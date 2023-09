Me gustan las mujeres fuertes, porque tenemos todo en contra: Liliana Blum

+ Liliana Blum escribe sobre temas tabú de la sociedad: violencias, el suicidio adolescente; las atrocidades del ser humano, y lo hace para sacar sus propios miedos.

Por Ernestina Gaitán Cruz

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- La autora mexicana Liliana Blum escribe sobre temas tabú de la sociedad: violencias, el suicidio adolescente; las atrocidades del ser humano, y lo hace para sacar sus propios miedos, encontrar respuestas y “porque exhibirlos y aceptar su existencia debe implicarnos tomar acción y quizá evitarlos”.

En sus novelas y cuentos, las mujeres “llevan la voz cantante y reaccionan a lo que les sucede, no son pasivas. Y eso hace falta, ser fuertes ante la adversidad, tener el valor de decir las cosas… Me gustan las mujeres fuertes, porque tenemos todo en contra. Nos enseñan que somos débiles y que muchas cosas no las podemos hacer”.

No se nos permite expresar la ira. No se nos permite hablar de manera directa. Por eso dicen: las mujeres son manipuladoras, porque históricamente no podemos decir las cosas de frente para obtener lo que queremos; a veces tenemos que darle la vuelta, agregó en entrevista.

Y ante las violencias se nos enseña a que, si no es contigo, sigue de largo. Los secuestros de chicas suceden frente a los ojos de alguien y nadie hace nada y están pegando a un niño, maltratando a un perro y no hacemos nada. Si como sociedad fuéramos menos tibios, digo, si alguien tiene un arma, pues no, pero a veces con solo gritar o decir algo, creo que se podría hacer mucha diferencia.

Mis libros tocan temas que me atañen. El del bullying también ha estado presente, sobre todo cuando lo sufrieron mis hijos. Era como una rabia, yo quería ir a matar y no puedes. Hablar sobre ello es sacarlo. Le paso mi angustia al lector… pero yo entiendo a través de mis historias, es como me hago mis hipótesis y a través de las historias llego a mis respuestas.

El extraño caso de Lenny Goleman

En “El extraño caso de Lenny Goleman”, trató el bullying adolescente que lleva a un estudiante al suicidio. Es un tema fuerte, pero existe y se vive entre los jóvenes. Cuando ha presentado el libro en las escuelas, dijo, ellos, ellas, se le acercan para contarle historias que o no les han creído o no se han atrevido a platicar con familiares ni con profesores.

El suicidio es una muerte violenta con la misma familia, “por la culpa, por no haber visto las señales y es como una afrenta: me voy y te dejo con el problema de mi cuerpo. Va a afectar mucho, pero de todos modos lo voy a hacer”, dijo una de las autoras considerada de literatura negra, aunque ella dice que solo explora la naturaleza oscura del ser humano.

“El extraño caso de Lenny Goleman” empieza con el suicidio de Daniel y los actos de bullyng de sus compañeros y que al final, “es la violencia que vemos en todos los ámbitos de nuestra sociedad, pero cercada en el estudiantil, donde se dan situaciones terribles y usualmente como padres o maestros no solemos ver, porque suceden abajo del agua”.

Alina está muy enojada cuando se entera de la muerte de Daniel, su mejor amigo, porque sabe a quién apuntar. Resulta que también a la mejor ella fue un poquito responsable como somos todos cuando pasa un suicidio. Ella se permite tener esa ira y su abuela la apoya. Ya después verá la línea entre la justicia y la venganza, pero siempre tenemos que hacer algo.

“No digo ojo por ojo, pero siempre todos los bullies que crecen y se vuelven políticos y se vuelven criminales, si siguen haciendo lo que hacen es porque nunca nadie les puso un alto, que a veces un alto puede decir simplemente gritar y decir ¡ey! déjalo no te está haciendo nada”.

En “El extraño caso de Lenny Goleman”, la golem es un ser fantástico, no es real, pero para mí es una metáfora de que todas podemos ser el golem de alguien más, porque en el bulling siempre está la victima el que bulea y todos estos chicos que son testigos de otros o que no les pasa nada, pero tampoco hacen nada.

El Monstruo Pentápodo

Otro tema que ha tratado es el abuso infantil que ella misma sufrió a los cuatro años de edad, por parte de un tío político. Lo aborda en “El monstruo pentápodo”, que aunque no es su historia, narra el caso de un pedófilo que secuestró a una niña y es que la mayoría de casos de abuso sexual infantil se dan dentro de la familia, no por un desconocido, dijo.

Raymundo, el personaje. es un psicópata. “Ciudadano modelo: profesionista honesto y responsable, solidario y comprometido con el bienestar de su comunidad. Pero como la vida no sólo es trabajo, también se permite dos sencillos placeres cotidianos: los chicles de canela y las niñas que mantiene secuestradas en su sótano.

El monstruo pentápodo nos enfrenta sin ambages ni eufemismos con la mente oscura del asesino, del psicópata adorable y manipulador ante cuyos encantos sucumbió Aimeé –otra “pequeña”, pero a su modo- hasta el punto de volverse cómplice a cambio de un poco de amor.

Liliana Blum es tan hábil como despiadada. No se toca el corazón para empujar al lector al foso donde habita esa bestia con piel de ángel que se esconde a plena luz y que podría ser tu vecino, o el mío, o el de cualquiera…” (Contraportada de la edición de 2017).

Cara de liebre

En “Cara de liebre”, Irlanda es maestra, tiene una cicatriz por una operación de labio leporino y un cuerpo muy atractivo. Toda su vida sufrió escarnio y ha necesitado amor, el que “encontró” en un bar al que asiste sola, un acto que en México “es una sentencia de muerte”, pero que sin embargo no se deja y al contrario, es capaz de actos violentos.

En España, refirió en la entrevista, dijeron de la obra que era como una sátira de la violencia como si fuera una película de Pedro Almodóvar, pero en México en las noticias sabemos que son 11 feminicidios al día, oficiales, porque seguramente es el doble, por los que nunca se reportan, explicó la autora de “Tristeza de los cítricos” y “Pandora”, entre otros libros.

“Cara de liebre” causa expresiones como: “yo quería que Irlanda matara”, “yo soy tipo Irlanda”. “Y me siento mal porque estoy apoyando a una asesina, pero es un personaje. Viviendo como vivimos las mujeres en México que no sabemos si nuestras hijas van a regresar, si van a tomar el transporte público, qué les puede pasar… es como un alivio metafórico de saber que hay una mujer ahí que no se va a dejar, que Irlanda a la mejor si la tocaran salta, entonces no es que estemos apoyando la violencia”, agregó.

Estadísticamente las mujeres que matan hombres es nada y casi siempre es en defensa propia porque las están golpeando. La literatura a veces nos da aquello que en el fondo deseáramos, porque sentimos la impotencia de la realidad.

Liliana Blum tiene una maestría en Educación, con especialidad en Humanidades. Sus relatos traducidos al inglés han aparecido en las revistas literarias Eclética, Mislexia, StorySouth, Blackbird y The Dirty Goat. Ha sido becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) en la categoría Jóvenes Creadores, y también ha tenido la beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA). En 2006, su cuento “Kisses in the forehead” ganó el Million Writers Award de storySouth.