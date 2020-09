Semaedeso, una cloaca

TEQUIO Y POLÍTICA

*Samuel Gurrión cobra a la Cruz Azul multas de la SEMAEDESO en especie… Corrupción

* La Cooperativa entregó al Grupo Gurrión 800 toneladas de cemento cpc 40… Impunidad

* En las ferreteras del Grupo Gurrión las recogía personal de la alcaldía de El Barrio de La Soledad

*Sofía Castro Ríos, involucrada como protectora del edil José Ángel Carrasco Morales

*En la zona ecológica prohibida de San Felipe, Gurrión Matías construyó el hotel exclusivo “Casa Flavia”

*Alejandro Avilés inicia reuniones discretas en la Ciudad de México; prepara el 2021

*La Interpol sigue los pasos de Evencio Nicolás Martínez Ramírez; van a caer otros

MUCHA CORRUPCIÓN EN SEMAEDESO CON CARGO A SAMUEL GURRIÓN…

Algunos de los que han “renunciado” a ciertas carteras del gabinete estatal no es porque hayan manejado miles de millones de pesos del erario sin haber manchar la blancura de su plumaje con el que llegaron.

Unos cuantos se manejaron o se promovieron como verdaderos mirlos blancos, otros se auto-calificaron como la honestidad personificada en ellos…

Pero lo cierto es que una moral resquebrajada desde la niñez provocaron que hasta involucraran a su familia en hechos corruptos y, al mismo tiempo, sus consanguíneos (ascendientes o descendientes), aprendieron que la corrupción es el camino más fácil para lograr lo más o lo menos.

¿Todos estos que ya no son los “respetables” funcionarios, cómo se observarán en las reuniones familiares (a la hora de desayunar, comer ó cenar) a sabiendas que lo logrado en materia financiera es resultado de hechos corruptos?

Bueno, pero nos estamos desviando del tema. Es decir, de Samuel Gurrión Matías (que dicen los que saben desea volver, más no regresar a San Lázaro, porque aspira a gobernar Oaxaca), quien en estos momentos está haciendo uno de los grandes negocios de sus últimos años, gracias al cargo que ostenta.

Que conste, no es campaña pagada (como generalmente arguyen los corruptos), son hechos consumados de un tiempo a la fecha, los cuales se realizan en Lagunas, específicamente, en la cementera de La Cruz Azul.

En el país, todos tenemos conocimiento del problema que enfrenta la Cooperativa Cruz Azul, por aquello que la Familia Álvarez Cuevas, hizo de esta empresa de trabajadores un negocio familiar y, por ello, Guillermo Álvarez Cuevas, el famoso Billy Álvarez, en estos momentos es fugitivo de la justicia por lavado de dinero.

A raíz de estos hechos, los cooperativistas han tenido una serie de reuniones en la Ciudad de México, para elegir a directivos que no sean animales de uña larga y para ello han tenido una serie de sesiones para aclarar muchos movimientos de dinero que no han resultado del todo cristalinos.

Y de esta manera se descubrió una historia más de corrupción, sobornos y chantajes del delincuente de “cuello blanco”, hoy disfrazado de Secretario del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable del gobierno estatal, mejor conocido con el alias de Samuel Gurrión Matías.

Vamos a la historia en la cual la “ficción” supera con enorme facilidad a la terca realidad:

1).- El pasado 22 de agosto, en una de las sesiones mencionadas de los cooperativistas de La Cruz Azul, fue mencionada una maniobra bastante “rara” que, de tiempo atrás, se venía registrando en la planta de Lagunas, Oaxaca, donde “inexplicablemente” salían periódicamente 800 toneladas de cemento con un destino: el municipio de El Barrio de La Soledad, cuya autoridad es José Ángel Carrasco Morales… este “regalito”, era enviado por el directivo de La Cruz Azul en Lagunas, Pablo Reséndiz.

