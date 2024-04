Ocho familias concentran 170 mmdd

Utopía

El Banco Mundial –una de las instituciones financieras clave del modelo económico no sólo vigente sino hegemónico en la aldea global–, plantea en un informe que “la concentración del poder económico en México se ha vuelto una herencia familiar y una puerta giratoria hacia el poder político”.

Hace comparaciones para concluir que no hay economía de Latinoamérica y el Caribe, ni de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, donde “tantas grandes empresas estén en manos de tan pocos clanes familiares como la mexicana”.

Imagen ilustrativa

Ilustra el reporte del BM que el 95% del medio centenar de consorcios privados más grandes de México están en poder de las familias más ricas del país y tienen ingresos que equivalen al 23% del PIB. Esto da como resultado que también sea el país con mayor porcentaje de empresas familiares que cotizan en bolsa, el doble que en el promedio del orbe.

La economía mexicana de herencias familiares se hace evidente en diversas clasificaciones y aún estimaciones. Las fortunas de los ocho magnates más ricos de México se enlistan así: “Carlos Slim Helú y familia, Germán Larrea Mota Velasco y familia, Ricardo Salinas Pliego y familia, Alejandro Baillères Gual y familia, María Asunción Aramburuzabala y familia, Juan Domingo Beckmann Legorreta y familia, Carlos Hank Rhon y familia y Antonio del Valle Ruiz y familia”, de acuerdo con el reporte de Forbes en su lista de oligarcas poseedores de fortunas valuadas en miles de millones de dólares.

Imagen ilustrativa | elceo.com

Son ocho familias vinculadas con nombres conocidos e incluso padecidos por la mayoría de los mexicanos, como Telmex, América Móvil, Telcel, Grupo México, Cinemex, Banco Azteca, Elektra, Tv Azteca, El Palacio de Hierro, GNP Seguros, José Cuervo, Grupo Modelo, Banorte y Maseca, entre otros, que en conjunto tienen una riqueza de 170 mil millones de dólares. Aquí se les enuncia con frecuencia como los dueños de México, con independencia de los esfuerzos del presidente Andrés Manuel por separar el poder económico del poder político, más lo logrado apenas es limar las aristas más filosas del modelo del capitalismo salvaje o neoliberal.

El reporte del BM (Competencia: ¿el ingrediente que falta para crecer?), lo enuncia de otra manera, pero en esencia es lo mismo. El meollo alrededor de las empresas de propiedad familiar es la influencia que pueden tener al margen de lo económico, donde advierte que el PIB de América Latina y el Caribe avanzará 1.6% el año en curso, ligeramente por debajo del 2% proyectado en octubre, y hace un análisis de los factores estructurales que han hecho de la región una de las de más lento crecimiento.

Y presenta tres hipótesis. La oposición a cualquier tributo, regulación o medida que afecte adversamente el patrimonio familiar; las familias corren con ventaja en la política debido a una visión de más largo plazo; las familias resuelven problemas de agencia tanto en la gerencia como en la política. Las generaciones más jóvenes a menudo ingresan a la política actuando como representantes confiables de la familia dentro de la élite política. El factor de propiedad familiar no es irrelevante. Allí está, concluyo, el patético ejemplo del presidente ecuatoriano Daniel Noboa.

Finalmente, comparto la Rayuela de hoy porque no encuentro mejor forma de expresar mi opinión crítica que en varios momentos publiqué, mas hoy no es el momento: “Se puede o no estar de acuerdo con él, pero es indiscutible que Mario Menéndez fue testigo privilegiado de una época de América Latina.” Abrazos para Alicia Menéndez y su señora madre.

Eduardo Ibarra Aguirre Autor de Utopía. Coordinador del Grupo María Cristina. Perseguido por la Sedena (1993-2002) por difundir la propuesta del ombudsman militar. Demandante laboral del CEN del PRI (1992-93). Editor de Forum en Línea desde diciembre de 1993. Redactor de cinco libros y coautor de ocho. Corresponsal en Moscú (1977-79) y becario en Berlín (1967-68). Colaborador desde el 12 de abril de 2021.

