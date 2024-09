Me llamo lápiz. Poemas en grafito y arcilla ¿Y la IA?

Libros de ayer y hoy

Que nos vale la Inteligencia Artificial si todavía existe el lápiz de grafito. Y no se sabe si el monstruo que se ha robado parte de la inteligencia procesada, podrá crear poemas tan sentidos y extraordinarios como los que publica Federico Corral Vallejo para justificar, advertir e informar una vida personal de poeta, en su pequeña obra:

ME LLAMO LÁPIZ

y me apellido verso libre

Soy hijo directo

del grafito y de la arcilla

de él heredé el treno y la escritura

y de ella el carácter y la insolencia

de ambos el fuego furtivo

y la pasión enardecida

.

El lápiz acompañará como creación perenne, a la humanidad

La creación del lápiz la remontan a la edad media y la configuran en el Siglo de las Luces, en Inglaterra. Pero los inmortales no necesitan fechas. El lápiz existe desde la creación, porque los ingredientes que lo conforman, el grafito, la arcilla y el añadido de la madera, están presentes desde que el mundo existe. Y junto a ellos algo que le confiere en esta obra a Corral Vallejo, la licencia de llamarse lápiz. Me refiero a la metáfora. El mismo autor, es lápiz.

MI ESENCIA DE MADERA

es parte de mi estirpe celulosa

y de mi labia viperina



Que me perdone la tinta

por criticar a su pluma

culpar al tintero

y enjuiciar al poema

El lápiz siempre estará para cubrir la hoja en blanco, con su punta

Ante la preocupación que surge por la desaparición de la escritura, se pone énfasis en las generaciones que dominan las dos formas de escribir y que fatalmente están desapareciendo. Es algo como lo que sucede con las lenguas indígenas, cuyos originales portadores se han ido. El poeta nos menciona la esperanza maravillosa del lápiz, que estará presente para cubrir la blancura que hay que llenar. Y lo recalca, en ese devenir de su libro en el que va manifestando desde su infancia, su vida en poemas en su natal Chihuahua. Aparte claro, de más de 50 libros traducidos a muchos idiomas, con respectivos premios.

LA HOJA EN BLANCO

siempre será

la cama perfecta

para engendrar versos

que tal vez un día

no lejano, lleguen a ser

la sombra de un poema

Verso tatuado

en la punta de tu lengua

En la exacerbación del lápiz, puede estar y haber poesía

Fue en los siglos XVII y XVIII cuando dos avezados sabios Kaspar Faber y Jacques Conté, identifican las grandes posibilidades del lápiz en la vida del ser humano. La presencia casi global de la imprenta no quitaba méritos a la escritura manual y ellos no solo adjudicaron a esa creación los orígenes naturales que en metamorfosis sirven tanto a la industria del hierro y el acero. Cada uno, por su lado, echaron mano del grafito que en este momento controla China casi en el 77 por ciento, para envolver en la madera dócil, ese grafito y la arcilla. Siglos después en 2023, cuando se editó en noviembre el libro Me llamo lápiz (Tintanueva Ediciones), fincado en la metáfora de un instrumento que ha sido tan útil para la humanidad, se demostró cono lo dice Corral Vallejo que la poesía se expresa y manifiesta en todo. En ese placer erótico y deslumbrante, en la exacerbación del lápiz.

CRECÍ SABIENDO

que la poesía vive en el aire

que es de todos

y también de nadie

Teresa de Jesús Gil Gálvez Nací en La Colorada, Sonora, estudié en la Universidad de Sonora que me dio mención honorífica por mi tesis La libertad de prensa en México. En la UNAM hice estudios de maestría en Ciencias penales. En medios sonorenses trabajé, desde la adolescencia, en los más importantes del estado y en julio de 1972 salí en un tren hacia la gran capital, donde he trabajado en medios importantes, diarios, semanarios y revistas, con breves retiros al mundo entre ellos una corresponsalía en España. Colaboradora desde enero de 2017.

Las opiniones expresadas por los columnistas en sus artículos son de exclusiva responsabilidad de sus autores y pueden no representar la postura o línea editorial de PressLibre. Sin embargo, como medio periodístico respetamos su derecho a la libertad de expresión.