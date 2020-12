Fuerza por México se jugará el todo por el todo en Oaxaca: Salomé Martínez

+ Tenemos coincidencias con el presidente Andrés Manuel López Obrador, no con el partido que lo llevó al poder, aclara la Secretaria General de FXM en la entidad

OAXACA, OAX., diciembre 24 de 2020.- Coincidentes con la política del presidente Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación (4T) que implementa en el país, la secretaria general del partido Fuerza por México (FXM) en Oaxaca, Salomé Martínez Salazar, se dice dispuesta a jugarse “el todo por el todo” en la contienda electoral estatal y federal del 6 de junio de 2021.

“Nosotros tenemos coincidencias con quien hoy gobierna este país: Andrés Manuel López Obrador, no con el partido que lo llevó al poder”, aclara en charla con varios comunicadores la mujer, originaria de Oaxaca, con amplia experiencia en el diálogo y las negociaciones con organizaciones y fuerzas políticas de la entidad, principalmente como ex priista.

Representante en Oaxaca de FXM, con registro de partido político obtenido apenas el 14 de octubre de 2020 por decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Martínez Salazar admite: “No escondemos el desprestigio que CATEM tiene en Oaxaca”, y también cuestiona: “¿Qué en política no tiene desprestigio en este momento?”.

Ante la pregunta inevitable, responde que FXM “nace en 2019 apartado de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM)”, que dirigen a nivel nacional Gerardo Islas Maldonado –antiguo miembro del partido Nueva Alianza– y el ex senador morenista Pedro Haces Barba –líder de CATEM– y “sólo suma al proyecto partidista”.

Precisa que antes y durante el proceso electoral “sumarán en cada municipio, donde hablarán con los liderazgos de CATEM para que se sumen al partido, pero quienes encabecen a FXM tendrán que separar al sindicato del partido, en una suma de estructura y voto, no de liderazgo”.

Puntualiza: “Si un líder de CATEM tiene honestidad probada y manera legal de vivir podrá acompañar la campaña, si el candidato así lo desea; de lo contrario, será un militante más”.

Salomé Martínez Salazar define a Fuerza por México como “un partido de centro izquierda con tendencia ciudadana, progresista, adepto a los postulados del presidente Andrés Manuel López Obrado”.

Además, busca “empoderar a dos grupos que han estado olvidados en México: las mujeres y los jóvenes”, dice y adelanta que su propósito es, “si la ley lo permite, que las 300 candidaturas a diputaciones federales, incluidas las 10 que le corresponden a Oaxaca, las encabecen mujeres y jóvenes”.

Indica que la Fuerza por México “nace de los campesinos, las mujeres, los jóvenes, los obreros, de lo que somos las y los oaxaqueños, de la cultura del esfuerzo, de quienes siempre están luchando por salir adelante”.

Puntualiza: “Oaxaca es una tierra de emprendedores y de ahí viene la fuerza. De gente que no está buscando qué les va a dar el gobierno, sino cómo hacerle para ya no depender del gobierno. De gente que ya no está esperanzada sólo en estirar la mano. De quienes han encontrado, a través de su fuerza laboral, que pueden tener calidad de vida en el lugar donde se encuentren”.

¿Cómo coincidir con AMLO y la 4T si en la lucha electoral se van a disputar votos?

— La contienda será entre partidos políticos y ahí cada uno expondrá qué plataforma política resulta más atractiva para la ciudadanía, porque cuando se logre el gobierno se gobernará para todas y todos.