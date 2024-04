Los niños pintores de Contepec, Michoacán

La ciudad y sus personajes

Estimado lector, en esta ocasión te comparto algunas de las obras pictóricas que realizaron ”Los niños pintores de Michoacán”, para su exposición en la Estación del METRO Chabacano de la Ciudad de México y que fueron creadas por infantes, bajo la dirección de los pintores Yvonne y Rodrigo Aridjis.

Las edades de los niños fluctúan entre los 6 y 14 años de edad, quienes trabajaron varios meses para esta muestra pictórica. La temática de estas obras versa sobre la fauna representativa de Contepec, Michoacán, aunque esto no fue limitativo para pintar otras especies.

Se debe mencionar que, Contepec es un lugar privilegiado por la naturaleza, rico en fauna y flora que está enmarcado por una montaña conocida como el “Cerro Altamirano”, el cual alberga uno de los Santuarios de la Mariposa Monarca en nuestro país; estos sitios fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Como experiencia de vida profesional dar clases a niños me ha abierto panoramas que había olvidado y donde los límites creativos no existen. Afortunadamente no he estado solo en esta tarea, en la cual llevamos ya casi 4 años, mi gran compañera ha sido esa gran maestra, que me enseño todo lo que se en la vida: mi madre, la pintora Yvonne Aridjis.

Juntos hemos creado este taller de pintura artística que, sin fines de lucro, tiene como objetivo fomentar el desarrollo infantil. Nosotros consideramos que, aprender pintura en una edad temprana le ayuda al niño a estimular el entendimiento del entorno y permite que los pequeños aprendan a utilizar todas sus habilidades para un mejor desarrollo personal y profesional en la vida adulta.

Se debe recalcar que la creación y sobre todo la supervivencia de este taller no ha sido tarea fácil, en Contepec no se cuenta con espacios culturales o patrocinio de ninguna índole. Este taller se ha realizado exclusivamente con el esfuerzo de la Familia Aridjis y de los padres que apoyan a sus hijos en sus inquietudes artísticas y que, semana tras semana, nos acompañan en sus clases.

Sin embargo, el hecho de no contar con apoyo alguno, no ha impedido tener resultados palpables: todos nuestros alumnos son estudiantes de excelencia y en cuanto a reconocimientos relacionados a la enseñanza artística: una de nuestras alumnas, Karol Gutiérrez Álvarez, fue selecciona como finalista, en el Estado de Michoacán, del Concurso Nacional “El Niño y la Mar”.

Por último, cada uno de nuestros pequeños alumnos en este periodo 2024: Adriel Jiménez Bernal, Claudia Ortega Martínez, Luna Julien Ilagor Sosa, Leonora Mora García, María Fernanda Ramírez Duarte, Perla Naomi Hernández Martínez, Renata Aguirre Ochoa, Sebastián Ortiz Cano, Valeria Estrella Ramírez y todos aquellos que nos ha acompañado por temporadas a lo largo de los años en este proyecto, nos han mostrado que en este municipio y en el Estado de Michoacán hay mucho talento que merece ser apoyado.

Agradecemos a todas aquellas personas que ayudaron para la realización de esta exposición en la Ciudad de México, en particular a las autoridades del área cultural del Sistema de Transporte Colectivo METRO, ¡gracias por todo su incondicional apoyo¡

Finalmente, los invito a visitar esta muestra pictórica que estará ubicada, en la estación del METRO Chabacano, en el transbordo de la línea 2 a la 9 y cuya inauguración se realizará el próximo martes, 30 de abril, como parte de los festejos en conmemoración del “Día de las Infancias”, a las 11:00 de la mañana. Además del evento protocolario, se realizará un festival artístico. ¡No faltes!

