Publica UABJO los resultados de su examen de selección, al ciclo escolar 2020-2021

+ Incrementó el 23% de espacios sobre los ofertados

OAXACA, OAX, septiembre 6 de 2020.- La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), a través de la Secretaría Académica, informa que se encuentran disponibles los resultados del examen de selección a 17 de sus licenciaturas y pueden ser consultados en www.admision.uabjo.mx

En el caso de Ciencias de la Educación, Psicología y Entrenamiento Deportivo, se ha publicado la lista de PRE-SELECCIÓN, lo que significa que se someterán a una evaluación más, y sus resultados finales estarán listos el 12 de septiembre.

Cabe destacar que, por acuerdo del pleno de Directoras y Directores de Escuelas, Facultades e Institutos, la Universidad determinó incrementar el 23% de espacios, respecto a la oferta inicial, tomando en cuenta que para este ciclo no habrá segunda oportunidad.

Lo anterior se determinó en una reunión, presidida por el Secretario Académico, Javier Martínez Marín, acompañado por la Directora de Evaluación Educativa, Viviana Berenice Mateos Alonso y el Director de Redes Telecomunicaciones e Informática, Abraham Martínez Helmes.

Cabe destacar que el examen de selección fue presentado por 5,010 aspirantes, para los 1, 174 espacios ofertados en dicha modalidad, sobre los cuales se incrementó el porcentaje antes mencionado.

A este número se suman los espacios que se abrieron para las otras 18 licenciaturas a través del examen diagnóstico, en las cuales se ofertaron 2,509 lugares.

En este sentido, el Secretario Académico, informó que no hay rechazados, sino aspirantes no seleccionados para estas licenciaturas, pues desafortunadamente la infraestructura no es suficiente para atenderles y el presupuesto que recibe la Universidad por estudiante es de los más bajos del país.

Así también dio a conocer que, en 15 de las 18 licenciaturas ofertadas por examen diagnóstico, aún hay algunos espacios, por lo cual se enviará una carta de invitación vía correo electrónico a 995 aspirantes que participaron en el proceso de selección y registraron un perfil académico deseable, pero que no alcanzaron a ingresar por el cupo en la licenciatura elegida, con el fin de que puedan analizar alguna otra opción y establecer contacto directo con las Unidades Académicas.

Sobre la aplicación del examen

Por su parte, Viviana Mateos, dio a conocer que el examen se desarrolló en una plataforma digital, con candados de seguridad suficientes para detectar acciones indebidas.

Además de que en todo momento se brindó apoyo técnico a las y los aspirantes para facilitar el ingreso a la plataforma y la correcta aplicación, derivado de lo cual se recibieron y atendieron mil cien solicitudes.

Agregó, que en caso de que algún aspirante tenga duda sobre sus resultados o de situaciones técnicas, puede acercarse a la Dirección a su cargo, donde tendrá acceso a la información completa para su aclaración, escribir al correo: direccionevaluacion@uabjo.mx

Por último, se pide a las y los seleccionados a realizar en tiempo y forma sus trámites según lo indique las fichas de inscripción o enviar un correo a la dirección antes mencionada.