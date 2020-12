Munícipes, mucha corrupción y demasiada impunidad

TEQUIO Y POLÍTICA

Joseph Fouché

*Diez presidentes municipales, una alcaldía, mucha corrupción y demasiada impunidad

*Oaxaca de Juárez, convertida en una mina de oro para los que pasan por oficinas del municipio

*Oswaldo García Jarquín19.8%, abajo del edil de Tampico, 58.4%, y arriba del de Cd. Victoria, 12.1%

*Gabino, Villacaña, Fraguas, “El Güero” Rodríguez, Melgoza, “Chucho Bolas”, Ugartechea y corrupción

*De Esesarte, Gómez Sandoval, Bustamante Underwood y la impunidad, total impunidad

*Mientras tanto, la ciudad capital a la deriva: problemas de agua, de inseguridad, de vivienda

*…Y la amenaza que se asoma: Jorge González llescas, quiere ser candidato del PRI a la capital

PRESIDENCIAS MUNICIPALES, VERDADERAS MINAS DE ORO

De entrada, preguntas:

¿En la historia moderna de Oaxaca capital se ha conocido que un edil de Oaxaca de Juárez haya ido a la cárcel por peculado o algún otro delito administrativo?

La corrupción en la alcaldía de la Verde Antequera es, a todas luces, descarada… de la impunidad qué se puede decir, nunca pasa algo contra los funcionarios corruptos del municipio capitalino ¿La fórmula para evitar justicia y promover el saqueo es el que entra protege al que sale y así nos vamos con los abusos y costumbres en la capital del estado? ¿Los oaxaqueños estamos atados de manos y nos han despojado del derecho a pensar para no denunciar y, al mismo tiempo, permitir que se roben el presupuesto que es propiedad de la sociedad que vive en la cuna de los tres poderes?

Se supone, solamente se supone, que el municipio es el primer nivel de gobierno, que es el edil o el alcalde la primera autoridad con la que tiene relación el pueblo, comunidad o sociedad y, en consecuencia, por ello debemos y tenemos que exigir al munícipe que aclare en dónde y en qué se gastaron los miles de millones de pesos que tiene de presupuesto la alcaldía.

Resulta bastante curioso que el edil en turno de sus gobernados. Se gasta en publicidad y propaganda por el simple motivo de que se inauguró una calle de tres o cuatro cuadras cuyo costo, oficial, fue de 9 ó 10 millones de pesos (excesivamente caro)… es motivo de burla, de parte del alcalde capitalino que, nuevamente se gaste en publicidad y propaganda porque García Jarquín, se promueva recorriendo colonias sin inaugurar una banqueta que, aunque usted no lo crea, esa obra que no existe ejerció un presupuesto de qué le gusta, para 4 millones de pesos.

ESTADÍSTICAS, SON DURAS PERO SON NÚMEROS FRÍOS…

1.- El 50 por ciento de la población de la Ciudad de Oaxaca no permite que sus hijos salgan de sus viviendas por… inseguridad.

2.- El 42.7 por ciento, dejó de caminar por las noches cerca de su casa por… inseguridad.

3.- Por algún motivo, más de 15 mil habitantes han tenido contacto con la policía preventiva y su experiencia fue… pura corrupción.

4.- Más de 10 mil personas fueron a solicitar algún servicio a las oficinas municipales y encontraron con mucha… corrupción.

5.- Los encuestados manifestaron que los efectivos de la policía municipal inspiran poca confianza.

6.- Más del 60 por ciento de la población prefiere dejar sus cosas de valor cuando se dispone a salir a la calle por la… inseguridad.

Que conste, las cifras anteriores no las sacamos de la chistera, es decir, no son inventadas, son el resultado de un estudio exhaustivo de quienes están encargados de las Encuesta Nacional de Seguridad Pública del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI.

De esta encuesta, hay más acerca de Oswaldo García Jarquín, quien según las cifras mencionadas se encuentra entre los 13 presidentes municipales con menor aprobación: en otras palabras, el 19.8 por ciento apoya la gestión o “sugestión” del hijo de su papá, quien está muy por debajo de Jesús Antonio Náder, munícipe de Tampico, Tamaulipas, con el 58.4 por ciento y un tantito arriba de Xicoténcatl González, edil de Ciudad Victoria, Tamaulipas, que tiene una aceptación del 12.1 por ciento.

