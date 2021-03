Gira juez orden de aprehensión contra el ex dirigente del PRI-CDMX

+ A partir de ahora, la Fiscalía capitalina ya podrá proceder en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.

Ciudad de México. 9 de marzo de 2021.- Un juez giró una orden de aprehensión contra el ex dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, por lo que la Fiscalía capitalina ya puede proceder en su contra.

Las cuentas del ex dirigente del PRI capitalino fueron congeladas, a casi siete años de que una investigación periodística revelara cómo operaba una red de prostitución al interior de ese partido. El bloqueo se dio por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto. El priista lo sabe desde ayer, según confirmaron fuentes.

Lo anterior, luego de que la Fiscalía capitalina reabriera la investigación en su contra en septiembre pasado.

Por considerar que las indagatorias realizadas por la anterior Procuraduría de Justicia presentaron omisiones graves que afectaron el proceso y a las víctimas, será ampliada la investigación, indicó la fiscal Ernestina Godoy.

Gutiérrez de la Torre siempre ha negado lo ocurrido e incluso han salido en su defensa conductores de programas de radio. “Nosotros desde aquí, sostenemos cada palabra, cada minuto de lo transmitido, cada palabra de lo publicado, cada elemento de información que se dio a conocer” del caso Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, indicó Carmen Aristegui, quien lamentó que haya un periodista que ya se hundió en el fango y se sigue hundiendo aún más al defender al ex dirigente del PRI capitalino.

Hubo orden de absolverlo en el PRI

Luego de que el equipo de investigaciones especiales de la periodista Carmen Aristegui revelara la red de prostitución de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, se decidió expulsarlo del partido, pero hubo una orden de absolverlo, reveló la ex presidenta de la Comisión de Justicia del PRI, Italy Ciani.

En entrevista, reveló que fue el entonces presidente de ese partido, César Camacho, quien le pidió frenar la expulsión de Gutiérrez de la Torre.

“Estábamos listos para resolver… cuando yo le informo al presidente del partido (César Camacho) me dio la indicación de esperar un poco para pronunciarnos, instrucción que acaté, hasta que el promovente acudió al Trife… resolvió que el procedimiento estaba bien integrado y sólo falta que resuelvan, nos dio cinco días, subí con él (Camacho) a comunicarle la noticia. Se quedó callado, me escuchó, y después me dijo ‘pues resuelve’. Estaba yo saliendo de su oficina cuando me dijo: ‘¿qué vas a hacer?’ Le dije: lo voy a expulsar”, reveló.

“(César Camacho) Me dijo siéntate, vinieron una serie de excusas, falacias argumentativas que terminaron con una indicación muy clara para mí que era una orden para absolverlo, lo cual me colocó en un dilema porque poquito o mucho, yo he trabajado y dedicado parte de mi vida profesional a la defensa de los derechos de las mujeres”, contó quien después de esto renunciara a la comisión que encabezaba en este partido.

La catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM y del Instituto Nacional de Ciencias Penales y Titular de la Boutique Legal Ciani y Asociados dio a conocer que cuando citó a Gutiérrez de la Torre para oír su versión de los hechos, este le dijo: “¿no sabe quién soy yo? porque me está haciendo esperar”. A lo que contestó: “¿Usted no sabe quién soy yo? Soy la presidenta de la Comisión de Justicia”.

Este artículo fue tomado de la agencia Aristegui Noticias: https://aristeguinoticias.com/0903/mexico/congelan-cuentas-de-cuauhtemoc-gutierrez-de-la-torre/