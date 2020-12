‘No les he fallado y no les fallaré’, reitera AMLO al pueblo de México

+ En su mensaje a la Nación, el Presidente de México afirmó que en dos años de gobierno ha logrado ahorros por 1.3 billones de pesos, a través de la austeridad y el combate a la corrupción

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 1 de 2020.- Con un tono sereno y relajado, mostrando confianza en sí mismo y armado de una batería de datos duros, Andrés Manuel López Obrador dio un mensaje al pueblo de México a dos años de haber iniciado su mandato como Presidente de México.

Arropado por los integrantes de su Gabinete y algunos invitados especiales en Palacio Nacional, el Presidente López Obrador aseguró que se han sentado las bases de la transformación y ha cumplido hasta ahora con lo prometido hace dos años: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

La ceremonia inició guardando un minuto de silencio en memoria de los fallecidos por COVID-19 y tras este sentido homenaje, el Presidente López Obrador comenzó a exponer los logros de su gobierno que la mayor parte de sus críticos niegan todos los días.

AMLO destacó que a diferencia de lo que sucedía en los tiempos del PRIAN, hoy el fraude electoral se castiga, la corrupción y el robo de combustibles son delitos graves, el Presidente no tiene fuero y se acabó la condonación de impuestos que beneficiaba a los empresarios más acaudalados del país.

Además, el Presidente indicó que hoy la austeridad es una realidad y al gobernar sin lujos y frivolidades, cancelando los fideicomisos que se usaban para unos cuantos, hay más recursos para entregárselos a los más pobres y marginados con el fin de que salgan adelante.

El mandatario recalcó que en esta crisis, a diferencia de los neoliberales, quienes endeudaron al pueblo rescatando a los de arriba, su gobierno optó por no endeudar al país, combatir la corrupción y no aumentar los impuestos, cuidando el bienestar de quienes están en la base de la pirámide, lo cual ha dado resultados, pues la moneda mexicana no se ha depreciado y los ingresos se han reducido apenas 3 por ciento.

“De inmediato comenzamos a combatir la corrupción y a poner en práctica una política de austeridad republicana. Hemos ahorrado en dos años 1 billón 300 mil millones de pesos en compras y contratos”, dijo López Obrador.

El Presidente recordó que tras la cancelación del Nuevo Aeropuerto en Texcoco, su gobierno construye el Aeropuerto Felipe Ángeles, además del Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas, Tabasco. Por si fuera poco, apoyó fiscalmente a las fronteras norte y sur del país, rescató a Pemex, no ha hecho ningún gasolinazo y prometió en 2023 dejar de importar gasolinas.

Respecto a la pandemia, el Presidente AMLO señaló que el daño económico y de salud ha sido un proceso doloroso, el cual su gobierno ha tenido que enfrentar pese a haber heredado de los gobiernos anteriores un sistema de salud en ruinas y “minado por la corrupción”.

No obstante esta situación, se han reconvertido cientos de hospitales en todo el país, se han habilitado miles de camas y se han contratado a miles de médicos, enfermeras y trabajadores de la salud, quienes pese a las más de 100 mil defunciones por Covid-19, han salvado miles de vidas.

En cuanto a los empleos, AMLO informó que se han recuperado 555 mil 600 empleos formales del millón 117 mil perdidos y pronosticó que en marzo del próximo año, “se podrá alcanzar otra vez la cifra de 20 millones 613 mil que había antes de la pandemia”.

Sobre la inseguridad en el país, López Obrador reconoció que aún falta mucho por hacer para pacificar al país, sin embargo los delitos del fuero federal hoy van a la baja, pues se han reducido en un 30% y el año pasado hubo menos homicidios que en 2018.

Tras la enumeración de sus logros y el reconocimiento de sus faltantes, el Presidente fue poniendo fin a su discurso, subiendo la intensidad de sus palabras.

