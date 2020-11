Estos son los 4 presuntos extorsionadores detenidos en Plaza Bella

+ Se llaman Juan Manuel C. G., Jonathan Ricardo C. C., Esteban Omar A. H., y Argimiro V. B.

OAXACA, OAX., noviembre 18 de 2020.- Como Juan Manuel C. G., Jonathan Ricardo C. C., Esteban Omar A. H., y Argimiro V. B., fueron identificados los cuatro presuntos extorsionadores detenidos la víspera en un operativo que culminó a balazos con la policía en inmediaciones del centro comercial “Plaza Bella”.

La detención de estos sujetos sucedió minutos después de las 11:00 de la mañana del martes 17 de noviembre de 2020 en el estacionamiento del centro comercial “Plaza Bella”, ubicado en la colindancia de la Ciudad de Oaxaca con el municipio conurbado de Santa María Atzompa.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) aprehendieron en flagrancia a un grupo de personas que intentaban cobrar una extorsión a una víctima.

Según lo informado, éstos pretendían cobrar una fuerte cantidad de dinero y una camioneta, pero la víctima ya había avisado con anterioridad a la AEI, dependiente de la Fiscalía.

“Al momento de los hechos, los probables extorsionadores abrieron fuego contra integrantes de la Agencia Estatal de Investigaciones, mismos que repelieron el ataque logrando la detención de cuatro personas, una de las cuales se encuentra herida por disparo de arma de fuego”, expuso la FGEO en un comunicado de prensa.

En ese operativo, se les decomisaron una camioneta tipo Chevrolet S10, color blanco con placas de circulación RY-28-896 de Oaxaca y una camioneta Nissan tipo Frontier color blanca.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público para que determine su situación jurídica.