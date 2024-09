Herlich Hernández, el mejor promedio en el examen de admisión a la UABJO

+ El joven originario de Comitancillo obtuvo el mejor puntaje en el examen de Admisión para el Nivel Superior de la UABJO 2024-2025. Las buenas compañías pueden ser un factor determinante en nuestro futuro, afirma.

Los ojos de Herlich sonríen y se llenan de emoción al preguntarle qué sintió al enterarse de que obtuvo el mejor puntaje en el examen general del Proceso de Admisión 2024-2025 de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca y responde: “no me lo esperaba la verdad, fue muy emocionante porque yo sabía que no iba a ser fácil quedarme, y que estaba dura la competencia”.

Originario de San Pedro Comitancillo, Herlich compartió que se preparó mucho para este examen, pues las posibilidades económicas de su familia sólo le permitían aplicar para dos universidades, con la esperanza de ser admitido y cumplir su sueño de estudiar la Licenciatura en Medicina y Cirugía, “en las dos que hice examen me quedé, pero elegí a la UABJO”, comentó con un tímido orgullo.

Para el joven estudiante, aparte del prestigio de la UABJO, un factor determinante fue la apertura de la Sede en Tehuantepec, pues le permitió poder aspirar a estudiar en esta Universidad al quedar más cerca de su lugar de origen, donde ha vivido toda su vida al lado de sus padres María y Juan, y su hermana Jenny. Cuenta que tendrá que mudarse pues su casa está a tres horas, pero estará más cerca de su familia.

Para Herlich el haber logrado entrar a estudiar una licenciatura tiene mucho que ver con su entorno, “mi mamá es maestra de kínder y mi papá es campesino y él siempre me ha dicho que le eche ganas para que salga adelante porque el trabajo de campo es pesado y sí lo es, algunas veces lo acompañé a trabajar a su pueblo en Amuzgos y es un trabajo muy pesado”.

¿Porqué elegiste estudiar medicina?

“Mi papá me inculcó el interés por la medicina y mis amigos del CBTIS donde estudié me llevaron también por ese camino. Descubrí que me llamaba la atención conocer sobre las enfermedades y ver cosas través del microscopio”. Para Herlich también influyó uno de sus maestros al que llamaban Caballero y unas prácticas en donde exploraron las células de la sangre “era estricto pero enseñaba bien y me empezó a gustar el área blanca”.

La experiencia de pisar por primera vez a la Facultad de Medicina y Cirugía de la UABJO para este joven estudiante, fue algo “bonito y muy interesante”, pues durante su curso de inducción pudo conocer las aulas, laboratorios y el funcionamiento, así como la tecnología con que cuenta esta Facultad que goza de prestigio nacional.

En su futuro inmediato, este joven que de niño gustaba de tocar el barítono y la trompeta en la Casa de la Cultura de su pueblo y que disfruta leer, busca ser un buen estudiante y a futuro quizás, convertirse en cardiólogo, al menos eso desea por el momento, pues asegura que “no sabes qué va pasar, la vida puede cambiar”. Lo que sí tiene muy claro es que un médico debe tener empatía por sus pacientes.

Finalmente compartió un mensaje para sus compañeras y compañeros: “a todos los que tienen la oportunidad de estudiar, aprovéchenla, no todos pueden estudiar lo que quieren, ya que sus padres no tienen dinero. Yo no estaría aquí sin el apoyo de mis padres, por eso siempre les agradezco”.

