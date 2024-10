UABJO sede del seminario permanente “Historias de las mujeres y género”

+ Especialistas de 12 universidades abordarán los derechos sexuales, derecho al voto, violencia hacia las mujeres y el conservadurismo.

¿Llegamos todas? Es la pregunta que investigadoras e investigadores de doce universidades plantean como título del XI Seminario Permanente “Historia de las Mujeres y Género”, para motivar la reflexión en torno a la paridad de género, a la participación de las mujeres en la vida política y la toma de decisiones, así como su papel en momentos históricos, el cual se llevará a cabo el 17 y 18 de octubre en el Instituto de Investigaciones en Humanidades de la UABJO (IIHUABJO), en Av. Independencia, Centro.

Este Seminario “significa poder investigar la situación de nuestra sociedad, desde la perspectiva de género, lo que ha sido a lo largo de la historia el esquema patriarcal, que le dio a la mujer un papel secundario, y la relegó de las decisiones políticas, destinándola al hogar y la crianza”, dijeron las organizadoras, la Dra. Rosa María Valles Ruiz, investigadora de la UNAM, y la Dra. Fabiola Baylón Vásquez, investigadora de la UABJO.

Dra. Rosa María Valles Ruiz y Dra. Fabiola Baylón Vásquez | Foto: UABJO

Se ha avanzado, reconocieron, en conferencia de prensa, pero continúan muchos pendientes en el tema de género. De ahí la importancia de analizar cómo se logró el derecho al sufragio, desde el siglo XlX no sólo pidieron el voto, las mujeres pidieron votar y ser votadas, y no fueron tomadas en cuenta. Fue hasta principios del siglo XX, con mujeres como Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, Dolores Jiménez, y una guerrera de las ideas, Hermila Galindo, cuando ya se hablaba del derecho a la educación para las mujeres, y del trabajo no remunerado en el hogar, puntualizaron las catedráticas.

Mencionaron la importancia de tener en México, una presidenta por primera vez -6 candidatas presidenciales- pero la primera presidenta, es uno de los avances del feminismo, coincidieron, pese a ello, el conservadurismo no se ha terminado; la oposición a los avances de las mujeres aún existen. Por ende, hay mucho quehacer; ese cruce entre avances del feminismo y los avatares del conservadurismo es lo que motivará el análisis y las respuestas de si realmente ¿llegamos todas?

El Seminario en su edición 2024, se integra por 27 ponencias con 4 ejes: Derechos sexuales y reproductivos, derecho al voto, violencia hacia las mujeres y el conservadurismo, por lo cual invitaron a la sociedad en general a asistir a las ponencias, 2 conferencias magistrales, 4 presentaciones de libros y una revista, y especialmente, a las jóvenes y a integrantes de colectivas, cuyo punto de vista enriquecerá la academia y la investigación.

