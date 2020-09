¿Está de acuerdo o no con enjuiciar a expresidentes del periodo 1988-2018?

+ La petición formal de la consulta, por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue entregada este martes al Senado de la República para su análisis y aprobación correspondiente

CIUDAD DE MÉXICO. septiembre 15 del 2020.- El consejero jurídico de la Presidencia de Julio Scherer, entregó este martes al Senado de la República el escrito con el que se solicita de manera formal la consulta ciudadana para enjuiciar a los expresidentes del periodo 1988 a 2018, informó el primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia matutina, el Presidente de México indicó que en cumplimiento a la Fracción III del Artículo 21 de la Ley Federal de Consulta Popular propondrá la siguiente pregunta:

“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.

En el escrito que enviará a la Cámara Alta, López Obrador fundamentó la solicitud a través de 16 puntos, en los cuales destacó que entre el 1 de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 2018 México vivió un periodo caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada, procesos electorales viciados y prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia.

Afirmó que estos males no ocurrieron de manera fortuita, sino que fueron consecuencia de la aplicación de un modelo político y económico elitista, antidemocrático, antinacional y antipopular.

Sobre Carlos Salinas de Gortari, argumentó que con base en datos del Banco Mundial y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su sexenio crecieron más en nuestro país las diferencias económicas y sociales entre ricos y pobres.

Respecto a Ernesto Zedillo Ponce de León, indicó que este continuó con las políticas privatizadoras de su antecesor y las llevó hasta las últimas consecuencias pues privatizó bienes nacionales como los ferrocarriles y además, adjudicó a los mexicanos deudas privadas por un monto de 552 mil millones de pesos en el marco del llamado rescate bancario de 1998.

En cuanto a Vicente Fox Quesada, lo señaló por haber intervenido indebida e ilegalmente en el proceso electoral de 2006 para impedir el triunfo de la oposición.

En referencia a Felipe Calderón, afirmó que este embarcó al país en una estrategia militar que en lugar de combatir el narcotráfico, exacerbó la violencia y multiplicó las zonas del territorio nacional bajo control de las bandas delictivas. También recordó los indicios de su exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien actualmente lleva un juicio en Estados Unidos por su presunta complicidad con una banda del narcotráfico.

Y de Enrique Peña Nieto sostuvo que las recientes declaraciones de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, apuntan a que las grandes cantidades de dinero para su campaña electoral provinieron de sobornos anticipados de la empresa brasileña Odebrecht. Igualmente, habló sobre los supuestos moches que se habrían dado a legisladores del PAN para la aprobación de la Reforma Energética; así como la compra de la planta Agro Nitrogenados a un sobreprecio de 200 millones de dólares.

Por otra parte, resaltó la participación de un grupo de ciudadanos que tomó la iniciativa de recoger firmas para solicitar el ejercicio popular.

“La información que tengo es de que sí van hoy a tener las firmas que se requieren, que ya están ordenando las firmas y que ya van cerca de dos millones de firmas de ciudadanos. De todas formas, porque hoy vence el plazo, consideré importante presentar también este escrito para tener más seguridad sobre la solicitud de la realización de una consulta a todos los ciudadanos”, expresó.

El Jefe del Ejecutivo federal reafirmó la postura de que él votaría en contra de someter a los expresidentes a proceso. Sin embargo, aseveró que de realizarse la consulta respetará el fallo popular, sea cual sea.

“Me he propuesto mandar obedeciendo, en otra palabras nunca traicionaré la confianza del pueblo y no seré cómplice de la impunidad ni voy a ser tapadera de acciones turbias del pasado, pero tampoco pretendo impulsar represalias contra nadie porque como lo he afirmado en numerosas ocasiones, no es mi fuerte la venganza”, finalizó.

https://es.scribd.com/document/476172228/CPM-AMLO-Carta-Al-Senado-15sep20-1442h#from_embed

Tomado de la agencia Aristegui Noticias: https://aristeguinoticias.com/1509/mexico/senala-amlo-errores-de-ex-presidentes-y-pide-consultar-si-se-les-enjuicia/?utm_source=aimtell&utm_medium=push&utm_campaign=campaign-2091