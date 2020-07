De nosotros depende que no nos vuelvan a encerrar: Arzobispo

+ Luego de pedir por los muertos y enfermos del Covid-19, el Jefe de la Iglesia católica en Oaxaca pide a la feligresía “acatar todas las disposiciones de las autoridades y no ser rebeldes”

OAXACA, OAX., julio 5 de 2020.- El arzobispo de Antequera Oaxaca, Pedro Vásquez Villalobos, pidió este domingo a las y los oaxaqueños eleven sus oraciones por los muertos y enfermos del Covid-19, así como por las familias que están sufriendo con tanto dolor.

Durante su homilía dominical virtual, expresó que todos y todas deben tener esperanza para que pronto pueda pasar esta pandemia y para que también los problemas y necesidades puedan resolverse.

Confió en que ojalá las personas se sepan cuidar para no contraer esta enfermedad, ya que no se quiere imaginar cómo va a estar la movilidad esta semana que inicia, cuando en “semáforo rojo” muchos andaban de arriba para abajo.

“Esto se puede volver un caos; de nosotros depende que no nos vuelvan a encerrar, que no nos vuelvan a decir: ¡A sus casas!, nadie sale, nadie viene a Oaxaca, se cierran las terminales de autobuses, el aeropuerto, por lo que hay que acatar todas las disposiciones de las autoridades y no ser rebeldes” precisó.

El arzobispo Vásquez Villalobos refirió que de todos y todas depende que Oaxaca vaya avanzando para bien al siguiente color del “famoso semáforo”; tiene que ser un color positivo el amarillo para luego pasar al verde y no regresar al color rojo, derivado de la desobediencia civil, precisó.

Reconoció que se ha estado más de 100 días en casa, en confinamiento, y eso ha desgastado a las personas en muchos aspectos, los ha desanimado, y más a quienes han perdido a un ser querido por este virus; cuánto dolor hay en ellos, exclamó.

Pidió que se acerquen a Dios, que no busquen en otras partes y en otras cosas la felicidad, toda vez que la solución a ese momento tan difícil y doloroso está con Jesucristo, porque él es el camino, la verdad y la vida, él les dará alivio.

Este domingo, en todas las iglesias de la fe católica en Oaxaca, en punto de la 1 de tarde, 12 del día del horario parroquial, se hicieron sonar las campanas, luego de que la Arquidiócesis de Antequera Oaxaca convocó a unirse en oración en medio de esta pandemia por los fallecidos, por los enfermos de Covid-19, por quienes sufren el dolor de tener un enfermo o han perdido a un ser querido y por quienes atienden a los enfermos.

“Siempre unidos en oración pidiendo a Dios el fin de la pandemia”, expresó el arzobispo Vásquez Villalobos.