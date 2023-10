Denuncian engaños y abusos de la agencia de viajes ‘Zona Travel Oaxaca’

+ Las afectadas procedentes de la región de la Mixteca, exigen la devolución inmediata del dinero que pagaron por un viaje a Europa que ya no se realizó. Y exhortan a las personas a no dejarse engañar por esta agencia de viajes.

Oaxaca de Juárez, Oax.- Un grupo de mujeres protestó la mañana de este martes afuera de las oficinas de la agencia de viajes “Zona Travel Oaxaca” ubicada en la esquina que forman las calles de Arteaga y Santos Degollado en el centro histórico de esta ciudad, para denunciar el engaño y abuso que han sufrido por parte de dicha empresa turística.

Las manifestantes procedentes de la región de la Mixteca exigieron la devolución inmediata del dinero que pagaron por un viaje a Europa que no se realizó y que además las puso en situación de riesgo dejándolas varadas en otra ciudad, donde incluso señalaron tener contacto y conocimiento de otros casos en los que personas de distintas regiones de la entidad sufrieron lo mismo.

En entrevista con diversos medios de comunicación las inconformes relataron haber pagado a la empresa Zona Travel Oaxaca unos 40 mil pesos por persona por un tour que duraría 10 días y recorrería diversas ciudades europeas de España, Italia, Francia y Bélgica; “en nuestro caso somos cuatro las víctimas, pero tenemos entendido que en este viaje iría un grupo de aproximadamente 20 personas, mismo que fue cancelado sin aviso previo o una razón extraordinaria como fue la pandemia, o algún fenómeno natural o metereológico que pudiera ser inevitable”, destacaron.

Indicaron que al contratar el servicio con Zona Travel Oaxaca, esta empresa estableció orginalmente que la salida del viaje sería del aeropuerto de la ciudad de México, pero previo al día del viaje les indicaron que la salida se cambiaba al aeropuerto de Cancún, Quintana Roo y en caso de que no se presentaran ahí, perderían su viaje y su dinero no sería devuelto; fue así como por sus propios medios se trasladaron a esa ciudad del caribe mexicano para esperar el vuelo y poder emprender su viaje.

Sin embargo, continuaron relatando que al estar en Cancún, les dijeron que había algún retraso con el viaje y que tendrían que esperar ahí algunos días, pero luego dejaron de responder llamadas, las bloquearon de sus redes sociales que en este caso el medio de contacto era la cuenta de red social Facebook: Zona Travel Oaxaca y un número de whatsapp, dejándolas varadas ahí sin importarles su seguridad.

Fue hasta que su representante jurídico acudió directamente a las oficinas de esta empresa turística y luego de insistir pudo lograr que les pagaran los gastos erogados por su estancia en Cancún, posteriormente estuvieron yendo a exigir la devolución de su dinero pero sólo recibían evasibas y eran únicamente atendidos por una recepcionista que argumentaba no tener el poder de darles una solución; luego de insistir y acudir en reiteradas ocasiones lograron que les extendieran un documento de compromiso de reembolso firmado por una persona de nombre: Adrián Dario Cortés Rodríguez.

Finalmente destacaron que esta acción de protesta ciudadana pacífica afuera de las oficinas de Zona Travel Oaxaca la realizaron con el objetivo de recuperar sus recursos económicos que es su derecho al no haber recibido el servicio contratado y compartir su experiencia con las demás personas para que no se dejen sorprender y no sean víctimas de este tipo de engaños y abusos, así como hacer un llamado a las autoridades competentes de regular este tipo de empresas que están haciéndose de recursos con base en el engaño a los usuarios.