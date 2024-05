Debates, abril y la juventud al rescate

Libros de ayer y hoy

Después de los resultados del segundo debate presidencial, esta crónica ratifica la ineficacia de los debates, cuando las condiciones no son las mismas. Y no me refiero a lo legal que trata de equiparar en las mismas condiciones a los contendientes y a la propia calidad normativa de los mismos en cuanto a registro y participación en tiempos. La divergencia se sitúa en la propia diferencia cultural que tiene cada candidato.

A partir de ahí, es claro que sus puntos de vista van a disentir más cuando hay distancia cultural e ideológica. Lo contenidos de los debates dado que se pretende ilustrar al público con lo que cada candidato propone, pueden ser tan contradictorios que lejos de que ilustren, confundan.

Más si no se cumple el artículo central del debate que es el del comportamiento respetuoso y educado. Si la opositora ha gritado en todos los ámbitos que va preparada para exponer a Sheinbaum y conocemos su vocabulario, ¿qué valor pueden ofrecer ataques personales para darle sentido a lo que el pueblo espera saber para el futuro del país?

El fin del mes de abril, crucial para el país en un hecho legal

El 29 de abril de 1933 se reformó el artículo 83 de la Constitución, para refrendar la No reelección de los presidentes en el país. En la actual campaña por la presidencia no falta quien diga que habrá una continuidad semejante a la reelección.

El PRI logró que en más de 80 años se pusieran en práctica los mismos principios en la forma de gobernar que podría ser calificada en efecto como la existencia de un sistema reelecto cada seis años. En el caso actual si gana Sheinbaum, puede haber coincidencia en las metas y proyectos que tiene un movimiento como la 4T, pero hay una diferencia en primer lugar, de género.

Y en segundo y más, en las propias perspectivas de la actual candidata que se pusieron en evidencia en su gobierno en la CDMX. Hay una búsqueda similar de un cambio en el país, pero hay propuestas de fondo que pueden variar, Nunca hemos tenido en el gobierno presidencial de México, a una mujer y el cambio puede ser interesante.

Dos hechos fundamentales para el mundo ocurrieron al finalizar abril

El 30 abril de 1945, se suicidó uno de los más grandes asesinos de la historia, Adolfo Hitler. El día anterior como un prolegómeno mortuorio, se casó con su joven amante, una pobre mujer arrastrada en sus consecuencias, Eva Braum, que también murió por suicidio o quizá asesinada por el Fuhrer.

Lo señalo como una fecha de gran importancia porque fue eliminado el hombre por cuya conducta murieron alrededor de 40 millones de personas. Que ahora surjan otros similares habremos de ver cuál será su final.

Otro caso ocurrió el 29 de abril de 1967, que parece tener una condición personal, pero no lo es. Es la sanción impuesta por Estados Unidos a Mohammad Ali, de quitarle el título del campeón mundial de boxeo. La connotación es fundamental porque el hecho se debió a la rebelión del boxeador de ir a la guerra a matar gente.

Por ese solo hecho el después llamado Cassius Clay, refrendó su carácter humanista y le dio una lección a los guerreristas de ese país. Es un hecho fundamental que ahora se expresa cada vez en jóvenes que se movilizan en ese país, para exigir a su gobierno que deje de apoyar a Israel en los asesinatos en Gaza. Es importante relacionarlo y ocurrió como ahora está ocurriendo, en un abril como éste, que se despide.

Teresa de Jesús Gil Gálvez Nací en La Colorada, Sonora, estudié en la Universidad de Sonora que me dio mención honorífica por mi tesis La libertad de prensa en México. En la UNAM hice estudios de maestría en Ciencias penales. En medios sonorenses trabajé, desde la adolescencia, en los más importantes del estado y en julio de 1972 salí en un tren hacia la gran capital, donde he trabajado en medios importantes, diarios, semanarios y revistas, con breves retiros al mundo entre ellos una corresponsalía en España. Colaboradora desde enero de 2017.

