jóvenes, a veces menores de edad, que participan en una industria semi porno, de nudes o de videos en ropa interior. Una industria antifeminista mediante la que estas “modelos” pueden ganar hasta un millón de pesos por un mensaje visual de tres o cuatro minutos.

No me asustan los desnudos porque considero que cada mujer es dueña de su cuerpo y puede hacer él lo que le venga en gana. Ahí radica precisamente la libertad y la igualdad. Creo que el morbo está en quien lo ve y no en quien enseña parte de sus intimidades. Pero esta industria -pienso que la más antifeminista que hay en estos momentos- de los “nudes” explota precisamente a la mujer para generar reacciones masculinas.

Todo esto viene a cuento porque el miércoles, mientras daba seguimiento en Facebook a las marchas por el Día Internacional de la Mujer, me apareció de repente un video de una joven llamada Carlita Carnejo, en rompa íntima, con el mensaje “abajo tenía calor”. Lo abrí y fueron tres minutos en que la adolescente posa ante el espejo con poses de insinuación sensual. Sin mostrar su cuerpo, pero sí en lo que en mis tiempos se llamaban paños menores.

Cerré el caso y me dediqué otra vez a ver el contenido de la marcha. Pero quedé intrigado, por lo que me puse a hacer una búsqueda sumaria de este muro de Facebook y de otros similares. El muro o página de Carlita Carnejo fue creada el dos de febrero de este año. Tiene más de 88 mil seguidores y tiene una leyenda que la define como “creador de videos”.

Esta misma leyenda (creador de videos) la encontré en otras jóvenes como Gene Álvarez, Soy Andrea Garda, Stefi Quiroz Tv en videos como “me puse en tampón frente a la cámara”, “Se me agrand4 con el agua”, “detrás de la tuall4”, “Así de grand3 es mi hollo”, “Crema + duch4” o “Mi limpi3za”. Todos son casi lo mismo, jóvenes que sin mostrar su cuerpo realizan actividades íntimas. Es decir que no es porno, aunque sí podría definirse como porno light.

Una búsqueda rápida en Google me llevó a encontrar que desde hace dos años Beta (Facebook), Twitter, Tik Tok e Instagram han realizado varios esfuerzos infructuosos por erradicar la pornografía infantil y los “nudes” de las redes sociales.

Incluso, con la plataforma Take It Down iniciaron pruebas piloto para, si detectan una imagen o video que coincide con el valor hash (operación criptográfica), pueden tomar medidas para limitar la difusión y eliminarlos. La herramienta funciona para cualquier contenido compartido en Facebook, Instagram y Messenger, siempre que las imágenes no estén cifradas El servicio puede ser utilizado por menores de 18 años de todo el mundo que hayan compartido en línea imágenes de desnudos o sexualmente explícitas.

Luego de esto hable con mi ciberspecialista de cabecera, Adrián Campos y le expuse mis inquietudes al respecto. Me comentó que seguramente se trata de videos hechos mediante la plataforma llamada “Only Fans” y me dijo en síntesis que las redes están plagadas de este tipo de publicaciones y que las jóvenes que se autograban pueden ganar de 100 mil a un millón de pesos por un solo video de tres minutos.

Me enteré, por otra fuente, que incluso hay que reporteras que, por los bajos salarios que ofrecen sus medios de comunicación, han aceptado hacer este tipo de grabaciones porque con ellas pueden recibir decenas de miles de pesos.

Me puse investigar a OnlyFans y en Wikipedia, se informa: “es un servicio de suscripción de contenido con sede en Londres. Los creadores de contenido pueden obtener ingresos a partir de los usuarios suscritos a su perfil, denominados «fanes».​ Permite a los creadores recibir fondos directamente de sus fanes con una suscripción mensual, pago único o pago por visión. El servicio es popular entre trabajadores sexuales pero también hospeda creadores de contenidos de otros géneros​ como chefs, expertos en fitness, músicos, terapeutas y otros creadores”.