Lo ocurrido hace unos días en la zócalo de la capital, lugar al que se presentó el ex vendedor de calcetines, Hugo Jarquín, con un grupo de golpeadores o vendedores ambulantes, para verificar los lugares donde se ubicarían para estas fiestas de fin de año (si es que las hay), y que ante ello no se apareciera un solo policía municipal y poner límites al abuso de autoridad del tal Jarquín, lamentablemente refleja que no hay autoridad en la capital del estado y al mismo tiempo corrobora las cifras del INEGI.

EL PROBLEMA DEL MUNICIPIO CAPITALINO NO ES UNA NOVEDAD, ES LA MISMA CLOACA

Un recuento de los daños o de los hechos corruptos que se padecen en la “Nueva” Antequera, podrá darnos una idea de que este municipio y su cabildo simplemente han sido una mina de oro para quienes han pasado como titulares del cargo y a su cabildo que solamente reciben las migajas y los tres años de fama que tienen al integrar la planilla ganadora de todo, todo.

Viene más ejemplos que, al mismo tiempo, significan una burla a la ciudadanía que los llevó a sus cargo que, por no tener tantos reflectores, ha sido saqueado sin límites y las que pueden hablar en silencio de este atraco descarado son: calles sin pavimentar, pésimo servicio de agua y alcantarillado, carencia de innumerables áreas verdes a las que tiene derecho el individuo, vivienda digna, seguridad sin corrupción, servicios burocráticos sin corrupción, problemas de la basura, ambulantaje irracional, tráfico infernal, violación del uso de suelo por la misma corrupción, entre muchos otros problemas.

Oaxaca-capital, aunque no se quiera aceptar, es una verdadera cloaca gracias a la corrupción. En nuestra “Verde” ó “Nueva” Antequera (el casco de la ciudad), solamente contamos con tres calles más o menos pasaderas, curiosamente, por donde más turismo pasea: El Andador Turístico, García Vigil y una parte de Independencia, de ahí en fuera en cualquier otra arteria hay baches por todos lados.

Y si el turismo se atreve ir a conocer los mercados Benito Juárez o Veinte de Noviembre, encontrará basura por aquí, basura por allá y basura por todos lados. Y si el turismo tiene suerte, no se encontrará con un amigo de lo ajeno que se lleve sus pertenencias.

¿En qué se gastan tantos miles de millones de pesos que tiene de presupuesto el municipio de Oaxaca de Juárez?

Si sentamos en una balanza a Oswaldo García Jarquín, que de pura suerte está en ese cargo, ¿será el peor de los ediles capitalinos? ¿o acaso, será el menos manos? ¿será el más ratero o corrupto? ¿o podría ser el mirlo blanco que cruzó el pantano sin manchar su plumaje o ese plumaje límpido ya venía manchado?

EL TEMA DE LA IMPUNIDAD ES PARTE DEL AMIGUISMO Y LA IMPUNIDAD

Oaxaca-capital podría ser como Valladolid, Sevilla, Segovia ó Toledo, en España. Lo que ocurre es que aquí en la “Nueva” Antequera, la clase política, mejor dicho los bandidos que se sienten o se creen políticos, tienen otros planes, el saqueo.

Insistimos, el recuento es bastante interesante independientemente el tiempo o el lapso que hayan administrados los anteriores presidentes municipales:

A).- Al frente del municipio ¿qué obra importante o trascendental realizó Gabino Cué Monteagudo (Convergencia por la Democracia), nada. Solamente nos dio un delante de lo que era capaz de robar… ¿Alguien lo ha visto pasearse por las calles de Oaxaca?

B).- Luis Ugartechea Begué (PAN), además de que sus restaurantes(Asadores Vascos) crecieron desmesuradamente, qué obra pública llevó a cabo como alcalde, nada… ¿alguien lo ha visto por las calles de esta ciudad capital?

