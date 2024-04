Xóchitl: Híjole está muy difícil

Utopía

La candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México se quejó con los medios de comunicación y/o manipulación en Zihuatanejo, Guerrero, así: “De repente es muy complicado que cada asesor te diga una cosa distinta. Está cañón. Uno te dice tienes que ser así; otro, debe ser acá; no, no ataques al presidente, ataca más a Claudia; no, no ataques ni a Claudia ni al presidente… híjole está muy difícil. Entonces, yo realmente voy a hacer lo que pienso que debo hacer”.

Si los problemas de la senadora (plurinominal) con licencia consistieran en tener un equipo de asesores diverso porque piensan distinto, a la hora de tomar decisiones por la democrática vía de la mayoría y a lo que al parecer no está acostumbrada, pues serían sumamente sencillos y superables.

Foto: Prensa / Xóchitl Gálvez

No, el problema es de origen, estructural como lo muestra la forma en que fue impuesta por los presidentes de los tres partidos porque supuestamente todas las encuestas le favorecían, lo que ahora queda más que claro es que no fue así, con todo y los cientos de miles de firmas que recabó la dirigencia del Partido Acción Nacional a favor de Xóchitl Gálvez.

Beatriz Elena Paredes Rangel cuenta con una trayectoria más rica y diversa, era y es mejor oradora y polemista, y sus evidentes limitaciones de movilidad un buen gancho para atraer las simpatías de una parte del electorado. Pero lo hecho, hecho está y no hay lugar para el arrepentimiento de los administradores del PRIANRD.

Lo que son divergencias en el llamado “cuarto de guerra” debería ser una gran ventaja para la señora que ya parece disco rayado con sus ocurrencias, como la de convertir en güey a todo el que no coincida con ella, y por lo general divorciadas de la realidad. Y éste es otro problema estructural porque da como resultado que no desplieguen su propio proyecto de país, con o sin adjetivos, pero alternativo al fin.

Gran ventaja para alguien que sabe encabezar colectivos pensantes, mas no para Gálvez Ruiz pues sólo fue alcaldesa en Miguel Hidalgo, senadora plurinominal, candidata a gobernadora por Hidalgo derrotada por sus ahora admirados del partido tricolor. Y por supuesto que directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, donde aprendió que en Chiapas no les gusta trabajar ocho horas corridas.

Ahora también se excusa con el formato del primer debate después del severo regaño de sus dirigentes, estampado en imágenes que hablan muchísimo más que sus choros, aunque ella jura que es candidata de la sociedad civil. Formato que se modificará “para establecer una bolsa de cinco minutos que cada aspirante administrará a su consideración para poder contrastar ideas. Y auguró que ello le permitirá cuestionar más a Claudia Sheinbaum, aunque adelanta que sera “entrenada” para no contestar.

Allí se localiza otro serio problema, el de la subestimación de la adversaria hasta convertirla en monigote del presidente Andrés Manuel, cuando entre otros los poderosos de las finanzas tuvieron especiales deferencias hacia la científica, casi ninguna con Gálvez y menos aún con Jorge Álvarez que a los 39 años recorrió cuatro partidos, no hace campaña toda la semana, se refugia en las universidades con su hilarante “nueva política”, forjada con los residuos de otros partidos.

El problema de origen fue el amparo que interpuso y ganó Bertha Xóchitl para prohibirle a López Obrador hablar de ella, mientras hace del presidente una obsesión que por fortuna divide a los asesores, pero es la que debe descubrir el punto medio.

Eduardo Ibarra Aguirre Autor de Utopía. Coordinador del Grupo María Cristina. Perseguido por la Sedena (1993-2002) por difundir la propuesta del ombudsman militar. Demandante laboral del CEN del PRI (1992-93). Editor de Forum en Línea desde diciembre de 1993. Redactor de cinco libros y coautor de ocho. Corresponsal en Moscú (1977-79) y becario en Berlín (1967-68). Colaborador desde el 12 de abril de 2021.

