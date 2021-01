‘No me gusta la censura, no me gusta que a nadie lo censuren’: AMLO

+ El Presidente de México critica a Marck Zuckerberg, dueño de Facebook, y reconoce que “no tiene invitación” para asistir a la toma de posesión de Joe Biden como presidente de Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO, enero 8 de 2021.- Aunque advirtió que no se pronunciaría sobre el asalto violento al Capitolio que buscaba reventar el proceso de transmisión de poderes en Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador condenó a las redes sociales que ayer bloquearon los mensajes de Donald Trump.

AMLO defendió el derecho de Trump a difundir sus mensajes en dichas plataformas digitales y se lanzó contra estas: “No me gusta la censura, no me gusta que a nadie lo censuren y le quiten el derecho a transmitir un mensaje en Twitter o en Facebook. No estoy de acuerdo con eso, no acepto eso”.

Minutos antes, durante su conferencia mañanera, López Obrador se había negado a presentar postura ante el asalto de ayer en Washington, que la mayoría de líderes globales consideraron como un ataque a la democracia.

El tabasqueño fijó los límites de lo que llamó “nuestra política”. Dijo: “No vamos a intervenir en asuntos que corresponde resolver, atender, a los estadounidenses. Esa es nuestra política. Siempre es muy lamentable el que se pierdan vidas humanas, en eso sí podemos expresarnos; por lo demás no tomamos postura, deseamos que siempre haya paz, que prevalezca la democracia que es el poder del pueblo y que haya libertades”

Pero no logró contenerse ante la “censura” de las redes a Donald Trump. Facebook e Instagram informaron que mantendrán bloqueadas las cuentas del republicano.

ZUCKERBERG: CONTROL DE RIESGOS

Marck Zuckerberg, fundador de Facebook, explicó esta mañana que tomaron la decisión de suspender la cuenta de Donald Trump y suprimir sus mensajes, como una medida ante el riesgo de que el republicano utilice sus últimos 13 días en la Casa Blanca para dinamitar la transmisión de poderes en Estados Unidos.

En un post difundido en su plataforma, Zuckerberg advirtió: “Los riesgos de permitir al presidente Trump que continúe usando nuestra plataforma durante este periodo, son simplemente demasiado grandes.

“Los impactantes acontecimientos de las últimas 24 horas –ponderó– demuestran claramente que el presidente Donald Trump tiene la intención de utilizar el tiempo restante en el cargo para socavar la transición pacífica y lícita del poder a su sucesor elegido, Joe Biden”.

Explicó que la decisión de Trump “de usar la plataforma para aprobar en lugar de condenar las acciones de sus partidarios en el edificio del Capitolio ha perturbado correctamente al pueblo de Estados Unidos y a todo el mundo. Eliminamos sus declaraciones ayer porque juzgamos que su efecto (y probablemente su intención) sería provocar más violencia”.

Twitter no había ofrecido justificación por suspender la cuenta de Trump.

AMLO, SIN BOLETO PARA EL 20 EN WASHINGTON

Por su parte, tras defender a Trump contra “la censura”, López Obrador se refirió esta mañana a la toma de posesión de Joe Biden y reconoció que no lo han invitado.

Se adelantó: “No tengo invitación y he decidido salir poco, desde que estoy en la Presidencia sólo he hecho un viaje a Washington, a la Casa Blanca, porque era muy importante que iniciara lo del tratado libre comercio”.

Presumió la economía mexicana frente a la crisis de transmisión de poderes en EU. “Ayer, a pesar de lo que sucedió en el Capitolio, se mantuvo estable nuestra economía”.

En México no existe polarización, dice: “Sólo el 25% de la población le gustaría que yo dejara el gobierno, 70% quiere que continúe, y 5% no ha decidido. Entonces, ¿cuál polarización?”.

QUE BIDEN ADMIRA MODELO MEXICANO ANTICOVID

López Obrador ofreció detalles de la llamada que sostuvo en diciembre con el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden: “Reconoció que estaba mejor la atención en México, sobre el problema (Covid), que lo que ellos estaban haciendo”.

Cabe señalar que México enfrenta una saturación hospitalaria que el gobierno federal se ha negado a admitir, aunque incluso Claudia Sheinbaum, jefa del gobierno capitalino, informó que la última semana de diciembre fue la peor en lo que va de la pandemia.

