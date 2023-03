Violencia y pulsión de muerte

Al pie de una foto

La violencia es el miedo a los ideales de los demás Mahatma Gandhi

La violencia es el uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza contra uno mismo, una persona, grupo o comunidad que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, lesiones, la muerte, privación o mal desarrollo; también el diccionario ideológico de la lengua española se refiere a quien está fuera de su natural estado, situación y modo. Esto a propósito del odio y la agresividad como elementos activos en una gran parte de la conducta humana, hoy la difusión masiva en los medios de comunicación ha permitido su normalización en todos los sectores de la sociedad.

Por ejemplo, hace unas horas en “TikTok” una de las redes sociales encontré una grabación que se ha hecho “viral”, en dicho video se ve dar instrucciones a los miembros del grupo de golpeadoras de derecha llamado “El bloque negro”. Estas instrucciones son para provocar a la policía generando violencia y reventar la manifestación pacífica integrada por decenas de contingentes de mujeres que marchaban en la conmemoración del día internacional de la mujer el pasado 8 de marzo y que año con año se realiza en la Ciudad de México así como en muchas otras ciudades del país y el mundo.

Megáfono en mano la joven líder con un copete de cabello pintado de verde y botas tipo militar les dice a sus compañeras embozadas que lucen también pañoletas verdes:

Van a hacer una piche cadena humana de la recaptura, son dos cadenas humanas; afuera van las que se ven más bonitas así a la verga, segunda hilera las que se van a rifar a los putazos, si rompen su primer cadena humana las que se van a rifar a los putazos salen, a ver; putazos en general a la cara y a los genitales, si hay una formación de puercos no nos vamos a ir contra los que tienen escudos nos vamos a lanzar a la fila siguiente porque los que tienen escudos están muy bien preparados. Entonces no vamos a ir más allá, si se rompe la formación de puercos jamás me voy a meter en medio porque me voy a encapsular. Me voy a ir por la orilla o sea están así los puercos rompemos, el grupo de choque es el encargado, verga el grupo porque es el encargado de romper la formación de los puercos, se rompe y salen todas por una hilera, importante por parejas me vale verga si no se conocen, van por parejas porque voy cuidando mi a pareja y al tiro puedo perder a todo el contingente, pero no a mi pareja…,

En su mayoría con el rostro cubierto y bien pertrechadas con latas de pintura en aerosol, gas pimienta o cloro, martillos o piolets, petardos, palos y tubos se saben intocables pues los cuerpos de seguridad no van armados y tienen órdenes de no agredirlas, es así que las fuerzas de choque del bloque negro muy bien entrenadas y adoctrinadas actúan con toda la impunidad posible, destrozando el mobiliario urbano, estaciones del metro, puestos de revistas, semáforos, paraderos de autobús, vidrieras de negocios, portones históricos, fachadas de casas, esculturas y todo lo que encuentren a su paso, incluso en la esquina de av. Juárez y Eje Central apedrean algunos ventanales que están al alcance de su furia incontenible.

De la violencia ejercida por el aparato estatal nos protegen los derechos humanos, pero ¿de la violencia ejercida por los poderes fácticos, sus aliados mediáticos y esbirros quien nos protege? Estamos inermes ante la violencia ejercida por estas pandillas paramilitares de corte fascista que en diversas acciones han golpeado ya a incontables ciudadanos que tuvieron la mala suerte de encontrarse en su camino, peatones distraídos, empleados del centro histórico, policías y guardias de seguridad además se han ensañado sobre todo con camarógrafos y reporteros de medios independientes. Yo mismo he sido agredido varias veces.

Este embozado ejército de Torquemadas contemporáneos, uniformado de negro, organizado y entrenado para sembrar el caos y disolver manifestaciones de grupos y organizaciones democráticas y populares me recuerdan a los verdugos de la santa inquisición, pues incluso han quemado ya ha mujeres policías que se encontraban desarmadas. Como los despiadados verdugos de la santa inquisición de triste memoria se dedican a perseguir y castigar el pecado pues para estos fanáticos del totalitarismo pensar diferente y expresarlo es el mayor pecado que se pueda concebir, de la síntesis de la otredad y el cuestionamiento de lo propio surge el conocimiento, para los fachos el conocimiento es igual al pecado pues según el clero el saber es la arrogancia ante dios. No es extraño que organizaciones de extrema derecha como VOX y el Opus Dei sean las que encubran, financien e impulsen esta violencia de pequeños grupos intolerantes de corte radical.