C).- Carlos Melgoza Castillo (PAN), estuvo a cargo de las arcas municipales, alguien nos podría informar que obra hizo para beneficios de los oaxaqueños y que admiren propios y extraños… Por obvias razones se retiró de la política y nadie se atrevió a auditarlo, ¿cómo se llama eso?… complicidad e impunidad.

D).- Jesús Ángel Díaz Ortega (a) “Chucho Bolas”, con todo el dinero que hizo al frente del municipio, lo agobia el no tener en qué ocuparse y hoy es un borrachín que se deja ver, haciendo el ridículo, por los mejores hoteles de Huatulco… ¿cómo arquitecto, que suenen las voces y nos griten qué obra hizo en las colonias marginadas de esta “Verde” Antequera… Éste sujeto si se deja ver en ocasiones por las calles de Alcalá.

E).- Manuel de Esesarte Pesqueira, el bueno para nada, perdón solamente para el dinero, ¿qué llevó a cabo en materia de obra pública para que los oaxaqueños le agradecieran y lo recordaran, nada… hoy está felizmente retirado de la política, pero con un buen bono.

F).- José Antonio Hernández Fraguas, ha sido dos veces alcalde de la ciudad capital aparte de amasar y concretar su fortuna ¿qué realizó por los habitantes de esta ciudad? ¿alguna obra hidráulica) (alguna avenida importante? ¿algún proyecto de tránsito? ¿algún tema acerca del transporte público?… Hizo nada y todavía tiene el cinismo de dejarse ver por estos lares.

G).- Javier Villacaña Jiménez, antes de la presidencia municipal, no estaba en bonanza financiera como en la actualidad. Hoy se da el lujo de ver la política de “lejos”, pero no deja de hacer negocios con las constructoras junto con el hermano legislador, Jorge Villacaña Jiménez… A su paso por la alcaldía de Oaxaca-capital, además de cobrar el 30 por ciento de comisión para otorgar “obra pública”, ¿los hermanitos hicieron algo para sacar del atraso en agua potable, alcantarillado, vivienda, seguridad y transporte a los citadinos?, no… Los hermanos cara-dura, curiosamente, se hacen pasar por “honorables”, “respetables”, “decentes”, pero no de eso ni presumir pueden, porque “te conozco bacalao…”

H).- Lamentablemente, en este recuento, tenemos que llegar al ex “locutor”, porque la política los retiró por motivo$ muy podero$o$. Se trata de Humberto “El Güero” Rodríguez, quien tuvo como trampolín político al Partido Acción Nacional, y con ello pudo demostrar que la corrupción, lo ladrón, lo saqueador y lo cínico no tiene “ideologías”, solamente se tiene que ser ambicioso y pecar de codicia para destruir a una ciudad como Oaxaca… Por arte de magia y gracias a su jugoso bono, hoy “El Güero” Rodríguez, ya no tiene necesidad de trabajar ¿hizo algo por la ciudad de Oaxaca?… nada.

I).- Alfonso Gómez Sandoval, un caso sui géneris, porque no tiene llenadera. Y es que pasó por el IEEPO, donde cuentan se “tapó” de billetes, pasó por la presidencia municipal de Oaxaca y vienen las preguntas ¿alguna obra para resolver el problema del agua? ¿para construir nuevos jardines? ¿para remodelar el zócalo? ¿para darle otra presentación a la Alameda de León? ¿para pavimentar calles que tienen años de no conocer el asfalto?… Nada, nada, nada… hoy vive tranquilamente su confinamiento y sin remordimiento de conciencia, porque carece de ésta.

J).- Miguel Ángel Bustamante Underwood, tuvo un paso ¿fugaz? Por la alcaldía de Oaxaca-capital… No necesitaba tres años, simplemente el tiempo suficiente para resolver bien, bien, su problema económico ¿qué no pudo hacer nada por la capital, es explicable?, pero que si hizo mucho y cuando decimos mucho es mucho por él, también es explicable.

LOS HERMANOS GONZÁLEZ ILLESCAS AMENAZAN CON APODERARSE OAXACA

A estas alturas del partido, cuando la capital del estado pierde por blanqueada y no hay quien pueda rescatarla, sus enemigos o adversarios amenazan o prometen secuestrarla en los próximos meses.

