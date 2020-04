Aumentan a 37 los casos ‘positivos’ a Covid-19 en Oaxaca, informan

+ El subsecretario federal de Salud, Hugo López-Gatell, estima en 26 mil 519 los casos de Coronavirus en México

OAXACA, OAX, abril 8 del 2020.- El titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Donato Casas Escamilla, informó que al corte de este miércoles 8 de abril se han registrado 37 casos positivos de Covid-19, de los cuales 17 pacientes están recuperados: 15 son de la Jurisdicción Sanitaria número uno del Valle Central, uno de Tuxtepec y uno de la Mixteca.

Agregó que se han recibido 403 notificaciones, de las cuales 277 resultaron casos negativos y aún se tienen 89 como sospechosos, mismos que están en espera de resultados de laboratorio. Asimismo, se mantiene el registro de una lamentable defunción.

Casas Escamilla señaló que de los 37 casos positivos, 29 se ubican en la Jurisdicción del Valle Central, dos en la del Istmo, dos en San Juan Bautista Tuxtepec, dos en la Mixteca, uno en la Costa y uno más en la Sierra (Norte).

El funcionario aclaró que por la migración de la plataforma federal de Vigilancia Epidemiológica de Covid-19 a la de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias, no fue posible visualizar el mapa estatal durante los días 6 y 7 de abril.

En este sentido, dijo que desde esa fecha a la actual, aumentaron 12 casos que corresponden a ocho varones de 59, 66, 39, 45, 36, 71, 31 y 49 años de edad, así como cuatro mujeres de 35, 33, 47 y 46 años respectivamente.

Destacó que dentro de las acciones de atención al Covid-19, el Centro de Atención Telefónica (CAT), que se habilitó por instrucciones del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, ha recibido mil 170 llamadas, de las cuales el 79 % han sido para solicitar información sobre el Coronavirus y 21% sobre otras enfermedades.

Agregó que como parte fundamental de la mitigación de contagios, la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud ha realizado actividades de información a la población en general, por lo que ha distribuido dos mil 878 folletos, seis mil 383 trípticos, se han impartido 16 mil 361 pláticas individuales y ha realizado 384 reuniones con autoridades municipales, siempre aplicando las medidas de sana distancia.

Recalcó que hasta la fecha, la Dirección de Enseñanza y Calidad ha realizado 129 capacitaciones a personal de primer nivel con un total de cuatro mil 162 trabajadores, en el segundo nivel de atención se han realizado 167 jornadas académicas, con un total de tres mil 389 asistentes, donde resaltó la implementación de nuevas tecnologías para la instrucción.

El funcionario instó a la población para que evite en la medida de lo posible salir de sus casas, e implementar las acciones de limpieza e higiene como lavarse las manos con agua y jabón, utilizar el estornudo de etiqueta con el ángulo interno del codo, no saludar de mano o beso, no difundir noticias falsas en las redes sociales y estar atentos a la información que emite la Secretaría de Salud Federal y los Servicios de Salud de Oaxaca, “no estamos de vacaciones, quédate en casa”, puntualizó.

LÓPEZ-GATELL PRESENTA POR PRIMERA VEZ LA ESTIMACIÓN DE CASOS DE COVID-19 EN MÉXICO: MÁS DE 26 MIL

Hugo López-Gatell, subsecretario federal de Salud, presentó este miércoles por primera vez la estimación de casos que México realmente tendría de Covid-19: la cifra asciende a 26 mil 519 personas con la enfermedad.

El funcionario de la Secretaría de Salud informó que esta estimación de casos de Covid-19 se realizó con base en el ‘método centinela’ de vigilancia epidemiológica.

Este método se utiliza, según López-Gatell, para reconocer el número aproximado de casos que realmente tendría en México y, mediante ello, poder tomar decisiones útiles en materia de salud.

“Nos permite asumir la realidad como es, en vez de asumir que lo que no se ve no existe”, comentó el subsecretario en conferencia de prensa.

López-Gatell dijo que, en este método centinela, se multiplica el número de casos observados (que hasta este miércoles en México son 3 mil 181 confirmados) por 10 o 12 no observados. Esto quiere que “la epidemia es ocho veces más grande” de lo que se ve, agregó.

El subsecretario destacó que cada caso confirmado representa a 12 más que tendrían Covid-19, pero son personas que no fueron a consulta, que no presentaron síntomas en consulta, que su médico no identificó los signos de la enfermedad, entre otras razones.

“Nosotros reconocemos explícitamente que tenemos 26 mil. En cualquier otro país que tengan solamente los casos observados, también habría que corregir y multiplicar por un número parecido al de México, 10 o 12 casos no observados por cada uno”, explicó el funcionario de Salud.