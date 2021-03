Muere Cepillín a los 75 años, “El Payasito de la Tele”

+ El deceso fue confirmado por su hijo al programa televisivo Sale el Sol. Indicó que sufrió un paro respiratorio; sus hijos pudieron despedirse de él.

Ciudad de México. 8 de marzo de 2021.- Ricardo Gonzalez, “Cepillín”, falleció la mañana de este lunes 8 de marzo a los 75 años de edad, así lo confirmó su hijo al programa televisivo que se transmite por la cadena Imagen, Sale el Sol. Ahí indicó que sufrió un paro respiratorio. “Los médicos pudieron sacarlo, pero había posibilidad de otro”, dijo.

Sus hijos pudieron despedirse de él:

“Nos hizo caso mi papá cuando le dimos palabras de tranquilidad y a los 10 minutos se nos fue”, dijo Ricardo, su hijo. “Gracias a todos por sus muestras de cariño”, agregó.

Reitero “estoy aquí con ustedes para decirles que ya se nos fue; quisiera que fuera una falsa noticia, pero no lo es”, e indicó que la última voluntad del “Payasito de la Tele” era ser cremado.

Ayer fue ingresado a terapia intensiva tras sufrir insuficiencia cardíaca y neumonía, minutos después se informaba que sería intubado. El pasado 28 de febrero ingresó al Corporativo Hospital Satélite debido a dolores intensos en la espalda media.

Luego de realizarle varios estudios fue sometido a una cirugía que duró nueve horas, en que le colocaron ocho tornillos y dos varillas. “El Payasito de la Tele” evolucionaba de la operación, incluso, recibió la visita del “Rey Grupero”. El encuentro fue compartido en Instagram con la leyenda:

Hoy es un día increíble, hoy se vendió una de las obras que hice para mi hermanazo @cepillintv”.

Rey Grupero convivió con Cepillin: “Eso me llena de alegría, ya hasta me están pidiendo más cuadros para esta súper iniciativa. Me siento honrado de ser amigo de la familia Cepillín”, comentó.

Sin embargo, el “Payasito de la Tele” presentó algunas molestias en el pecho. Se descartó que el malestar fuera provocado por las flemas, por lo que fue ingresado a terapia intensiva e intubado, según se lee en el espacio de Instagram.

Este artículo fue tomado de la agencia Excélsior : https://www.excelsior.com.mx/funcion/muere-cepillin-el-payasito-de-la-tele-a-los-75-anos/1436589