2).- ¿Pero, por qué Pablo Reséndiz estaba “obligado” a sacar clandestinamente 800 toneladas de cemento?… viene la respuesta: unos afirman que es como pago de 4 millones de pesos por una “multa” que como titular de la SEMAEDESO, Samuel Gurrión impuso a la cementera y que éste último exigió que el pago fuera en especie y no por las rutas habituales y oficiales… Otros afirman que se trata de una extorsión de Gurrión para que mientras él se encuentre en el cargo de marras no haya una sola supervisión a esa cooperativa y, en el remoto caso de haberla, todo salga per-fec-ta-mente.

3).- Vienen más detalles: ese 22 de agosto, los cooperativistas, a través de uno de ellos llamado Erasmo Rojas, exigieron aclaraciones y como el horno no está para bollos en esa empresa, el gerente de La Cruz Azul en Lagunas, Oaxaca, cantó como canario… sigue el trino del pájaro: que el pago en especie de la multa se acordó en la capital oaxaqueña entre el honesto Samuel Gurrión y Pablo Reséndiz, enviado de la empresa… que las 800 toneladas de cemento tipo cpc 40, se entregarían en las ferreteras del Grupo Gurrión y, mediante vales, el edil de El Barrio de la Soledad, José Ángel Carrasco Morales, podría sacarlas sin problema alguno.

4).- Los socios cooperativistas, al escuchar todo esto concluyeron: que ésta fue una trama muy bien diseñada para desfalcar a la empresa de la cual “todos somos dueños” y, al mismo tiempo, fue una maniobra del funcionario Gurrión para que “el dinero de la multa se quedara en sus cuentas bancarias y no llegaran al gobierno del estado”.

5).- De estos hechos corruptos, hay más: porque en el Istmo, comentan que en todo este asunto de cloacas está metida Sofía Castro Ríos, que tiene varias constructoras y, al mismo tiempo, es protectora del alcalde José Ángel Carrasco.

6).- A El Barrio de La Soledad se deben agregar los municipios de Oaxaca de Juárez, Juchitán y Santo Domingo Ingenio, pues todos han sido saqueados de alguna manera por el Grupo Gurrión que encabezan Samuel y Daniel Gurrión Matías.

CASA FLAVIA, OTRO CASO MÁS CORRUPCIÓN…

Hace varios años, una y otra vez, a Samuel Gurrión le clausuraron una obra que se encuentra hasta arriba en la zona de San Felipe del Agua, muy cerca del libramiento… Sin embargo, al llegar este malandro a la Secretaría del Mediante Ambiente, “extrañamente”, todos los argumentos en contra para construir en una zona ecológica se derrumbaron, desaparecieron, no existen y, por ello, los comuneros ante el poder que representa y las amenazas que profiere, no tuvieron otra salida y permitieron la afectación de parte de la zona ecológica.

Actualmente, en esa parte de San Felipe del Agua, desde muy lejos se puede apreciar un exclusivo hotel VIP llamado “Casa Flavia”, donde los precios pueden reflejar que no cualquiera podrá hospedarse en ese lugar.

“Casa Flavia” es un lugar bastante discreto, muy discreto y se ubica donde nada más “las güilotas” se atreven.

Por cierto, este negocio, recientemente fue inaugurado.

Felicidades por la corrupción y la impunidad en la Secretaría del Medio Ambiente, “Energía” y etc… etc.

UN PARÉNTESIS…

Dicen los que saben, y saben mucho, que Héctor Pablo Ramírez-Puga Leyva, empezó a favorecer a sus cercanos, mejor dicho socios, con obra pública.

En este caso, hablamos de Jaime Larrazábal Bretón, quien fue uno de los más favorecidos por Héctor Pablo en su paso por Liconsa… La planta de Tlalnepantla hizo más rico a los millonarios.

OTRO PARÉNTESIS…

Como en el Instituto Nacional Electoral, INE, la semana pasada dio el banderazo para la temporada de caza (videos y/ó audios), léase elección 2021, en Oaxaca iniciaron los reuniones que, ciertos ingenuos piensan que son “secretas” y, en consecuencia, nadie se va a enterar.

