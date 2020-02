El poder de lo políticamente incorrecto

CRÓNICAS DE LA ÍNSULA

Son días agitados los de nuestro país, abundan las explicaciones interesadas, cortas de visión, adornadas de erudición. Salidas de institutos neoliberales como el CIDE o ITAM. Por ejemplo, Carlos Serra Mayer, autor de una decena de libros, ex miembro del Consejo de Administración de Pemex hasta 2019. Y nunca se enteró del gran saqueo a Pemex, de la compra de una fábrica chatarra de fertilizantes. Hoy eminente profesor del Tec de Monterrey.

Esa casta privilegiada que se ha rotado los elegantes cargos con sueldos exorbitantes, servidora con gestos admonitorios de estudiosos y demócratas, son la reserva aristocrática de los gobiernos anteriores, beneficiados con sus obsecuencias al frente de cargos en institutos, consejos y demás.

Los presidentes del INE, de Derechos Humanos, además de ONG´s recipiendarias de recursos públicos que nunca comprobaban.

Reducir sus enormes sueldos, sus viajes al extranjero con cargo al erario es para ellos inaceptable. Que Fox, Felipe Calderón o Peña malbaraten Pemex y el país, qué importa mientras ellos sigan con su tren de vida.

Y no disimulan su codicia, racistas y discriminatorios como el titular del INE, Lorenzo Córdova, quien fue exhibido después de una reunión con indígenas:

“´Había uno, no mames, no te voy a mentir, te voy a decir cómo hablaba este cabrón´, dice Córdova al imitar con voz grave y burlona: ´Yo jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato. Yo decir aquí o diputados, para nosotros, yo no permitir tus elecciones´, y suelta la carcajada el consejero presidente del INE”.

https://www.proceso.com.mx/…/audioescandalo-en-el-ine-cordo…

Varios son del llamado círculo rojo de la opinión pública de la misma pasta de Serra, las Denisse Dresser, los Jesús Reyes Heroles, quien fue, por cierto, director de Pemex en el prianato, y tampoco vio el saqueo.

Viene esto al caso ahora que por fin tienen la oportunidad de menguar al personaje que los cuestiona y reduce en su condición de funcionarios magnates, merced a los graves errores de López Obrador, quien no entendió que hay falsas posturas que son en verdad políticamente incorrectas, como se dan hoy en el tema de los feminicidios.

Si bien es cierto que la discriminación de la mujer es, como dice, de orígenes culturales y económicos que han dominado la historia. Relanzada con el cristianismo, que desde Roma sostiene su discriminación a la mujer desde la creación de esa doctrina y hasta hoy:

1-Corintios 14: “Que las mujeres se callen en las asambleas, como se hace en todas las asambleas de los santos. No les está permitido tomar la palabra; que sean más bien obedientes, tal como lo dice la misma ley”.

MAGNIFICAN ERRORES DE LÓPEZ OBRADOR

Magnifican los errores de López Obrador los afectados por el más amplio frente abierto por éste, el de la corrupción, que creó los más grandes problemas nacionales, entre ellos no tanto la existencia del narcotráfico, sino su dominio y penetración de todos los niveles y áreas de gobierno; la complicidad exhibida de los sucesivos presidentes, desde Fox con el cartel de Sinaloa.

La descomposición actual viene de ahí, y no pueden decir que eso ya pasó y que ahora quien gobierna lo solucione. En un año, no se puede acabar con lo instaurado en décadas.

Parece de elemental sentido común, sin embargo, los afectados esgrimen fuera de contexto lo que algunos gobernantes europeos han dicho en sus naciones con mayor grado de desarrollo: que no se vale recurrir a criticar a gobiernos pasados, sino solucionar lo que dejaron.

En México, el tamaño del daño dejado es enorme; harían falta varios sexenios para arreglarlo.

EL FRENTE NECESARIO QUE NO SE ABRIÓ

Uno de los frentes que ni siquiera intentó abrir el actual gobierno federal fue el del magisterio, ni el del SNTE ni el de la CNTE, que es sobre todo la poderosa por violenta Sección 22 de Oaxaca. Tampoco el de las envilecidas universidades locales, como la UABJO.

La educación es la única posibilidad de civilización de los pueblos, la que abre las puertas a la cultura. Ese malestar de la cultura de que escribió Freud, es el que nos hace humanos, que nos impide tanto delinquir fácilmente como tomar venganza por mano propia.

Era previsible que los derrotados no dejaran de defender sus intereses, cuando una mayoría harta de ellos decidió por otro gobierno.

El que hoy tiene en picota a Lozoya, emisario del grupo de Salinas de Gortari, y que posibilitó la caída de García Luna. Ambos probados cuasi capos, que siendo lo que son hoy podrían seguir gobernando y devastando al país.

Sería una lástima perder la única oportunidad que en mucho tiempo ha tenido México de hacer aunque sea algunos grandes cambios, sobre todo en favor de los pobres, a costa de quienes el PRIANPRD amasó formidables fortunas.

La propaganda del llamado “golpe de estado blando” avanza. Lo peor es que ahora potenciado con los errores del Presidente….

www.revistaenmarcha.com.mx

lc.blas@gmail.com y @blaslc