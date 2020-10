‘Iba a expulsar a Gutiérrez de la Torre, pero hubo orden de absolverlo’

+ “La intención política detrás de esa indagatoria era que no pasara absolutamente nada”, revela ex priista sobre el caso del ex presidente del PRI en la Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 6 de 2020.- Luego de que el equipo de investigaciones especiales de la periodista Carmen Aristegui revelara la red de prostitución de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, se decidió expulsarlo del partido pero hubo una orden de absolverlo, reveló la ex presidenta de la Comisión de Justicia del PRI, Italy Ciani.

En entrevista para Aristegui en vivo, reveló que fue el entonces presidente de ese partido, César Camacho, quien le pidió frenar la expulsión de Gutiérrez de la Torre.

“Estábamos listos para resolver… cuando yo le informo al presidente del partido (César Camacho) me dio la indicación de esperar un poco para pronunciarnos, instrucción que acaté, hasta que el promovente acudió al Trife… resolvió que el procedimiento estaba bien integrado y solo falta que resuelvan, nos dio 5 días, subí con él (Camacho) a comunicarle la noticia. Se quedó callado, me escuchó, y después me dijo ‘pues resuelve’. Estaba yo saliendo de su oficina cuando me dijo: ‘¿qué vas a hacer?’ Le dije: lo voy a expulsar”, reveló.

“(César Camacho) Me dijo siéntate, vinieron una serie de excusas, falacias argumentativas que terminaron con una indicación muy clara para mí que era una orden para absolverlo, lo cual me colocó en un dilema porque poquito o mucho, yo he trabajado y dedicado parte de mi vida profesional a la defensa de los derechos de las mujeres”, contó quien después de esto renunciara a la comisión que encabezaba en etse partido.

La catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM y del Instituto Nacional de Ciencias Penales y Titular de la Boutique Legal Ciani y Asociados dio a conocer que cuando citó a Gutiérrez de la Torre para oír su versión de los hechos, este le dijo: “¿no sabe quién soy yo? porque me está haciendo esperar”. A lo que contestó: “¿Usted no sabe quién soy yo? Soy la presidenta de la comisión de justicia”.

Ciani recordó cómo operó la investigación interna contra Gutiérrez de la Torre, la cual implicó un “enfrentamiento bastante fuerte” pues mantiene una “relación institucional con muchas personas destacadas”.

Aunque inicialmente investigaba al ex presidente del PRI-DF por afectar la imagen del partido -a raíz de la denuncia del priista Armando Barajas- después se rescató una demanda laboral contra Gutiérrez de la Torre por parte de mujeres despedidas luego de negarse a tener relaciones sexuales con él desde el año 2011, tres años antes del reportaje que develó la red de prostitución.

“Preferí buscar una causa un tanto más objetiva. Nos dimos a la tarea de profundizar y dimos con antecedente de 3 mujeres que bajo la misma dinámica (de la red de prostitución) presentan una demanda laboral… se acredita despido injustificado por acoso y se ordena una indemnización de bastantes millones de pesos… conseguimos copias de esta sentencia y con esa teníamos acreditada otra causal: generar un menoscabo patrimonial”, expuso.

Pero luego de que se le dio la orden de absolverlo cuando su intención era expulsarlo, “me vi orillada, al darme cuenta que no era una decisión que dependía de mí y no podía prestarme a algo que atentaba con mis convicciones éticas y personales, a renunciar”.

Mientras que Gutiérrez de la Torre “se quedó en el PRI por supuesto” y “hubo ciertos cambios en la comisión hasta que validaron la decisión política que se tomó de absolverlo de toda culpa”.

“Tampoco hubo consecuencia en la Procuraduría de Justicia del DF a cargo de un gobierno perredista que también lo protegió con sus omisiones y sus terribles ‘fallas’ en la investigación”, lamentó.

“Una excusa en el partido que siempre se manejaba a nivel interno era que mientras la Procuraduría no determine que hay un delito nosotros no podemos expulsarlo“, anotó, sin embargo, lo que ella buscaba acreditar era una responsabilidad política no penal.

La ex priista consideró que la procuraduría tenía los elementos suficientes para ejercitar una acción penal y “llevar el asunto por lo menos al conocimiento de un juez y si esto no pasó me queda claro que la intención política detrás de esa indagatoria era que no pasara absolutamente nada”.

Ciani criticó el silencio del PRI en este caso, que fue grotesco y una “burla hacia estas mujeres”.

Gutiérrez de la Torre “no tuvo consecuencia alguna ni en el partido ni en una procuraduría de un gobierno perredista, con el que se decía tenía vínculos poderosos”, lo cual “te habla de una complicidad sistemática hacia un personaje, que se convierte en una protección que solamente ellos sabrán la complicidad y las razones”.

Sin embargo, la Fiscalía de la Ciudad de México, encabezada por Ernestina Godoy, anunció recientemente que ampliará la investigación del caso Gutiérrez de la Torre, lo cual abre una esperanza para las víctimas.

Lee: Fiscalía CDMX investiga a funcionarios que participaron en averiguación previa contra Cuauhtémoc Gutiérrez

“Me pongo a disposición de las autoridades ministeriales si es que pudiera tener relevancia mi entrevista”, dijo Ciani a la periodista Carmen Aristegui. Confió en que por fin se logre el objetivo final: esclarecimiento de los hechos y reparación del daño.

Por último celebró haber salido del partido: “al carajo la política, soy muy feliz hoy”.

Ve la entrevista completa:

Tomado de la agencia Aristegui Noticias: https://aristeguinoticias.com/0610/mexico/iba-a-expulsar-a-gutierrez-de-la-torre-pero-hubo-orden-de-absolverlo-ex-priista/?utm_source=aimtell&utm_medium=push&utm_campaign=campaign-2091