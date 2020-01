Coronavirus se expande; posibles casos llegan a México

En Sinaloa, algunas instituciones académicas han hecho el llamado a los padres de familia de valorar el estado de salud de sus hijos ante casos presentados de influenza y enfermedades respiratorias. La Secretaría de Salud, por su parte, a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Sinaloa (Coepriss), exhortó a la población a seguir las recomendaciones preventivas: como no saludar de beso o de mano, no acudir a sitios donde existan aglomeraciones de gente, lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia, desinfectarse con alcohol o usar gel antibacterial.