Habría qué preguntarle a Alejandro Avilés con quién o con quiénes se ha reunido para preparar el intento al asalto al poder.

Es decir, Alejandro Avilés sabe bien a bien quiénes son los “personajes” o personeros con los que ya prepara la traición… “son los tiempos”, argumenta este grupo faccioso.

NUNCA OFENDAS NI DAÑES CUANDO TENGAS EL PODER…

…Porque el poder es efímero y el daño y la ofensa son permanentes.

Habría que regresar al año 2004, tiempo en el que un grupo gangsteril convertido en gobierno se regodeo, se emborrachó de poder y reprimió, asesinó y desapareció a sus enemigos sociales o políticos… a los reporteros que no estaban de acuerdo con sus tropelías, así como a todos aquellos que los miraban como ellos querían.

Y como no hay fiesta que no se cumpla y plazo que no se venza, en el camión de redilas las calabazas se acomodan mientras la unidad se mueve… Hoy, todos ó casi todos, están en su lugar, faltan algunos y no habrá que esperar mucho tiempo para verlo.

Lo anterior, lo escribimos por la noticia que recibimos el pasado 10 de septiembre cuando la Policía Internacional sigue los pasos de Evencio Nicolás Martínez Ramírez, quien como procurador de “justicia” del estado en tiempos de “El Carnicero de Chalcatongo”, fue partícipe de la desaparición Edmundo Reyes y Gabriel Cruz Sánchez.

Lo que sigue, es la noticia:

A).- La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una ficha roja para buscar y detener al ex procurador de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez y ex director de la policía Ministerial, Pedro Hernández Hernández, ambos funcionarios públicos durante el gobierno de Ulises Ruiz.

B).- En agosto, un juez federal libró una orden de aprehensión en contra del ex procurador de Justicia por su presunta participación en la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, miembros del EPR, ocurrida el 25 de mayo de 2017.

C).- Nadin Reyes Amaya, hija de Edmundo Reyes, confirmó que solicitaron a la Fiscalía Especial para la Búsqueda de Personas Desaparecidas de la FGR se girara la ficha roja de Interpol para su localización, la cual ya fue emitida.

D).- La Fiscalía General de la República pidió la colaboración de la Interpol para ubicar a ambos ex funcionarios de gobierno, quienes se encuentran prófugos de la justicia.

E).- “Afortunadamente la ministerio público que lleva a cabo la investigación ya habían solicitado la emisión de la ficha roja y nos confirman que ya se giró”, informó Reyes Amaya.

F).- Dijo que también se solicitó al Instituto Nacional de Migración una ficha roja con la finalidad de evitar que salgan del país.

G).- Manifestó que el ex procurador, solicitó un amparo contra una orden de aprehensión y esto nos indica que busca quedar impune ante este proceso; sin embargo el proceso sigue y en el momento en que sean localizados tendrán que comparecer.

H).- Por este caso se liberaron órdenes de aprehensión, de la cuales el 7 de agosto de 2020 se ejecutaron 8 órdenes de aprehensión contra los presuntos involucrados en el delito señalado, entre ellos fue detenido el ex director de la policía Ministerial, hoy Agencia Estatal de Investigaciones, Daniel Camarena Flores, quienes fueron recluidos en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco.

MAESTRO TOLEDO, TE EXTRAÑAMOS… GARCÍA JARQUÍN Y SUS MOCHADORES

El maestro Francisco Toledo, definitivamente, ya estuviera encabezando la lucha y con ello evitar que las autoridades del municipio de Oaxaca-capital se asuma como uno más de los tala-montes que destruyen los bosques de la entidad.

Afortunadamente, Chico Toledo, dejó como una de sus herencias la conciencia ecológica, de ahí que representantes de organizaciones ambientalistas se pronunciaron para que las autoridades o las huestes de Oswaldo García Jarquín, no mochen, sino que se dediquen a podar los árboles de Oaxaca de Juárez

El ingeniero Jorge Luis Cruz Alvarado, de la A.C., “Oaxaca fértil”, dijo que Oaxaca es patrimonio cultural de la humanidad y por lo tanto necesita contar con un arbolado en las condiciones formidables para embellecer la ciudad.

