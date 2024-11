Octubre: La mejor cifra ocupacional

Utopía

Las fragmentadas oposiciones partidistas y sociales –no tanto las empresariales, mediáticas y religiosas– se dan de topes con la pared para asumir la nueva realidad del país a partir de la Cuarta Transformación y ahora con su segundo piso, prefieren ignorar o de plano tergiversar los datos y hechos más positivos a lo largo de casi seis años. Por supuesto que no sucede lo mismo con los desaciertos y omisiones y lo cual es natural, pues su tarea central es oponerse y proponer soluciones, alternativas.

Seguramente será la suerte que corra el significativo hecho de que en octubre de 2024, México alcanzó 22 millones 618 mil 942 empleos, la cifra más grande desde que se comenzó a medir la ocupación laboral con la metodología actual, si nos atenemos al director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Alejandro Robledo Aburto, quien precisó que 9 millones de los puestos son ocupados por mujeres. En 2024 se crearon 595 mil empleos, de los cuales 55% los ocupan féminas. Esto es un logro de la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque importa la dinámica de crecimiento que dejó el expresidente Andrés Manuel.

Director del IMSS, Zoé Robledo | Foto: Gobierno de México

En la Mañanera del Pueblo, Zoé desglosó el panorama del empleo y destacó que en 2018 el número de puestos de trabajo era de 20 millones 79 mil. Con el crecimiento logrado, México tiene una de las tasas de desempleo más bajas de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con 2.9%, sólo superado por Japón. Mérito evidente de la política económica y laboral de López Obrador, pero no significa “casi pleno empleo” como lo llegó a enunciar.

Tan extraordinaria conquista laboral está asociada al rumbo de la economía nacional que tiene un valor total del producto interno bruto de 25.9 billones de pesos. Hay un incremento del 1% en términos reales respecto al segundo trimestre de 2023 y de 1.5% respecto al tercero. México está por encima de muchas de las proyecciones que se formularon y con el mejor crecimiento trimestral del PIB, desde finales de 2021. Y en la llamada aldea global ocupa el segundo lugar en crecimiento económico.

Naturalmente que nada es “de una vez por todas” en los procesos políticos, económicos y sociales; es preciso construir y acertar en forma diaria, porque con el uso y abuso de la frasecita se da margen a la confusión y a que se regateé los 22.6 millones de empleos debido a que una porción no son permanente, sino temporales; así es pero también son plazas laborales.

De acuerdo con lo informado por el chiapaneco de Tuxtla Gutiérrez, durante el muy extrañado sexenio de AMLO, el Seguro Social dejó de percibir 120 mil millones de pesos por la subcontratación de millones de trabajadores que no fueron incorporados al IMSS y también porque estaban registrados con un salario inferior al que percibían. Esto era práctica ordinaria (¿o todavía es?) de muchos empleadores y no percibo que existan suficientes inspectores para abatir esta evasión que afecta no sólo a los trabajadores y sus familias, sobre todo a la hora de la jubilación y/o la pensión.

La enérgica voluntad política presidencial y la certera labor legislativa permitieron hacer frente a la subcontratación hasta prohibirla el sexenio pasado, lo que permitió que 3 millones de trabajadores que estaban contratados mediante este esquema irregular migraran hacia empleos formales en las empresas para las que laboraban. Y frente a la evasión patronal en términos salariales para pagar menos cuotas, resulta útil que los trabajadores puedan acceder a sus cotizaciones en el IMSS para dar seguimiento a su situación laboral.

Eduardo Ibarra Aguirre Autor de Utopía. Coordinador del Grupo María Cristina. Perseguido por la Sedena (1993-2002) por difundir la propuesta del ombudsman militar. Demandante laboral del CEN del PRI (1992-93). Editor de Forum en Línea desde diciembre de 1993. Redactor de cinco libros y coautor de ocho. Corresponsal en Moscú (1977-79) y becario en Berlín (1967-68). Colaborador desde el 12 de abril de 2021.