El mandatario señaló que hoy no hay represión, tampoco se tolera la corrupción ni se permite la impunidad. Lo que sí hay es un gran respeto a la Constitución y al pueblo, además de una profunda convicción de darle prioridad a los más necesitados y una absoluta libertad de expresión.

Asimismo, recalcó el Presidente, México es una Nación libre y soberana, respetada y respetable para el resto del mundo y expuso que para él, es un timbre de orgullo que pese a la pandemia, su gobierno no haya dejado de trabajar para lograr la Cuarta Transformación, atacando de manera especial a “la pandemia de la corrupción”.

“Puedo afirmar que el 70 por ciento de los hogares de México recibe, cuando menos, un programa de bienestar, gracias al combate a la corrupción” subrayó.

Y llegó al momento estelar.

Fue autocrítico y dejó en claro que su gobierno no es perfecto ni aspira al pensamiento único, por lo cual está consciente de que existe una oposición, una situación legítima, sana y normal en un país democrático.

Sin embargo, y fue ahí cuando sacó el as bajo su manga, dijo que sabe perfectamente que existen movimientos que buscan medrar contra la mayoría de los mexicanos, pero los “otros datos” bajo su poder le demuestran que el 71 por ciento de los ciudadanos mexicanos desea que sigamos gobernando “y con eso tenemos”, remató el Presidente.

Al final, rompiendo cualquier intervención cuadrada y sin chispa, añadiéndole la pasión que le ha caracterizado a lo largo de su vida, el Presidente AMLO terminó su discurso enviando un mensaje a los mexicanos que lo siguen apoyando:

“Amigas y amigos, gracias por su confianza (…) Amor con amor se paga, no les he fallado y no les fallaré”.

AHORROS POR 1.3 BILLONES DE PESOS EN LOS PRIMEROS DOS AÑOS DE GOBIERNO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que durante los primeros dos años de su gobierno se ha logrado ahorrar un billón 300 mil millones de pesos en compras y contratos, así como reduciendo al mínimo el robo de combustible.

Durante su Mensaje a la Nación con motivo del segundo aniversario de su gobierno, López Obrador también destacó el combate a la defraudación fiscal y otras malas prácticas dañinas a la hacienda pública que proliferaban “en el antiguo régimen”.

“La austeridad y la cancelación de fideicomisos y fondos que se manejaban de manera discrecional, deshonesta y en beneficio de minorías también nos ha permitido liberar más presupuesto en beneficio del pueblo”, expresó el mandatario.

Precisó que su fórmula de combate a la corrupción y del ejercicio de sus funciones, “sin lujo ni frivolidad”, ha sido posible evitar un mayor endeudamiento del país, el aumento de impuestos y el incremento a los precios de los combustibles.

“Y lo más importante, esta nueva política económica fincada en la moralidad nos ha permitido financiar programas sociales para el bienestar de nuestro pueblo, en especial para los más pobres y marginados” agregó.

Durante su discurso, López Obrador enunció una serie de programas públicos fondeados con dichos recursos:

Pensiones universales para los adultos mayores;

Apoyos a niñas y niños con discapacidad;

Becas a estudiantes de familias pobres;

Atención médica con medicamentos gratuitos

Recursos para productores del campo y pescadores;

Programa de reforestación Sembrando Vida;

Entrega de fertilizantes a productores de Guerrero;

Becas para jóvenes aprendices, entre otros.

En materia laboral, López Obrador destacó que en dos años se ha aumentado el salario mínimo en 30 por ciento en términos reales, “como no sucedió en los últimos 36 años del periodo neoliberal ni en épocas anteriores”.

Respecto al desarrollo regional, resaltó la importancia de implementar una política de apoyo a la frontera norte que contempla la disminución de impuestos, reducción al precio de los combustibles y aumento al doble del salario mínimo.

“Lo mismo se aplicará desde enero próximo en la frontera sur en cuanto a estímulos fiscales; por ejemplo, Chetumal volverá a ser zona franca”, expresó.

