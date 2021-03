Jornada de vacunación contra Covid 19 en Oaxaca, afectada por falta de coordinación

+ Largas filas sin respetar los protocolos de sana distancia e incluso la pernocta de personas en los módulos, han sido la constate durante la jornada de vacunación contra Covid 19 en la Ciudad de Oaxaca.

Oaxaca de Juárez, Oax. 10 de marzo de 2021.- Aunque el titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Juan Carlos Márquez Heine, destacó que Oaxaca es un referente nacional en el manejo de las vacunas contra Covid19, la realidad que se ha visto al menos en los primeros dos días de la campaña de inoculación en la región de Valles Centrales, incluyendo la capital de la entidad, es distinta.

Una de las grandes observaciones que se le ha hecho a esta estrategia es la falta de coordinación entre los gobiernos estatal y federal debido a su diferencia de colores, de manera específica a la descoordinación entre los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) y la delegación del Bienestar.

En este sentido, dicha diferencia entre ambos niveles de gobierno provocó no sólo desinformación, sino además falta de atención a los adultos mayores, quienes desde 24 horas antes llegaron a hacer fila a los módulos de vacunación, exponiéndose a las inclemencias del clima y sin los protocolos de salud al no respetarse la sana distancia, todo con tal de recibir una dosis.

#VacunaciónCOVID19 #Oaxaca | Cientos de personas hacen fila alrededor del ex-convento de San Lorenzo, esperando obtener una ficha para que sus adultos mayores sean vacunados contra #Covid19, como es el caso de Don Javier. #Click pic.twitter.com/iBeihsf8oF — PressLibre Noticias (@PressLibreMx) March 10, 2021

Además, la ciudadanía reportó que la vacunación inició hasta “con dos o hasta con tres horas de retraso”, escenas comunes en los once puntos de vacunación establecidos en la capital oaxaqueña y en municipios conurbados.

La falta de información quedó más expuesta cuando los Servicios de Salud emitieron un comunicado para advertir que no tenían conocimiento de dónde serían los puntos de vacunación; aunque posteriormente, la propia dependencia reconociera a través de otro boletín que la cobertura de aplicación de la vacuna en sus primeras fases se encuentran establecidas en la “Política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la Covid-19″.

#Entérate | Continúan las filas nocturnas para vacunar a adultos mayores contra #Covid19. Cientos de personas esperan en las afueras de los centros de vacunación instalados en la capital oaxaqueña. Así inicia el segundo día de la jornada de #vacunacioncovid19. pic.twitter.com/FPHXxVkNiS — PressLibre Noticias (@PressLibreMx) March 10, 2021

Oportunismo y cuestionamientos

Cabe mencionar que a uno de los módulos de vacunación, el ubicado en el Gimnasio Universitario de la UABJO, llegó la diputada federal y candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia de Oaxaca de Juárez, Alejandra García Morlán, quien fue echada del lugar al grito de “¡fuera, fuera, fuera!”.

En respuesta a las escenas que circularon a través de los diferentes medios, la legisladora y aspirante a la alcaldía capitalina reviró a través de su cuenta de Twitter @alegarciamorlan: “Y NO señores, no es protagonismo, es hablar en representación de los adultos mayores que están desde anoche con la esperanza de recibir su vacuna y NO MORIR. Por qué muestran nada más una cara de la moneda? Y además tergiversan!!! Ya basta de polarizar!”.

Y NO señores, no es protagonismo,es hablar en representación de los adultos mayores que están desde anoche con la esperanza de recibir su vacuna y NO MORIR. Por qué muestran nada más una cara de la moneda? Y además tergiversan!!! Ya basta de polarizar! — Ale Morlan (@alegarciamorlan) March 9, 2021

Por otra parte, la delegada del Bienestar, Nancy Ortiz Cabrera, fue cuestionada en redes sociales por la falta de información y las largas filas que se hicieron. Pero en respuesta solo señaló que no es necesario hacer fila porque “no hay folios, ni citas, ni listas, es nada más tener 60 años cumplidos y ser residente de esta capital donde se van aplicar 28 mil 740 dosis”.

Petra Cruz Zurita es de las primeras personas adultas mayores en recibir la vacuna contra #COVID19 en Oaxaca de Juárez. pic.twitter.com/fdI4NsRdJt — Nancy Ortiz Cabrera (@NancyOrtizOax) March 9, 2021

Se acaban vacunas y cierran 2 sedes

Desde el primer día se acabaron las dosis de vacuna contra Covid19 en los centros ubicados en el Ejido Guadalupe Victoria y en Lomas San Jacinto Amilpas.

“La delegación estatal de Bienestar nos ha informado que se terminaron las vacunas que tenían destinadas para el número de habitantes de las colonias circunvecinas. Se cierra el centro de vacunación del Ejido Guadalupe Victoria y también el de Lomas de San Jacinto”, informó el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Oswaldo García Jarquín.

García Jarquín indicó que estos centros de vacunación ya no van a brindar servicio y en su lugar se abrirá un centro de vacunación más en un lugar por definir, que se anunciará por parte del gobierno federal.