Nos referimos a los hermanos Jorge y Tomás González Illescas. Intentan venir por todo (para ellos), menos por ayudar a Oaxaca a resolver sus problemas ancestrales. A principios de este siglo, Jorge, fue dirigente del PRI, cuando Ulises Ruiz Ortiz, saqueaba al estado como gobernador. En el 2005 ó 2006, el pequeño Jorge se robó toda la nómina del PRI y, sin empacho alguno, afirmó que le había pagado a todos los trabajadores y empleados de ese instituto político.

De Tomás, qué se puede decir: no hace mucho tiempo fue corrido de la delegación de la Semarnat por corrupto, pues mediante triquiñuelas trató de despojar a un canadiense de un hotel en Puerto Escondido… Los que saben, dicen que tiene ciertos contactos en las oficinas de Catastro del gobierno del estado y que ellos le informan que inmuebles no han pagado predial durante cierto tiempo, de esta manera invade terrenos a casas deshabitadas, movimientos que le han redituado millonarias ganancias, pues pasado el tiempo las ofrece sumas estratosféricas.

Un ejemplo de ello es una casona de avenida Independencia, entre González Ortega y Leandro Valle, inmueble del que se apoderó con un grupo de golpeadores, quienes por un tiempo la habitaron para evitar que se la quitaran.

Otro caso, es una casa deshabitada en la esquina de Bustamante con Periférico, que fue otro caso de despojo con violencia.

Las historias de radio pasillo, detallan que Jorge González Illescas, de un tiempo a la fecha, se ha movido como nunca para convertirse en candidato del PRI a la presidencia municipal de la capital, de lograrlo habría qué imaginar el saqueo de las arcas municipales y el tráfico de influencias del hermanito Tomás para hacer de la suyas y apoderarse, por la mala o por la peor de inmuebles en el casco de Oaxaca de Juárez.

Con la impunidad con la que hasta ahora se han manejado los ex y el actual presidente municipal, no cabe duda que Jorge y Tomás, aceptarían con mucho gusto la patente de corsario que el Revolucionario Institucional les entregaría al ungirlo como candidato del PRI a la alcaldía capitalina.

Quienes conocen por la superficie a este tesoro nacional y considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad, estarán convencidos que todo es tranquilidad y que la corrupción municipal, es un mero guión cinematográfico que podrá ser un éxito de taquilla.

Sin embargo, lo que ocurre al interior de las oficinas de la presidencia municipal de la ciudad de Oaxaca, opacaría a la mejor película de todos los tiempos: El Padrino.

Y es que cada trienio, al frente de las oficinas municipales de la capital, se puede ver a un mafioso en acción.

LO QUE ESTÁ POR VENIR EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS

Los partidos políticos estatales, sin excepción, todos por negocio desde ahora se frotan las manos porque ya está a la vista el gran negocio, primero, del proceso pre-electoral en el que aseguran habrá dinero… luego, se realizarán las elecciones donde se manejará más dinero.

Es decir, que los hoy “dirigentes y “diligentes” de las organizaciones políticas oaxaqueñas desconocen que es una ideología, que ideología representan y, solamente, son movidos por los miles de millones de pesos que se gastarán en los comicios dentro de unos siete meses o 210 días… así, ha empezado la cuenta regresiva por el gran negocio cíclico que representa cualquier tipo de proceso electoral.

Y como la pandemia del coronavirus o Covid-19 a lo único que no afecta en cualquier parte del mundo, es a una elección, los que se dedican a hacerse de dinero público para invertirlo en fortunas privadas, están al acecho de precandidatos, cualquier precandidato es bueno, siempre y cuando deje buen dinero, para reptar para después convertirse en sanguijuela y así succionar todo el dinero posible.

Después de esta breve interrupción, nos introducimos al tema: las presidencias municipales que, en algunas regiones del estado se están dando con todo con el objeto de hacerse de la mina de oro que representa un ayuntamiento.

Por ejemplo, en San Juan Bautista Tuxtepec, Jorge Ilescas (a) “El Chester”, ese ladronzuelo disfrazado de político, ha arriesgado su resto para convertirse en munícipe o saqueador de esa jurisdicción política.