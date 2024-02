Tipifica Congreso como delito la cohabitación forzada en Oaxaca

San Raymundo Jalpan, Oax.- Con 26 votos a favor, el Pleno de la LXV Legislatura local armonizó el Código Penal de Oaxaca con el Federal, para tipificar como delito la cohabitación forzada, y con ello sancionar con prisión a los responsables de obligar a las y los menores de edad a casarse o vivir en concubinato.

En sesión ordinaria, las y los diputados aprobaron esta armonización presentada por la diputada del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, María Luisa Matus Fuentes, mediante la cual se busca brindar una mayor protección a los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

En tribuna, la legisladora resaltó que con esta reforma se avanza en la legislación para defender la vida de las niñas, quienes principalmente en las comunidades regidas por Sistemas Normativos Indígenas están vulnerables al ser obligadas a casarse.

“Nuestro estado de Oaxaca no debe permitir más ni una venta más de una menor de edad, ni siquiera convenios o acuerdos futuros; las niñas, niños y adolescentes deben realizar su vida con normalidad, los padres no deben robarles su inocencia, su consciencia, pero, sobre todo, no deben despojarlos de su futuro”, declaró.