Aprehende FGEO a otro probable multihomicida en la región de la Cañada

+ Asesinó a dos mujeres y dos hombres en septiembre de 2019 en jurisdicción del municipio de Huautla de Jiménez, región de la Cañada

OAXACA, OAX., marzo 16 del 2020.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) aprehendió a otro hombre, identificado como C. G. G., y señalado como uno de los probables responsables del homicidio de cuatro personas (dos mujeres y dos hombres) cometido en septiembre de 2019 en jurisdicción del municipio de Huautla de Jiménez, región de la Cañada.

En un comunicado de prensa se dio a conocer que el presunto responsable fue aprehendido por Agentes Estatales de Investigación (AEI) el 13 de marzo del año 2020, durante un cateo efectuado en un domicilio particular de la comunidad de Agua de Tierra, San Andrés Hidalgo, Huautla de Jiménez y presentado de forma inmediata ante la autoridad judicial que lo requirió.

De acuerdo con la causa penal 72/2019, el 7 de septiembre de 2019, en la comunidad de Agua de Hueso, San Andrés Hidalgo, Huautla de Jiménez, aproximadamente a las 10:00 horas, las mujeres M. C. I., M. M. G. C., J. G. C., y los masculinos M. G. G. y B. G. Q., acompañados de un adolescente de 13 años, arribaron a recoger unas láminas en la casa de la imputada J. G. M., quien se encontraba acompañada de otras personas, quienes los agredieron y victimaron con disparos de arma de fuego.

Producto del ataque armado, las víctimas mujeres M. C. I., M. M. G., y los masculinos M. G. G. y B. G. Q., perdieron la vida.

Ante estos hechos, la Institución de procuración de justicia, a través de la Vicefiscalía de Control Regional de la FGEO, dio inicio a una exhaustiva investigación, logrando localizar y aprehender en primera instancia en el estado de Puebla a dos de los probables homicidas, quienes actualmente se encuentran vinculados a proceso.

En audiencia celebrada el 14 de marzo, el probable homicida C. G. G., solicitó ampliación del término constitucional, misma que fenece el próximo 18 de marzo de 2020.