Margarita Peña: Novohispanismo, independencia y soberanía

Margarita Peña, académica, investigadora, escritora y muchas cosas más que el país debería lanzar en gran relevancia, es uno de esos personajes que dan realce al conocimiento, no solo a partir de la profundidad, sino de una postura ideológica justa.

Cuando nos debatimos en los recuerdos de lo que hicieron con nuestros ancestros los invasores, la academia moderna y la investigación, entran al rescate para sacar a relucir los valores y el humanismo que nos legaron seres extraordinarios. Unos de España e Italia y otros de diversos confines; unos más, de lo que se llamaba criollismo.

Cuando buscamos, en el año de la Independencia, recalcar nuestra soberanía, como se acaba de hacer ante Joe Biden y vemos la pequeñez de la monarquía española al negar el reconocimiento de aquellas agresiones, el tener presente a quienes mostraron una conducta diferente, creativa y básica para nuestra historia y cultura, también nos eleva.

En este mes, en el que se profundiza sobre las luchas justas femeninas, es importante destacar a mujeres relevantes como Margarita, que desde la UNAM sobre todo, no hizo diferencias en los valores humanos de género, con los que se topó en sus décadas de investigadora.

Hombres y mujeres aparecen juntos ahí, incluso hace una permanente incursión en la vida monacal de mujeres, que ahora es importante recalcar en momentos en que se juzga en Europa a una iglesia, por las agresiones sufridas por miles de monjas católicas.

Desde su desaparición en 2018, la maestra Margarita Peña Muñoz (1938-18), ha recibido varios homenajes, uno en su alma mater, la UNAM, de la que fue egresada y académica, en donde estudió la licenciatura en Literatura Hispánica y la maestría.

Hizo el doctorado en el Colegio de México y fue becada por el gobierno francés y el Instituto de Cooperación Iberoamericana de Madrid. De los homenajes, su hijo el periodista y también escritor Federico Campbell Peña hizo una recopilación en marzo de 2020 que recupera varios de los ensayos y artículos que fueron presentados en esos encuentros.

Una flor a varias voces, se llama el libro que fue publicado por Ediciones La Cuadrilla de la Langosta, con el diseño y edición de Benjamín Anaya González. En su portada aparece Margarita acompañada de Carlos Monsiváis, Juan José Arreola y José Antonio Alcaraz. Es un libro breve que es rebasado por el contenido de sus ponentes.

Por lo acuciante de la tarea que desarrolló durante décadas y el aporte que ha hecho al novohispanismo literario, daré una idea de esa acuciosidad, a partir de los párrafos de la ensayista y crítica literaria Mary Carmen Sánchez Ambriz: “La labor de Margarita Peña consistió en tender hilos y relaciones entre uno y otro autor, lanzar hipótesis, documentarse, comparar y continuar indagando en cuanta biblioteca se cruzaba por su camino.

Por así decirlo, ingresó a la investigación cubierta de Flores y de esta manera comenzó a descubrir otra faceta de su vocación: ser cazadora de documentos y manuscritos olvidados específicamente de los siglos XVI y XVIII”.

“Ella trotaba por el mundo siempre en busca de una gran biblioteca. No podía visitar una ciudad, si no dedicaba un tiempo a extraviarse por horas en un archivo. Para ella, la vida académica no se reducía a la práctica cotidiana de asistir a un aula e impartir una clase a sus alumnos; habría sentido que algo estaba inconcluso: debía hurgar en la historia, en la literatura y ofrecer una visión de sus hallazgos”.