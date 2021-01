Obesidad, diabetes e hipertensión apuran la muerte por Covid-19

+ Médico especialista del HRAEO señala que contar con padres con diabetes mellitus tienen hasta un 50% de desarrollar esta enfermedad, sumado a los factores ambientales, la mala alimentación como el consumo de azúcares, harinas y la falta de ejercicio

OAXACA, OAX., enero 8 de 2021.- Las y los pacientes con enfermedades como: obesidad, hipertensión o diabetes no controladas tienen un mayor porcentaje de fallecer por Covid-19, advirtió el médico especialista en medicina interna, adscrito al Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO), Gerardo Pérez Bustamante.

Precisó que los antecedentes familiares como contar con padres con diabetes mellitus tienen hasta un 50 por ciento de desarrollar esta enfermedad, sumado a los factores ambientales, la mala alimentación como el consumo de azúcares, harinas y la falta de ejercicio.

Indicó que la forma más grave de la enfermedad por el Síndrome de Insuficiencia Respiratoria Aguda, SARS-COv-2, y que evoluciona a neumonía grave son en pacientes con estas patologías, quienes requieren de oxígeno, por lo tanto necesitan los cuidados en un hospital y ameritan ventilación mecánica con un ventilador o respirador.

Pérez Bustamante exhortó a la población mayor de 40 años que no tenga ninguna patología o con antecedentes familiares con enfermedades crónicas, acudir con su médico para realizarse un chequeo que le permita conocer su estado de salud, como los niveles de glucosa, hemoglobina galicada, de colesterol, de triglicéridos, así como pesarse y medir la circunferencia de la cintura, esto para descartar algún grado de obesidad.

Mencionó que en el caso de los hombres “nos sentimos con la responsabilidad del trabajo, de ser el proveedor del hogar, y que no podemos enfermarnos y nos aguantamos más, porque consideramos que al acudir al médico es una conducta de debilidad, pero tenemos que atendernos para evitar complicaciones y adelantarnos a que la enfermedad nos tome por sorpresa”.

Dijo que de acuerdo con las estadísticas de 100 pacientes que son atendidos por Covid-19, 80 van a desarrollar una enfermedad leve o una forma con síntomas mínimos, el 20% va a tener síntomas graves, y de estos la mayoría tienen una patología como obesidad, hipertensión o diabetes, y van a requerir ventilación mecánica o asistencia de un hospital y lamentablemente llegan a fallecer.

Consideró que esta pandemia “nos debe dejar una enseñanza a valorar más nuestra salud ya que hasta el momento no hay un tratamiento efectivo, ni medicamento que sirva o tenga un efecto antiviral contra SARS-COv-2, los tratamientos usados actualmente son para tratar de disminuir la inflamación, la fiebre y el dolor, así como la formación de coágulos; pero hasta que no tengamos una vacuna efectiva o universal, ni un tratamiento antiviral útil, no vamos a poder tener un control de la enfermedad”.

Ante ello, dijo que se debe continuar con las medidas de prevención como quedarse en casa, mantener la sana distancia, usar el cubrebocas correctamente, realizar el lavado de manos frecuente, así como evitar el consumo de alcohol y tabaco, realizar actividad física durante 40 minutos al día, consumir agua pura, así como visitar al médico regularmente para detectar algún padecimiento.

Reiteró que la hipertensión es llamada el “asesino silencioso”, ya que no presenta síntomas y la diabetes se presenta con 4 o 5 años de evolución cuando el paciente acude para su diagnóstico. Los síntomas clásicos son: cuando el paciente se da cuenta de que ha bajado de peso (pérdida de peso), come mucho (polifagia), tiene mucha sed (polidipsia) y orina frecuentemente (ploiuria).

Por ello, es fundamental acudir con el médico o especialista ante el menor síntoma para que inicien su tratamiento que les permitirá mantener su sistema inmunológico y aumentar las defensas del organismo para hacer frente al Covid-19.