TEPJF. No hay dudas: solo el voto decide representación

De agresión diaria es la absurda intención de los opositores, para tratar de conseguir algo que no lograron en la votación. Pero su lógica interesada no la echan por la borda esos perseguidores del presupuesto, porque saben que la contienda por el triunfo en una elección es lograr el mayor número de votos posibles, legítimos. Si solo se tratara de tener una representación equitativa, la lucha electoral competitiva no tendría razón de ser. En el caso actual, un pobre partido como el PRD que solo tiene una curul, tendría la misma representación de Morena.

La lucha por el aumento del voto legal tiene un significado y cambiarlo desde los tribunales, es hacer una jugada violatoria a la Constitución y convertir la reciente votación en un fraude para el legislativo. Por ello el INE fue congruente y determinó en el cierre formal de la elección, que los pasados comicios dieron los resultados que hemos visto y se votó en su consejo a 7 positivos contra 4 negativos. Estos son de consejeros que en sí mismos estaban violando la imparcialidad, porque se sabe que su defensa es por la oposición a la que sirven, no por la verdad generada por el voto. La eficacia y limpieza de la pasada elección reconocida varias veces por el INE, debería de haber merecido una votación de apoyo a la representación fijada, cercana a ciento por ciento.

Con similar representación, el judicial seguirá liberando pillos

La reforma anunciada para el Poder Judicial tiene muchos bemoles y se mencionan a diario al grado de que desde el extranjero reclaman, agresivos, que no se lleve a cabo. Lo que se defiende está claro, primero cerrar la opción de reformas que transformen la situación actual de un poder ineficiente y de otros sectores como los autónomos que le cuestan al estado un ojo de la cara; segundo, seguir con la cotidianidad que se instaló desde años ha, de vivir de un presupuesto que ha cubierto a un determinado sector, mientras los pobres aumentaban, entre otros. Al terminar su sexenio, el actual gobierno puede ofrecer datos que demuestran que de 60 millones de pobres que dejaron, 9 y medio ya no lo son. Han sido rescatados desde diversas opciones.

El temor por reformas no s por el pueblo, sino por los intereses de opositores

La lucha opositora contra lo que llaman sobrerepresentación no es por todas las reformas en sí, sino por aquellas que afectan sus intereses, En todos los países del mundo que tienen sistemas parecidos, hay un partido que tiene mayor representación y partidos afines que se suman. Lo acabamos de ver en España con la reelección de Pedro Sánchez. Está además el interés por cierto tipo de reformas.

Si el PAN por ejemplo tuviera una verdadera intención democrática como lo sostiene, quizá se sumaría a reformas que apoyan el desarrollo social. Pero a cualquier proyecto que implica un cambio benéfico le opone trabas y lo hemos visto muchas veces. A lo largo de estos años, muchas iniciativas tuvieron que archivarse o ser rechazadas, por una oposición beligerante que no las quiso votar a favor. Ahora al PAN lo que le preocupa es su descenso en la representación y su coraje contra el Partido Verde que tendrá 77 curules contra 72 de los panistas.

Teresa de Jesús Gil Gálvez Nací en La Colorada, Sonora, estudié en la Universidad de Sonora que me dio mención honorífica por mi tesis La libertad de prensa en México. En la UNAM hice estudios de maestría en Ciencias penales. En medios sonorenses trabajé, desde la adolescencia, en los más importantes del estado y en julio de 1972 salí en un tren hacia la gran capital, donde he trabajado en medios importantes, diarios, semanarios y revistas, con breves retiros al mundo entre ellos una corresponsalía en España. Colaboradora desde enero de 2017.