La violencia existe porque el ser humano tiene la pulsión de poseer lo que tiene el otro, esta pulsión implica un deseo de dominio que está animado por la pulsión de muerte así mismo ocurre en la voluntad del poder animada por el espíritu de dominación que es donde yace el espectro de posesión. Para el psiquiatra y psicoanalista francés Jacques Lacan todo tiene una razón en el inconsciente por lo que bajo esta premisa me surgen algunas preguntas: estas mujeres del bloque negro, masculinizadas a extremo tanto en su apariencia como en su conducta y lenguaje ¿no aceptan su femineidad o el mismo hecho de ser mujeres? ¿El que no puede crear destruye en un acto simbólico de castración para que nadie posea “lo que yo no tengo”? Pese a la inútil adopción de las costumbres de “los hombres” en la intención de igualarlos y superarlos ¿terminan transformadas temporalmente en lo que imaginan su némesis en medio de un frenesí de odio?

A lo anterior debo agregar la sorpresa que me provocan los aplausos, las aclamaciones y ovaciones en una especie de locura delirante de muchas jovencitas cada vez que un cristal saltaba hecho añicos, explotaba un petardo, arrojaban piedras y tubos a las vallas o golpeaban a un uniformado, una especie de contagio histérico como el que se veía en los conciertos de los Beatles en alguna época, ¿les excitaría de la misma manera si la destrucción fuera en su casa o propiedades y los seres agredidos fueran sus familiares? ¿La violencia ha llegado al punto de ser un entretenimiento o espectáculo para despertar del tedio de una generación adoctrinada y adormecida por la internet y las series en extremo sangrientas en la televisión de paga?

¿Qué pasaría si un grupo de hombres embozados agredieran a ciudadanos, periodistas y destrozaran el mobiliario urbano de esta ciudad? Hasta hace pocos años cualquier desmán por pequeño que fuera era castigado con severidad extrema, la caballería del cuerpo de granaderos disolvía con rapidez cualquier manifestación por legitima que fuera, curiosamente el bloque negro aparece repentinamente en contra este gobierno que ha respetado la libertad de expresión y manifestación como nunca se había hecho, diga lo que diga la prensa sicaria.

¿Cuál es el objetivo? No se necesita hurgar en la “deep web” o internet profunda, para encontrar la respuesta, los motivos están a la vista en la red convencional, dentro de algunos manuales de propaganda para crear “revoluciones de colores” o golpes de estado blandos, estos textos escritos por agencias estadounidenses que tienen como objetivo destituir gobiernos nacionalistas que no son proclives a entregar la riqueza de su país a corporaciones y multinacionales imperialistas. Está claro que hay una agenda política internacional que busca desestabilizar gobiernos y mostrarlos como estados fallidos para justificar el intervencionismo colonial y su posterior saqueo como en Irak, Siria o Libia.

Más allá de las carencias emociónales, psicológicas o económicas de quienes se enganchan en la violencia estéril y promueven el odio para imponer a cualquier costo las corrientes de pensamiento hegemónico debe estar el bienestar del pueblo de México y el respeto a su historia, cultura y decisiones soberanas expresadas en las urnas. Invito a l@s embozad@s a quitarse la máscara dar la cara y sumar en un dialogo abierto a la revolución democrática con argumentos, sin violencia y mucho amor a la patria.

Fernando García Álvarez Nací enamorado de la luz y desde muy joven decidí ser artesano de sus reflejos. He sido aprendiz y alumno de generosos mentores que me llevaron al mundo de las artes y la comunicación. Así he publicado mis fotografías y letras en diversos foros y medios nacionales e internacionales desde hace varias décadas. El compromiso adquirido a través de la conciencia social me ha llevado a la docencia. Colaborador desde el 10 de diciembre de 2021.

