Vacuna contra Covid-19 podría retrasarse en México tras suspensión de AstraZeneca

+ El Subsecretario federal de Salud, Hugo López-Gatell, pide NO especular sobre la seguridad de las vacunas

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 8 de 2020.- Luego que el laboratorio AstraZenca suspendiera sus ensayos en fases finales de su potencial vacuna contra Covid-19 debido a una reacción adversa grave de un participante, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló que esta situación generaría retraso de la llegada de la vacuna al país.“La consecuencia puede ser que se retrase el momento de llegada de vacuna, el momento de presentación ante Cofepris, pero nada más”.

Al respecto, el funcionario de Salud pidió no especular sobre la seguridad de las vacunas. “No anticipemos vísperas, no hay que especular sobre la seguridad de las vacunas porque no tenemos aún la información correspondiente”.

Afirmó que México no participa en dichos ensayos clínicos, “pero otros países sí, como Reino Unido y Estados Unidos”.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, señaló que hasta el momento se desconoce cuál fue la reacción secundaria que tuvo el participante de los ensayos y tampoco es claro el tiempo en que estarán detenidos los estudios.

Señaló que es normal que haya este tipo de suspensiones en ensayos clínicos. “No es un evento inusual, cuando se hace investigación clínica, es común, diría muy común, que al menos una vez, dos, tres, cinco, siete veces a lo largo de un estudio, se suspenda temporalmente, precisamente lo que demuestra que existe un mecanismo muy sensible de de seguridad”, dijo el funcionario en conferencia de prensa.

De acuerdo con el medio Stat News, AstraZeneca suspendió los ensayos en fases finales de su potencial vacuna contra Covid-19, después de una reacción adversa grave en un participante del estudio.

Según el portal de noticias de salud, un portavoz del laboratorio afirmó en un comunicado que “el proceso de revisión estándar generó una pausa en la vacunación para permitir la revisión de los datos seguridad” sobre el fármaco.

El estudio está probando una vacuna que están desarrollando investigadores de AstraZeneca y la Universidad de Oxford en lugares como Estados Unidos y Reino Unido, donde se reportó el evento adverso.

