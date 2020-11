Oaxaca no utilizó 94 mdp autorizados para reconstrucción tras sismos de 2017

+ La Auditoría Superior de la Federación reporta que se trató de una línea de crédito, a través del Fondo de Reconstrucción 2018 (Fonrec), que fue desaprovechada por las autoridades estatales

OAXACA, OAX., noviembre 4 de 2020.- El Gobierno del Estado de Oaxaca no utilizó 94 millones de pesos que le habían sido autorizados en una línea de crédito a través del Fondo de Reconstrucción 2018 (Fonrec) para atender a los damnificados por los terremotos de septiembre de 2017, reporta la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Las autoridades estatales no entregaron 42.6 millones de pesos que estaban etiquetados para atender a familias cuyas viviendas presentaban daños parciales o totales y que ya contaban con dictámenes favorables por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), además de otros 3 millones de pesos que no fueron comprometidos, y 48.4 millones de pesos más de recursos comprometidos que no fueron pagados por tratarse de proyectos con plazo de ejecución vencido.

En el caso de los 42.6 millones de pesos que ya habían sido autorizados para la reparación o reconstrucción de viviendas, la ASF indicó que las autoridades justificaron que “no se pudo localizar a los beneficiarios en las viviendas dictaminadas por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) con daño total o parcial”.

La Auditoría Superior de la Federación explica que en 2018 al gobierno de Oaxaca le fue autorizada una línea de crédito simple del Fonrec, a través de Banobras, de hasta 1 mil 200 millones de pesos para atender la contingencia derivada de los terremotos de septiembre de 2017, de los cuales al 31 de diciembre de 2018 se había realizado una disposición por 1 mil tres millones de pesos.

Meses después, ya durante el año 2019, las autoridades realizaron siete disposiciones más por 132.4 millones de pesos, lo que hizo un monto total acumulado de 1 mil 135.4 millones de pesos, de los cuales al 30 de septiembre de 2019 se habían pagado en diversas acciones 1 mil 41.4 millones de pesos, con un saldo de recursos no pagados por 94 millones de pesos.

Esos 94 millones de pesos no fueron entregados a la población afectada, a pesar de que Oaxaca fue el único de las tres entidades, junto con el Estado de México y Morelos, que recibieron recursos del Fonrec, pero que no ejecutó ni un peso en trabajos para la atención de los daños causados a la infraestructura urbana, además de que fue el que menos recursos del fondo mencionado gastó en reparación de infraestructura educativa: 52.2 millones de pesos en agua, 6.9 millones de pesos en saneamiento, y 21.8 millones de pesos en salud.

“En los tres entes fiscalizados se identificó que no se fijó adecuadamente el tono y dirección para la organización, que permita asegurar un desempeño congruente con las más altas normas profesionales. Asimismo, no se aseguró contar con los mecanismos necesarios para un desempeño eficiente y de alta calidad, así como para promover mejoras permanentes”, señala la ASF en las conclusiones de su informe al referirse a las autoridades de Oaxaca, Morelos y Estado de México.

“En los tres entes fiscalizados su planificación no estaba orientada hacia los resultados y objetivos a corto y largo plazo con el propósito de asegurar un desempeño de alta calidad; asimismo, no se apreció el desarrollo de un seguimiento riguroso ni de un sistema de revisión que permita medir el progreso en el cumplimiento de los objetivos y metas en el ejercicio de los recursos institucionales, aunado a que la alta dirección no recibió la información de manera oportuna y útil para que pudiera tomar decisiones eficaces que pudiesen corregir los errores detectados”, precisa el organismo auditor.