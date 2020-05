Flavio Sosa recuerda a Ulises Ruiz sus crímenes del 2006

+ En una guerra por mensajes de redes sociales, el ex líder de la APPO también señala al ex gobernador priista de haber dejado, durante su gestión, carreteras y 102 hospitales sin terminar y en litigio

OAXACA, OAX., mayo 5 del 2020.- Flavio Sosa Villavicencio, ex líder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), realizó este martes una serie de señalamientos en contra del ex gobernador priista de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz (URO), por su mala y criminal actuación a lo largo su gestión, especialmente en 2006, durante el movimiento magisterial-popular, lo que el ex gobernante contestó con desacreditaciones.

Lo cierto es que por su cobarde y criminal actuación contra el magisterio de la Sección 22 del SNTE y el pueblo oaxaqueño, Ulises Ruiz Ortiz salió nuevamente a la luz pública en tiempos de Coronavirus, cuando son muy necesarios los hospitales que él dejó inconclusos.

En mensajes de Twitter y Facebook, el luchador social Flavio Sosa recordó que Ruiz Ortiz dejó en Oaxaca carreteas sin terminar, elefantes blancos, 102 hospitales inconclusos y algunos en litigio, toda vez que su construcción fue iniciada en terrenos comunales y/o privados.

Dijo también que la actual contingencia por el Coronavirus ha obligado al actual Gobierno del Estado a promover 52 litigios contra empresas constructoras “fantasmas” que en la administración del ex gobernador priista URO reportaron como domicilio una casa habitación.

La polémica se desató por la remembranza de los crímenes cometidos por Ulises Ruiz durante su gestión gubernamental 2004-2010 en las cuentas de Twitter y de Facebook de Flavio Sosa Villavicencio, quien fuera líder de la APPO.

El también dirigente de la organización social Comuna llamó al ex gobernador priista como “El carnicero Ulises Ruiz” y recordó que durante el conflicto sociopolítico del 2006 el priista le ofreció “acuerdos económicos” para detener el movimiento social en Oaxaca, pero éste siempre lo rechazó y ni siquiera aceptó entrevistarse con él.

“Me buscó hasta el cansancio ofreciendo diálogo, y lo que quisiera a cambio de que dejara de luchar. Nunca acepté”, señala uno de los tuits subido por Flavio Sosa a su cuenta.

Y es que durante la gestión de URO inició la construcción de más de un centenar de hospitales en Oaxaca que hasta la fecha permanecen en obra negra.

La historia también registra nulos avances de la carretera Oaxaca-Istmo, así como los bajos niveles de desarrollo alcanzados por esa administración priísta, en la que los compadrazgos, la corrupción y el dispendio inundaron su mandato.