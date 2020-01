Malos gobernantes, quienes se dejan llevar por ambición de poder y dinero: Iglesia

Afirmó Monseñor Vásquez Villalobos que no se puede vivir la justicia y la paz, si son llevados por la ambición, llamó a personas y hermanos de bien, no echarse a perder, los exhortó a ser servidores de la comunidad.

Definió que los gobernantes deben ser promotores de la justicia, pido a Dios—dijo—que los nuevos gobernantes no estén en esos puestos movidos por la ambición del poder, la ambición del dinero, porque no serán buenos gobernantes si tienen esa ambición.

