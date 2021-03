Convoca SSO a donar sangre para niñas y niños con cáncer

+ El Hospital de la Niñez Oaxaqueña cumple con los protocolos sanitarios para brindar un servicio seguro a los donantes.

San Bartolo Coyotepec, Oax. 3 de marzo de 2021.- El Hospital de la Niñez Oaxaqueña Doctor Guillermo Zárate Mijangos y los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), convocan a la sociedad a donar sangre y salvar vidas de manera generosa, voluntaria y altruista.

El encargado de la Subdirección de Operación del nosocomio infantil, Carlos Gonzalo Cruz Hernández, dio a conocer que resulta de vital importancia la difusión masiva sobre la necesidad de que los donantes de sangre voluntarios continúen con esta noble acción solidaria, ya que con la llegada de la emergencia sanitaria por Covid-19 a la entidad, se registró un descenso del 50 por ciento respecto a las donaciones, lo que significa un desabasto de unidades sanguíneas esenciales para la recuperación de los infantes, principalmente por padecimientos oncológicos.

Enfatizó que la unidad médica pediátrica requiere diariamente un promedio de 12 donadores de sangre, de cada una de ellos se puede extraer hemoderivados como son paquetes globulares, plasma fresco y concentrados plaquetarios; “a veces es necesario hasta cuatro unidades de plaquetas por paciente al día, de ahí la importancia de la solidaridad de las personas para lograr que muchos niños y niñas recuperen su salud”, agregó.

Resaltó que, este es el único hospital en su tipo de toda la entidad, que reciben a menores de edad de las zonas más alejadas y de escasos recursos económicos que requieren atención especializada y que no cuentan con seguridad social, por lo cual, hizo un llamado urgente al apoyo de las y los oaxaqueños, para que se sumen a la campaña de donación altruista de sangre.

Asimismo, pidió a los interesados acudir a este nosocomio ubicado en San Bartolo Coyotepec, de lunes a domingo en un horario de atención de 7:00 a 8:30 horas, con el uso obligatorio de cubrebocas, en ayunas, tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilogramos, no haber tenido cirugía alguna en los últimos seis meses, no haber ingerido bebidas alcohólicas tres días antes de la donación.

Así como no tener síntomas respiratorios, no usar drogas intravenosas o inhaladas, no haberse sometido en el último año a tatuajes, acupuntura, microbleading o perforaciones, en el caso de las mujeres no estar embarazadas o lactando, agregó.

El especialista hizo énfasis en que el nosocomio lleva a cabo con estricto rigor los lineamientos sanitarios para proteger la salud de los donantes y el personal del centro médico.

Por lo que añadió que en la entrada del hospital se lleva a cabo un filtro de acceso, a los donantes se les facilita el acceso directo al servicio de sangre, se les proporciona gel antibacterial y desinfección protocolaria, se les realiza un historial clínico, se respeta la sana distancia con marcaje en suelo.

Además, se desinfecta toda la zona después del ingreso de cada donador al área de extracción de sangre, así también las y los profesionales del banco de sangre cumplen con todas las medidas de sana distancia, higiene y uso adecuado del equipo de protección.

Cruz Hernández, reiteró el llamado a regalar vida a quien más lo necesita en estos momentos, y para evitar aglomeración en el hospital, recomendó a la población agendar una cita de donación voluntaria de sangre en la página oficial https://blooders.org/hospital/ninez-oaxaquena o llamar al teléfono 951 551 0044, y poder salvar la vida de los niños y niñas oaxaqueñas.