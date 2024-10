Artesanías en Oaxaca: cultura, mercancías o modo económico

Perspectiva Social

Históricamente en el estado de Oaxaca se producen artesanías textiles, de barro, de madera, de palma, de hierro, de carrizo y hasta joyería, mismas que forman parte de la atracción turística del estado, aunque también representan una estrategia económica familiar.

El valor de las artesanías es complejo porque se fundamenta en conocimientos ancestrales de culturas particulares; sin embargo, se comercializan como un producto mercantil que al menos en lo que va del siglo XXI es un elemento del conjunto de la oferta en el turismo cultural y de masa. No obstante, las artesanías son productos manufacturados con herramientas básicas, cada producto normalmente requiere de una cantidad elevada de trabajo manual, requieren conocimientos transmitidos habitualmente de generación en generación, son sumamente especializados y cada producto tiene un detalle particular que lo hace diferente, único y podría decirse que hasta especial porque es elaborado por una sola persona.

La atracción de estos productos radica principalmente en que son únicos y elaborados de forma manual porque estas condiciones de alguna manera resaltan las costumbres y tradiciones locales, en tanto, se identifican colores específicos de esa cultura, personajes míticos, utensilios, vestimentas, accesorios, etc.

Es importante recordar que la producción de artesanías se desarrolla en familias de diversas comunidades para comercializarlas en el mercado local o internacional, con la intención de obtener ingresos económicos que puedan fortalecer su economía familiar, porque una buena parte de las personas que se dedican a la producción de artesanía tiene diversificada su economía, ya que depender exclusivamente de esta rama productiva es un tanto incierto y quizá principalmente por temporadas, las cuales dependen en gran medida de las temporadas turísticas.

Por otro lado, la producción de artesanías inició en familias que también eran campesinas; no obstante, con el paso del tiempo esto ha cambiado porque si bien, algunas familias siguen vinculadas al campo, otras no porque han logrado comercializar en mayores volúmenes sus artesanías, o bien, los y las hijas lograron acceder a una educación superior, por lo que esas generaciones quizá ya no se dedican a la producción de artesanías. También esto ha cambiado porque toda la circulación y comercialización de las artesanías creció hacia el mercado internacional, pues algunas se llegan a exportar y desafortunadamente algunas otras simplemente no logran vender con precios que permitan recuperar la inversión de trabajo.

En el cambio radical de la comercialización hacia el exterior, el Estado a través de sus políticas de impulso económico ha tenido mucho que ver para estados como Oaxaca, en el que destaca la diversidad cultural de las regiones. En cada evento turístico utilizan el estandarte cultural para volver más atractiva la visita hacia el estado de Oaxaca como mecanismo de impulso económico.

De tal forma, las artesanías también han cobrado importancia económica en las familias, aunque ello no significa que el costo de producción con respecto a los precios de comercialización correspondan estrictamente al valor del trabajo, además de que se ha documentado en algunos estudios acerca del hecho de que este sector productivo aún dista mucho de obtener los recursos económicos suficientes a través de esta actividad para contar con una vida digna, pues como se mencionó antes, es apenas una de las actividades económicas que tienen las familias. No por ello deja de ser una producción muy especializada en algunos casos, con modificaciones artísticas que se catalogan como parte del conjunto de las artes populares.

Desde el gobierno estatal difunden la producción y comercialización de las artesanías, a veces a través de alguna institución dedicada exclusivamente a la atención artesanal y otras veces como en el actual año 2024 a través de la Secretaría de Desarrollo Económico. Por un lado, es acertado considerarlo un sector económico porque en efecto el sector ha crecido tanto que se autoemplean y generan empleos, por tanto, dinamizan economías locales.

Por esta razón recientemente en el Congreso Local están promoviendo el Proyecto de Ley para el Desarrollo Económico, puesto que las funciones de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Oaxaca aumentaron por la atención a los artesanos y artesanas que integraron en sus actividades, además de incluir de manera explícita la promoción e impulso de procesos de economía social y solidaria. Para lo cual, el día 22 de agosto del año 2024 la comisión del Congreso Local desarrolló un foro para dar a conocer entre diversos sectores el Proyecto de Ley, entre ellos estuvieron las personas que se dedican a la producción de artesanías, con la intención de que pudieran expresar sus comentarios sobre los puntos de atención que se integraron en esa iniciativa.

En ese foro los artesanos expresaron efectivamente una serie de condiciones que enfrentan en su actividad, tal es el caso de la carga fiscal que tienen porque en realidad no hay excepciones por el tipo de actividad y sobre todo algo que en mi opinión es importante es que mencionaron el hecho de que no cuentan con seguridad social, por tanto, sus costos de salud se elevan, como el de muchos trabajadores que se autoemplean, y esos costos no sólo afectan su economía en forma directa además influye en la disminución de sus ingresos económicos porque sus días de incapacidad impacta en su baja de la producción.

Por lo anterior, las exenciones fiscales deberían estar relacionadas principalmente con la posibilidad de deducir sus gastos médicos en forma mensual y no anual como sucede en general para todos los regímenes fiscales.

En otra línea de reflexión las personas que se presentaron comentaron las problemáticas que enfrentan respecto a la protección de la propiedad intelectual de sus artesanías e incluso el diseño de las artesanías más particulares, lo cual no sólo representa complicaciones en el mercado internacional sino además en el caso de la protección de los diseños colectivos o incluso comunitarios representa tensiones, o bien, no cuentan con la información suficiente para seguir la ruta correcta para proteger la propiedad intelectual de las artesanías en forma colectiva o individual.

Es decir, las familias que se dedican a la producción de artesanías como todos los sectores productivos de pequeñas escalas y familiares, enfrentan desafíos para continuar con su actividad, que siguen desarrollando y sorteando las complicaciones porque forma parte del conjunto de actividades económicas que les permite mantener a sus familias; sin embargo, es un sector que se registra en la hacienda pública, participa en los eventos turísticos y forman parte de la economía local y regional, por tanto, es importante reconocer su labor en la economía y su esfuerzo para sostener de manera digna a sus familias.

Asimismo, es importante tomar en cuenta que no se puede exigir a los artesanos que aumenten su volumen de producción para mejorar sus ingresos, puesto que no se trata de un producto industrial, pues su valor radica en la síntesis de una cultura que se concentra en un bien comercial, además de la elaboración manual y auténtica.

