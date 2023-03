Conoce a las actrices y actores ganadores de los Premios Oscar 2023

+ Lágrimas, risas, agradecimientos y expresiones de asombro, inundaron este domingo la ahora alfombra color ‘champán’ durante la entrega de los Premios Oscar 2023. Conoce a las actrices y actores ganadores, así como sus emotivos discursos.

Este domingo se celebró la 95ª edición de los Premios Oscar en Los Ángeles, en el mítico Dolby Theatre, que este año ha dejado atrás su particular alfombra roja para vestir el suelo de la noche más glamurosa de Hollywood de color ‘champán’, en una ceremonia que ha estado dominada por la película que partía como la gran favorita: “Everything Everywhere All At Once” (Todo a la vez en todas partes).

Dicha película cuenta la historia de una inmigrante china (Michelle Yeo) que se ve envuelta en una loca aventura, donde solo ella puede salvar el mundo explorando otros universos que se conectan con las vidas que podría haber llevado. Desafortunadamente, esto la lleva a una aventura aún mayor cuando se encuentra perdida en los mundos infinitos del multiverso, relata la sinopsis oficial.

Dicha película, de sus once nominaciones, ha transformado en estatuilla las siete más importantes: mejor película, mejor dirección y mejor guion original para los Daniels, mejor actriz protagonista para Michelle Yeoh, mejor actor de reparto para Ke Huy Quan, mejor actriz de reparto para Jamie Lee Curtis y mejor montaje para Paul Rogers.

Mejor Actor de Reparto

El Oscar a Mejor Actor de Reparto fue para Ke Huy Quan, por su participación en Everything Everywhere All At Once.

“Mi madre está viendo esto en casa. Mamá, tengo un óscar. (…) Pensaba que esto solo pasaba en las películas pero me ha ocurrido a mí”, expresó entre lágrimas el intérprete vietnamita tras recibir la estatuilla de manos del ganador en este apartado el año pasado, Troy Kotsur.

Ke Huy Quan, Mejor Actor de Reparto | Foto: Reuters

En su emotivo discurso de aceptación después de ganar el premio al mejor actor de reparto en los Oscar, Ke Huy Quan habló de su viaje cuando era niño en un barco desde Vietnam, pasando por un campo de refugiados en Hong Kong, hasta California.

Conocido también como Jonathan Ke Quan, el actor es la primera persona de origen vietnamita en ganar un Oscar y uno de los dos nominados este año: el otro fue Hong Chau en The Whale, cuya familia también huyó de Vietnam en un barco.

Sin embargo, en Vietnam la reacción oficial ha sido moderada. Los informes de los medios de comunicación, casi todos controlados por el Estado, han dicho muy poco sobre Ke Huy Quan o sus antecedentes.

Mejor Actriz de Reparto

El premio a la Mejor Actriz de Reparto y a sus a sus 64 años de edad, se lo llevó la talentosa Jamie Lee Curtis, por su papel de una temida inspectora de Hacienda en la película Everything Everywhere All At Once.

“A todas las personas que han apoyado las películas de género que he hecho durante todos estos años, las miles y cientos de miles de personas, ¡acabamos de ganar un Óscar juntos!”, dijo Jamie Lee, quien después de una pausa y entre lágrimas expresó: “Mi madre y mi padre fueron nominados al Óscar en diferentes categorías ¡Acabo de ganar un Óscar!”.

Jamie Lee Curtis, Mejor Actriz de Reparto | Foto: Reuters

Y es que Jamie Lee es hija de dos grandes talentos del mundo del espectáculo, Tony Curtis y Janet Leigh. Leigh fue nominada a mejor actriz de reparto en 1960 por su papel en “Psycho” de Alfred Hitchcock, mientras que Tony Curtis recibió una nominación en 1958 a mejor actor principal por su actuación en “The Defiant Ones”.

Jamie Lee Curtis ya tenía tres Globos de Oro y dos Baftas por películas como Mentiras arriesgadas y Entre pillos anda el juego. Pero nada, obviamente, comparado a la felicidad que le produjo este domingo conseguir su primer Oscar, estatuilla a la que ha decidido referirse con el pronombre neutral “they/them” (“elle”, en su traducción al castellano), por respeto a su hija transgénero, Ruby.

Al finalizar la ceremonia de la Academia, la actriz posó con su lomito de pelaje blanco y le dedicó unas palabras: “El mejor saludo de anoche fue de mi hermoso cachorro”. Asimismo, agregó que rescató a su mascota del refugio Perfect Pet Rescue.

Mejor Actriz

El galardón a mejor actriz se lo llevó Michelle Yeo por su protagónico en Everything Everywhere All At Once, cinta coronada como la más premiada en la ceremonia de los Oscar.

“Por todos los pequeños niños y niñas que nos están viendo, esto es un símbolo de esperanza y posibilidades, es una prueba de que si sueñas grande sí se puede hacer realidad. Chicas, no dejen que nadie les diga que ya pasaron lo mejor de su vida”, dijo una emocionada Yeoh al recibir el premio

Michelle Yeo, Mejor Actriz | Foto: AFP

Michelle Yeo se convirtió en la primera mujer asiática con la estatuilla. Cuando llegó a Hong Kong desde su Malasia natal para participar en un comercial junto a Jackie Chan, nunca pensó que aquel encuentro daría pie a una exitosa carrera de más de cuatro décadas.

Tampoco era fácil imaginar en ese momento que un día ganaría un Oscar con un papel que fue pensado, inicialmente, para ese actor experto en artes marciales.

“Así lo escribieron, con Jackie en mente y yo como su esposa, de manera que los papeles están completamente invertidos”, contó en una ocasión la actriz.

Mejor Actor

Brendan Fraser ganó el Oscar al mejor actor por su papel de un profesor de inglés con obesidad mórbida en la película “The Whale” (La Ballena), de Darren Aronofsky.

“Han puesto su corazón tamaño ballena para que podamos ver lo que hay en nuestras almas. Es un honor para mí que me hayan nombrado con ustedes en esta categoría”, dijo el actor sobre sus rivales.

Brendan Fraser, Mejor Actor | Foto: Getty Images

Fraser vivió momentos complicados en su carrera y lo recordó en su ‘speech’:

“Empecé en esto hace 30 años y las cosas no han sido fáciles, pero sí conté con algo que no agradecí hasta que dejé de tenerlo. Es como si hubiera estado buceando al fondo del océano y el aire me llegara a través de un tubito, que vigilaban mis hijos”, contó entre lágrimas.

Este actor de 54 años logró conquistar su primer estatuilla dorada gracias a su papel en “La Ballena”, haciendo énfasis en su discurso en que “sólo las ballenas pueden nadar en aguas profundas”. Y aunque muchos tomaron esta frase como una mención especial a la película que lo trajo de regreso a la fama, lo cierto es que el actor hablaba sobre las dificultades que una persona puede atravesar a lo largo de la vida, mismas de las que él no es ajeno.

*Fuentes: La Nación, 20Minutos, El Universal, NiusDiario, WrAdio y Récord.