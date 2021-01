Cierra viernes en Oaxaca con 384 contagios y 20 muertes por Covid-19

+ El ritmo de contagios de la pandemia sigue en aumento, alerta la Secretaría de Salud

OAXACA, OAX., enero 22 de 2021.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) advirtieron que el ritmo de contagios de Covid-19 sigue en aumento en la entidad, lo que ha llevado a una ocupación hospitalaria al corte de este 22 de enero del 63.1% en las unidades de todo el sector salud.

El coordinador de Planeación y Desarrollo de la Jurisdicción Sanitaria número Uno “Valles Centrales”, Juan Carlos Contreras Santiago, aseguró que en la jornada de este viernes, 19 nosocomios reportan 100% de ocupación de camas; es decir, hay 425 camas sin disponibilidad, de un total de 674.

Detalló que por Jurisdicción Sanitaria, el Valle Central contabilizó 74.8% de ocupación de pacientes con complicaciones a causa del virus, Istmo 51.2%, Tuxtepec 40.3%, Mixteca 68.6%, Costa 58.3% y Sierra 5.6%.

Precisó que desde el primer caso detectado en la entidad hasta este viernes 22 de enero de 2021, Oaxaca ha acumulado 32 mil 924 pacientes confirmados, 384 más que el día de ayer, así como lamentablemente dos mil 383 pérdidas fatales, de las cuales 20 ocurrieron al corte de este 22 de enero.

Enfatizó que son 83 municipios con contagios nuevos, principalmente: Oaxaca de Juárez con 134 casos nuevos para hacer un total de nueve mil 635 acumulados; Santa Cruz Xoxocotlán 26 casos con un total de dos mil 056; Santa Lucía del Camino con 15, y un acumulado de mil 661, y la Heroica Ciudad de Huajuapan de León con 14 para hacer un total de mil 131, por mencionar algunos.

Detalló que el Valle Central tiene un global de 22 mil 753 contagios y mil 263 defunciones; Istmo dos mil 760 y 378 muertes; Mixteca dos mil 492 y 209 defunciones; Tuxtepec dos mil 182 y 288 decesos; Costa mil 639 y 156 muertes; Sierra mil 098 y 89 decesos.

Respecto a los fallecimientos, el funcionario especificó que el virus ha sido especialmente mortal en el género masculino, el cual concentra 65.7% de los fallecimientos divididos por sexo; en tanto que por edad, la incidencia más alta se ubica en los mayores de 65 años con mil 99 notificaciones.

Agregó que se han notificado 15 mil 128 personas que han salido negativas a la enfermedad, cuatro mil 659 son casos sospechosos; así también 29 mil 789 se han recuperado y hay 752 casos activos.

Por todo ello, invitó a las y los oaxaqueños a atender las medidas disciplinarias y sanitarias para contener el avance de la pandemia.

“Hagamos caso a las recomendaciones. Si no hay necesidad de salir de casa, no salgas; lávate las manos con agua y jabón de manera constante, usa en todo momento el cubrebocas y cuidemos que nuestras familias este bien alimentadas, a fin de prevenir la enfermedad y si somos afectados, no se complique”, subrayó.