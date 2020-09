Dicen que la libertad de expresión no está amenazada, pero yo tengo otros datos.

Atravesamos por un clima de hostilidad, que no se veía en otros años.

Y no quiero hablar de la situación que ya conocemos, ampliamente documentada por organizaciones que se dedican a estudiar la situación de amenazas a periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos; eso es de suma conocido.

Quiero hablar de lo concreto, de lo cotidiano, de lo que se ve y vive todo los días en redes sociales y, desde una experiencia personal.

He sido abiertamente crítico del actual gobierno. He dado razones por las cuales considero que se traicionó un proyecto de transformación en el país.

Quienes me siguen podrán constatarlo. No me extraña que muchas de las criticas a mis comentarios provengan de personas que no conozco.

Me sorprenden las agresiones que provienen de personas que considero parte de un proceso con el que me identifico.

Un destacado intelectual oaxaqueño, compañero de lucha del 2006, me llama “atacante sistemático de la cuarta transformación”, y lo dice realmente en serio. Sistemáticamente responde a mis críticas sin reflexión ni autocrítica.

Un asesor de primera línea del INPI centra sus comentarios respecto a mi persona, a la UABJO y al Rector. Como si yo no tuviera un criterio propio. Yo respondo por mi trabajo y mis reflexiones, no recibo línea, como parece que si lo hace quien me critica.

Una persona, que pensaba que conocía, me insulta diciendo que mis comentarios son como lo que escribe Loret de Mola; con lo estigmatizado que está Loret por AMLO, eso no se puede tomar como un halago. En fin. Muchos otros que a falta de reflexión dan “me divierte” a las reflexiones que consideran dañan a su líder.

Sí existe una seria amenaza a la libertad de expresión y esto debe tomarse como algo serio. No es mi intención pelearme con personas que considero pares. No voy a sus muros a recetarles la sarta de cosas que ellos si hacen en el mío. No hagas a otros lo que no quieres para ti.

Si, quiero un diálogo, este no tiene que ser serio, pero si respetuoso.

Espero seguir construyendo con quienes tienen posiciones distintas a la mía. Todo en un clima dialogante, respetuoso de las diferencias y, sobre todo, ameno.

UN POST

Hace un año escribí este post. Es la publicación que ha tenido más éxito en las redes sociales, desde que tengo Facebook.

Pero también es el post que ha tenido más reacciones de intolerancia y agravios en contra de quien esto escribe.

Se publicó en el contexto de la reforma al Código Penal que reconoce la interrupción legal del embarazo antes de las doce semanas de gestación.

Lo escribí básicamente para los hombres que tomaban parte de una conversación que, en mi opinión, no les correspondía.

Hoy lo recuerdo, y lo vuelvo a publicar para llamar la atención del momento que vivimos, nuevamente la intolerancia y los insultos por publicar posiciones políticas respecto al actual régimen.

Vivimos un momento delicado, cruzado por los fanatismos y falta de reflexión. Ojalá retomemos el diálogo crítico, generoso y constructivo.

Abrazos a todos y todas.

*Director de Radio Universidad de Oaxaca (UABJO).