Agente de San Mateo del Mar encarcela a mujeres durante 24 horas

+ Al menos 15 pobladoras de Huazantlán del Río, en la región del Istmo, fueron extraídas de sus domicilios por la fuerza y encarceladas en la Agencia Municipal de San Mateo

OAXACA, OAX., mayo 5 del 2020.- Un grupo de mujeres originarias de Huazantlán del Río se manifestaron este martes y denunciaron ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) al agente municipal de San Mateo de Mar, José Luis Chávez, luego de que por sus órdenes fueron retenidas en esa población de la región del Istmo de Tehuantepec el pasado sábado 2 de mayo.

Las afectadas relataron que al menos 15 de ellas fueron extraídas de sus domicilios por hombres armados por órdenes de la autoridad auxiliar y llevadas a la agencia municipal, sin saber el motivo de su aprehensión, y ahí fueron vejadas y humilladas.

También las amenazaron de muerte mientras en el exterior se registraba un enfrentamiento entre pobladores que dejó como saldo 1 muerto, tres casas incendiadas y cinco vehículos calcinados.

En conferencia de prensa, las mujeres en compañía de una menor de edad señalaron que permanecieron encerradas en una habitación por casi 24 horas y posteriormente fueron puestas en libertad.

De acuerdo con la versión de las mujeres, “la autoridad refirió que en una asamblea se determinó que fueran detenidas”; sin embargo, nunca se les informó sobre los motivos.

“Nosotros no debemos nada; desconozco la razón; sólo hacían llamadas y decían: ya las tenemos, traigan las armas, apúrense; yo me desmayé porque nos metieron en un cuarto y prendieron fuego; había mucho humo”, relató una de las afectadas.

Acusaron que aún cuando ya fueron interpuestas las debidas denuncias ante la Fiscalía General del Estado, que dirige Rubén Vasconcelos Méndez, “la investigación no avanza”.

Precisaron que la agresión tuvo lugar la noche del 2 de mayo del presente año.

“Yo iba por la calle cuando sentí que venían caminando atrás de mí; quise correr, pero me agarraron entre varios y me llevaron, pero nunca me quisieron decir por qué”, refirió otra de las afectadas.

Luego de ser liberadas, al menos cuatro de las mujeres agredidas salieron de la población con la ayuda de algunos pobladores.

Caminaron entre los cerros debido a que el agente municipal, José Luis Chávez, instaló “filtros de revisión” en las orillas de la población que esta rodeada de agua en la región del Istmo de Tehuantepec.