Confirman tres casos de coronavirus en México

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 28.- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, participó en una rueda de prensa junto al comisionado coordinador de Institutos Nacionales de Salud, Gustavo Reyes Terán y el director general de EpidemiologÍa, José Luis Alomía, reportando tres casos confirmados de COVID-19.

En dicha conferencia se informó la situación que vive el país ante los contagios de coronavirus, luego del diagnóstico de los primeros dos paciente entre la noche de ayer y la mañana de hoy, así como el tercer caso diagnosticado esta noche.

El subsecretario informó que al ser casos aislados no es procedente tomar medidas extremas, como impedir concentraciones de personas, cancelar eventos masivos o salidas al cine o teatro, no es procedente porque no es necesario.

El modelo de trabajo es mitigar, identificar los casos y aislarlos de ser necesario.

“En cambio se afecta la vida pública, económica y social y no queremos que eso ocurra, hay que mantener las cosas en su justa dimensión, durante varios meses, habrá brotes aislados”, afirmó.

¿Cuántos casos? imposible de predecir

Recomendó observar medidas de higiene general como lavarse las manos con agua y jabón entre tres a cinco minutos o utilizar alcohol o gel, proteger el estornudo para no transmitir a los demás la enfermedad y considerar el estornudo de etiqueta con el ángulo del codo.