La propia Wikipedia añade que algunos medios de comunicación han catalogado al servicio como un mecanismo que facilita la prostitución virtual. ​ “OnlyFans ha sido criticado por albergar material de abuso sexual infantil, aunque un informe del National Center on Sexual Exploitation de Estados Unidos reporta un número muy reducido de incidentes en comparación con sitios como Facebook.9 Una campaña de investigación del Congreso de los Estados Unidos comenzó en 2021 y el 19 de agosto se declaró que, a partir de octubre de 2021, OnlyFans dejará de permitir material pornográfico. El sitio web, que alberga a dos millones de creadores de contenido y una base de 130 millones de usuarios, afirmó que este cambio se debió a la presión de compañías de tarjetas de crédito.​ La decisión se revirtió seis días después. El suscriptor de un creador de contenido puede ver sus publicaciones a cambio de una tarifa mensual. OnlyFans paga al creador el 80 por cienti de las tarifas cobradas, y retiene el 20 por ciento restante. Después de las tarifas comerciales y de procesamiento, la participación de la compañía es de alrededor del 12 por ciento. OnlyFans es clasificado dentro de la «gig economy».

​Se trata de una plataforma lanzada en noviembre de 2015 por Fenix International Limited para proporcionar clips y fotos de creadores por una tarifa de suscripción mensual. En octubre de 2018, Leonid Radvinsky, empresario ucraniano estadounidense y propietario de MyFreeCams, adquirió el 75 por ciento de la propiedad de Fenix International.

Para junio de 2020 el sitio tenía más de 24 millones de usuarios registrados y afirmó pagar 725 millones de dólares a alrededor de 450 mil creadores de contenido. El fundador Tim Stokely afirmó que «el sitio recibe alrededor de 200 mil nuevos usuarios cada 24 horas y entre siete y ocho mil nuevos creadores de contenido se suman cada día», según Wikipedia.

En enero de 2020, Kaylen Ward de 20 años de edad recaudó más de un millón de dólares en contribuciones de caridad durante la temporada de incendios forestales de Australia 2019-2020. OnlyFans se asoció con ella en su primera causa benéfica, lo cual inició una tendencia entre creadores de contenido que han recaudado para eventos de caridad a través de sus cuentas.

La actriz Bella Thorne estableció un récord en OnlyFans tras ganar más de un millón de dólares dentro de las primeras 24 horas de unirse a la plataforma en agosto de 2020, y más de dos millones de dólares en menos de una semana. En abril de 2021, Danielle Bregoli, conocida como Bhad Bhabie, rompió el récord de Thorne al ganar más de un millón de dólares en las primeras seis horas de unirse a la plataforma. El récord generó críticas en redes sociales hacia sus suscriptores debido a que Bregoli había alcanzado la mayoría de edad la semana anterior.

Hace dos años, la BBC publicó un documental donde exponía que un tercio de los perfiles de Twitter que anunciaban globalmente ‘nudes4sale’ (o similar) pertenecían a personas menores de edad, y muchos de ellos usaban OnlyFans para compartir su contenido.

A partir del uno de octubre de 2021 no permitirá contenido sexualmente explícito en su plataforma, sin embargo, permitirá la desnudez en algunos contextos. La empresa se ha visto envuelta en medio de diversos escándalos, incluso bancarios y políticos, pero sabe jugar con las redes y los contenidos a nivel global.

En México, mientras tanto en pleno día de la mujer se podían ver las grabaciones de estas jóvenes incitando al machismo o, quizá, aprovechándose del machismo, definido por el Instituto Nacional de las Mujeres de la siguiente manera: “cuando predominan ideas, creencias, refranes, canciones, mensajes y comportamientos que reafirman un rol dominante de los hombres hacia los cuerpos, la sexualidad y la vida de las mujeres: hablamos de “machismo”. Los piropos, actos de asedio sexual, chistes, burlas o insinuaciones sin consentimiento o reciprocidad, son conductas de hostigamiento o acoso sexual, que debido al machismo son permitidas y alentadas como parte del ser hombre y por tanto, son comportamientos considerados como “naturales, normales e inevitables” en sus relaciones con las mujeres”.

Así como hace algunos años consideraba yo que el machismo sería imposible de erradicar por el papel de los medios de comunicación y los mensajes publicitarios (muchas veces producidos por mujeres), ahora creo que terminar con el acoso y la violencia sexual (las principales demandas en las marchas del ocho de marzo en el mundo) no podrán ni siquiera reducirse, pues el enemigo número uno del feminismo pueden ser las redes sociales.

Roberto Fuentes Vivar Columnista y periodista fundador del UnoMásUno y la Jornada. Estudió Periodismo en la reconocida escuela Carlos Septién García y cursó la Licenciatura en Letras Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es periodista independiente, conocido como “El Filósofo del Metro”. Colaborador desde el 6 de marzo de 2022.

Las opiniones expresadas por los columnistas en sus artículos, son de exclusiva responsabilidad de sus autores y pueden no representar la postura o línea editorial de PressLibre.