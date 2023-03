Los buitres del malestar, atacan al bienestar

Diario Ejecutivo

Bien hizo Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, director general de Banco del Bienestar al presentarse la prensa y explicar la situación de la institución financiera, luego de que los buitres de siempre (o por lo menos de unos años para acá) ya se querían desayunarse los intestinos de este organismo creado en este sexenio, principalmente para dispersar los fondos de los apoyos sociales.

Desde octubre pasado se había anunciado que el Banco dejaría de recibir remesas para no duplicar funciones con la Financiera del Bienestar (antes Telecomm y más antes Telégrafos Nacionales), pero esta semana corrieron muchos rumores, exacerbados por personajes como Gabriel Quadri quien alimentando a los buitres pedía la desaparición de Banco del Bienestar.

Los rumores fueron muchos (algunos incluso publicados en medios de comunicación, casi como hechos consumados): que el Banco de Bienestar era investigado por el Gobierno de Estados Unidos por lavado de dinero, que la institución había sido señalado por el banco estadounidense Wells Fargo precisamente por sospechas de dinero sucio, que dejaría de recibir remesas por presiones del vecino del norte, que las sucursales estaban cerradas y miles de ciudadanos demandaban en la calle sus apoyos y muchos más.

Este jueves, Lamoyi Bocanegra explicó a los reporteros que desde hace dos meses fue Banco del Bienestar el que notificó a las siete instituciones remesadoras a nivel internacional que se dejaría de tener la función de captar los recursos del extranjero. “Les informamos que dejaríamos trabajar este tema porque la función pasaba a la financiera para el bienestar”, señaló.

Cuando le preguntaron acerca de que Wells Fargo informó que ya no recibiría remesas porque había fallas en los controles antilavado de dinero, respondió: “No, es falso eso y Wells Fargo no argumenta eso, eso es una mala lectura, pero no es correcto, Wells Fargo se sale de enviar remesas a México a petición del Banco del Bienestar”.

Negó también que haya sucursales cerradas por falta de conectividad y explicó que a mediados de este año todas las sucursales del Banco del Bienestar contarán con conectividad, pues hay algunas que ya se construyeron pero no han sido abiertas hasta que no se tenga internet.

Incluso agregó que se está acelerando la conectividad de sucursales porque la CFE está dando el servicio vía satélite y este año se concluirá la entrega de dos mil 744 puntos físicos del Banco de Bienestar, a la fecha se tienen mil 624.

El directivo reiteró que a fin de evitar duplicidad de funciones, el Banco de Bienestar dejará de dar el servicio de remesas para concentrarse en la dispersión de programas sociales, los cuales tienen como alcance a 25 millones de beneficiarios, aseguró.

La secretaria de Bienestar, manifestó que “la atención al pueblo, a través de los programas sociales, es la prioritaria”, por lo que las operaciones de crédito, ahorro y remesas pasarán a Financiera del Bienestar, como ya se había anunciado con anterioridad.

Sobre la importancia que tiene Banco del Bienestar en el mercado remesas, El Economista presentó una investigación en la que señala, con datos en los estados financieros, “en 2021 liquidó 2.5 millones de remesas internacionales equivalentes a mil 603 millones de dólares, es decir, ese año tuvo una participación en el mercado de remesas de 0.0018% por número de operaciones y de 3.14 por ciento por monto, con cifras comparables con los resultados que presenta Banco de México (Banxico)”.

De hecho, cuando el 21 de octubre de 2022, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cambio de Telecomm a Financiera del Bienestar, se le asignaron varias específicas: 1.-.Dispersor de remesas. 2.-Recuperación de préstamos otorgados bajo los esquemas Tandas del Bienestar y Crédito a la Palabra. 3.-Generar nuevos financiamientos y ofrecer productos de ahorro en colaboración con Hacienda y Nafin. 4.- Fomentar la educación financiera y el ahorro. 5.- Otorgar productos de financiamiento y crédito para actividades productivas. 6.- Impulsar de manera decidida la canalización de las remesas internacionales.

Otro dato que vale la pena para conocer la importancia del Banco de Bienestar en la recepción de remesas, según Profeco “entre las empresas en México con mayor número de sucursales para cobro de remesas estaban el año pasado Oxxo, con 19 mil 146; seguido de Farmacias Guadalajara con dos mil 172); Telecomm con mil 762 y Banco del Bienestar con mil 547. Aunque esta última abarca 1,305 municipios respecto de los 1,221 y 1,040 de Telecomm y Oxxo, de forma respectiva. Inbursa y Caja Popular Mexicana son las que tienen el menor número de sucursales, con 885 y 474, en ese orden”.

Otro informe, de la semana pasada, de Profeco señala que en la categoría de pagos por remesas Ulink entregó más de seis mil 289 pesos sin cobrar comisión, y a un tipo de cambio de 17.97 dólares. Pagaphone Smart Pay dio seis mil 202, pero sí cobran una comisión de 10 dólares, el precio por cambio es de 18.24 pesos. Wester Union dio seis mil 63 pesos a cambio de 17.73 pesos y cobran ocho dólares por comisión.

Estos dos últimos párrafos son interesantes porque demuestran que, aunque Oxxo es la tiene mayor número de sucursales no es la que paga más remesas y que unidas las sucursales de Banco de Bienestar y Telecomm (ahora financiera del Bienestar) ocupan el segundo lugar con número de sucursales, pero el primero en número de municipios cubiertos.

La pregunta ahora será si la oposición y organismos como Signos Vitales (dirigida y apoyada por personajes poco vitales) comenzarán a atacar a Financiera del Bienestar, en lugar de al Banco de Bienestar. Y claro habrá que meditar: ¿Por qué no investigan a Oxxo que hasta adquiría y vendía huachicol?

En síntesis, Banco del Bienestar deja de recibir remesas para no duplicar funciones y bien hizo su director en salir a la palestra.

Dice el filósofo del metro: los buitres del malestar, atacan al bienestar.

Roberto Fuentes Vivar Columnista y periodista fundador del UnoMásUno y la Jornada. Estudió Periodismo en la reconocida escuela Carlos Septién García y cursó la Licenciatura en Letras Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es periodista independiente, conocido como “El Filósofo del Metro”. Colaborador desde el 6 de marzo de 2022.