También mencionó que la poda de árboles debe ser de una forma inteligente, consistente en la tecnología, investigación, observación según la especie, tamaño y volumen del árbol.

Por el momento llevan un conteo de 30 árboles mochados por parte del gobierno municipal.

Finalmente, informó que entre las calles que han sido afectadas por la poda de árboles son Hidalgo y Constitución, del Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca.

CONTINÚA LA ENTREGA DE 6.7 MILLONES DE LIBROS DE TEXTO

Por indicaciones del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, en este ciclo escolar 2020-2021, el Gobierno del Estado, a través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), avanza en la entrega de más de 6.7 millones de libros de texto gratuitos para estudiantes de educación básica en toda la entidad, con apoyo de las autoridades municipales, comités de padres de familia, servidores públicos del gobierno estatal, organizados por Coordinaciones regionales.

El director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, informó que con las medidas y protocolos sanitarios establecidos por las autoridades federal y local para cuidar la salud y la vida, con la finalidad de garantizar una distribución exitosa del material educativo se estableció una estrategia, misma que plantea tres esquemas.

El primero, explicó, será casa por casa para la entrega de libros para preescolar y primaria en 102 municipios estratégicos. La segunda, escuela por escuela con la entrega de libros de preescolar, primaria y secundaria en otros 269 municipios de la entidad.

La tercera corresponde a la distribución de libros en un esquema convencional en el resto de los municipios del estado. En este esfuerzo, los Coordinadores Regionales fungen como encargados de recabar la información necesaria para solicitar el material y son los responsables de la distribución correcta del mismo, puntualizó.

Los libros que no sean entregados casa por casa serán canalizados a las escuelas y sólo serán para estudiantes de escuelas públicas. “Comprometidos con la educación, en Oaxaca nos adaptamos a la nueva normalidad, creando acciones para crecer y construir un mejor Oaxaca” manifestó el Director General del IEEPO.

En total, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), asignó a Oaxaca más de 6.7 millones de libros de texto y material educativo para 982 mil 768 estudiantes y docentes de planteles de educación básica, y garantizar una educación integral, al ser estas herramientas la base y eje para el desarrollo académico de las y los estudiantes.

Además, por la contingencia sanitaria, el IEEPO realizó la desinfección de los libros de texto a entregarse y se han realizado los protocolos y medidas sanitarias pertinentes para todo el proceso de entrega.

En lo que corresponde a escuelas públicas de Preescolar en Oaxaca son 3 mil 812 planteles en la modalidad general, niños migrantes e indígena; en Primaria 4 mil 812 de la modalidad general, niños migrantes, albergue indígena e indígena; en Secundaria 2 mil 161 de la modalidad general, general para trabajadores, técnica, telesecundaria y comunitaria.

En el caso de educación especial también se distribuyen ejemplares en formato Braille y en Macrotipo.

SALOMÓN JARA Y LAS PATADAS DE AHOGADO

Pese a que todavía es extemporáneo “moverse” para buscar la candidatura al gobierno del estado, el que anda como elefante en cristalería es Salomón Jara Cruz, quien está plenamente convencido que para MORENA él es el bueno, pero hasta ahora no sabemos quién es el perfecto maloso que, dicen, ya le quitó la candidatura.

Cómo estarán las cosas en su cabecita que ya hasta embarcó a Flavio Sosa Villavicencio para ser uno de los dirigentes de MORENA.

Está desesperado, pues.

EL CIERRE…

Ni duda, lo que queda del Partido de la Revolución Democrática, PRD, hizo la más grande elección de su dirigencia estatal, la cual recayó en José Julio Antonio Aquino, un depredador natural de los dineros públicos y los negocios a la sombra del poder municipal y si no lo creen, visiten Xoxo y pregunten por él. Ya imaginarán la respuesta.