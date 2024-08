Cartas amorosas y el Servicio Postal en otro rumbo

Libros de ayer y hoy

El destino de aquella comunicación y la espera nerviosa por la llegada del correo, dio un vuelco sorpresivo y aquel sistema que tantas esperanzas generó, se deslizó de pronto a la carta o correo comercial ¿Cuántos de esos documentos de las 324 millones de piezas postales que circulan en el país, son para empresas, negocios o simples volantes que anuncian algo? La vieja carta de los enamorados, la del padre ausente o la de la mala noticia, se mueven en un porcentaje inferior frente al avasallamiento del anuncio que creo la modernidad. Creado el 20 de agosto de 1986, el Servicio Postal Mexicano (SPM) puede presumir en este momento, de controlar el más alto porcentaje de los envíos y cubrir el 97 por ciento del país, con 13 mil trabajadores.

Servicio Postal Mexicano, creado el 20 de agosto de 1986. | Foto: Gobierno de México

En lugar de petición o ratificación de amores, nos llegan recibos

El Servicio Postal Mexicano es solo la continuación de aquel correo que duró siglos en el país y que tenía otras formas de expresarse en tiempos ancestrales. Ahora, su labor es la correspondencia, la mensajería y la paquetería, Y el ciudadano espera ahora con la misma inquietud de antaño, pero de diferente sentimiento, los muchos recibos que llegan a diario. Expresión éstos, de que la famosa propiedad privada solo es una entelequia del derecho y que con solo una tardanza del correo o la no entrega de un recibo importante, puede ir esa llamada propiedad privada, a lo incierto. Pero siempre da gusto leer la carta que entregan con anterioridad los trabajadores del SPM: 12 de noviembre, Día del Cartero.

El cartero, personaje central del jurado popular en el país

La explicación que daban para que el cartero fuera el personaje central de los jurados populares, es que él era el índice menor en esos tiempos y todavía del siglo pasado del sistema de responsabilidades del país. No se juzgaba en ellas desde luego al presidente exento, ni a altos funcionarios, o ricos y a poderosos. Solo a los carteros. Yo fui muy jovencita, jurado de uno de esos juicios y ya lo he mencionado en otra ocasión, en Hermosillo, cuando un destacado juez que después sirvió también en juzgados de Sinaloa, me señaló como jurado, con otras personas, de un cartero acusado de una infracción.

Por lo general éstas eran porque el cartero abría una carta o se apropiaba de algo valioso que era enviado. Como era natural en ese tiempo de fines de los sesenta, el cartero fue exonerado por nosotros. Era un joven que no se veía nada nervioso. Siempre salían libres porque parecía una estrategia del mismo gobierno para dejar constancia de la honorabilidad del correo que ahora que es un descentralizado, sigue siendo un correo del Estado.

El Postino que actualizó a Neruda, con obra de Skármeta

Gran impacto causó aquel filme premiado El Postino, que se aferró a la obra El cartero de Neruda, escrito por Antonio Skármeta que también menciona la novela Ardiente Paciencia que Skármeta ya había filmado antes de 1994 cuando se filmó El Postino. Es un filme dirigido por el inglés Michael Radford que tuvo 25 nominaciones de premios, seis de ellas del Óscar y que quizá fue rechazada con el premio Óscar por la derechización de muchos de los integrantes del jurado porque la película tenía como personaje central al comunista Pablo Neruda.

Es la historia de un joven que se hace cartero y termina siéndolo únicamente para una persona que vive en una isla no la Negra donde vivía Neruda realmente, sino la isla Salina. La relación crea una amistad entre ellos, hasta que Neruda regresó a Chile. En la vida real, el cartero Mario Rouppolo que no era otro que el escritor y productor Massimo Troisi, murió poco antes de terminar el filme. Pero la obra actualizó felizmente el papel de esos mensajeros cotidianos del mundo, lo mismo que quizá harán los miles de trabajadores del SPM ahora que éste llega a los 38 años.

Teresa de Jesús Gil Gálvez Nací en La Colorada, Sonora, estudié en la Universidad de Sonora que me dio mención honorífica por mi tesis La libertad de prensa en México. En la UNAM hice estudios de maestría en Ciencias penales. En medios sonorenses trabajé, desde la adolescencia, en los más importantes del estado y en julio de 1972 salí en un tren hacia la gran capital, donde he trabajado en medios importantes, diarios, semanarios y revistas, con breves retiros al mundo entre ellos una corresponsalía en España. Colaboradora desde enero de 2017.

