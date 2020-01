Llama SSO a ‘grupos de riesgo’ a vacunarse contra la Influenza

+ Advierte que las y los menores de cinco años de edad, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas degenerativas o con un sistema inmunológico débil “corren mayor riesgo de contraer el virus”

OAXACA, OAX., enero 20 de 2020.- Las y los menores de cinco años de edad, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas degenerativas o con un sistema inmunológico débil corren mayor riesgo de contraer el virus de la influenza, ante ello los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), exhortan a la población a vacunarse contra este padecimiento.

Así lo señaló el secretario de Salud, Donato Casas Escamilla, quien enfatizó que la red hospitalaria está preparada para recibir y atender a las y los oaxaqueños que presenten algún síntoma respiratorio, ya que se cuenta con el abasto suficiente de Oseltamivir para su tratamiento.

En un comunicado de prensa el funcionario indicó que a la fecha se han aplicado 415 dosis de vacuna, lo que equivale al 75% de la meta establecida para el 31 de marzo, priorizando a los grupos de población más vulnerables.

El funcionario destacó que hasta el corte de la semana tres del presente año, existe un acumulado de 45 casos de influenza durante la temporada estacional 2019-2020, cifra que ubica a Oaxaca en el 17 lugar a nivel nacional.

Especificó que por género se notificaron 24 pacientes femeninos y 21 masculinos, las Jurisdicciones Sanitarias con más casos son Valles Centrales con 25, seguida por el Istmo con 10, Tuxtepec seis y Costa con cuatro registros, afectando principalmente al grupo de edad de cero a nuevo años.

Lamentó que a la fecha se han presentado cinco defunciones, una por AH1N1 y cuatro por AH3N2, todas sin antecedente de vacunación y con presencia de comorbilidades (los casos presentaron hipertensión arterial, obesidad, insuficiencia renal y cardiaca).

Casas Escamilla puntualizó que la mejor protección es la vacuna y llevar a cabo medidas preventivas, por lo que urgió que los cuidados deben enfatizarse en los grupos de edad más vulnerables como son los menores de edad y adultos mayores.

Dijo que a pesar que en la entidad no se ha sentido frío extremo, recomendó no exponerse a cambios de temperatura, así como consumir alimentos ricos en vitamina “A” y “C” (frutas amarillas), utilizar cobijas abrigadoras durante la noche, cubrirse la boca y nariz al salir de un lugar con temperatura cálida para evitar aspirar el aire frío del exterior y taparse con el ángulo interno del brazo al toser o estornudar.

Además de no ingerir líquidos fríos, hidratar la piel constantemente con aceites o cremas, no dejar al alcance de las y los niños aparatos de calefacción para prevenir accidentes; en caso de síntomas de enfermedad respiratoria no automedicarse, en las y los infantes no llevarlos a las instituciones educativas para prevenir contagios y evitar asistir a lugares concurridos.

Finalmente, el titular de la dependencia, hizo un llamado a la población que aún no cuenta con la dosis de vacuna contra la influenza, acudir a su unidad médica más cercana para protegerse del virus.