Detectan autoridades de SLP posible caso de coronavirus en Ciudad Valles

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 25 del 2020.- Un posible caso de coronavirus (COVID-19) fue registrado y aislado en el municipio de Ciudad Valles, en San Luis Potosí.

Monica Liliana Rangel Martínez, titular de Servicios de Salud informó que el presunto caso de coronavirus ya es estudiado de forma aislada y se llevará a cabo el protocolo de resguardo por 14 días.

Además, la presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del estado de San Luis Potosí, Angélica Mendoza Camacho dio a conocer que los casos anteriores que sospechaban de coronavirus ya fueron dados de alta debido a que resultaron negativos.

“Solamente queda uno en Ciudad Valles, no está confirmado, solamente se sospecha que es un caso, pero no se alarmen ni se alarme la población, hay que esperar los días que ya nos marcan el aislamiento, esperemos que no sea así”, informó.

MÉXICO SIN CORONAVIRUS AÚN

Los mecanismos de México para evitar la llegada del coronavirus COVID-19 están funcionando y por ello todavía no ha traspasado sus fronteras, aseguró este martes el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell.

“No, no ha llegado el coronavirus a México. Tenemos hasta el momento acumulados 18 casos sospechosos y todos y cada uno han sido descartados”, enfatizó López-Gatell en la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Subsecretario dijo no estar alarmado por la advertencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que ese tipo de neumonía podría convertirse en una pandemia, ya que México tiene una vigilancia “robusta” para estos casos.

