Prisión preventiva para 9 presuntos secuestradores: FGEO

+ Los hechos ocurrieron el pasado 2 de marzo en Ocotlán de Morelos, región de Valles Centrales.

Oaxaca de Juárez, Oax. 10 de marzo de 2021.- Por solicitud de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), el juez de Control dictó auto de vinculación a proceso y prisión preventiva contra una mujer y ocho masculinos detenidos en flagrancia, señalados como probables responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad, asociación delictuosa y lesiones en agravio de un masculino; hechos ocurridos el pasado 2 de marzo en Ocotlán de Morelos, región de Valles Centrales.

Se trata de la mujer G. O. D. M. y los masculinos O. I. H. M.; I. A. H. H.; A. G. M.; C. U. C. F.; G. O. C. G.; V. I. J. V.; J. V. G. y A. J. C. C., quienes fueron detenidos tras un operativo efectuado el pasado 2 de marzo y presentados de manera inmediata ante la autoridad correspondiente.

De acuerdo con la carpeta de investigación 7002/FDAI/UECS/2021, el 2 de marzo, aproximadamente a las 13:30 horas, la víctima se encontraba laborando en las inmediaciones de la Agencia de San Jacinto Ocotlán, cuando fue privada de su libertad por los imputados; sin embargo, mediante un operativo ejecutado por los agentes Estatales de Investigación se logró la liberación de la víctima y la detención de los probables responsables.

En audiencia, y tras presentar las pruebas necesarias por el agente del Ministerio Público, el juez de Control dictó auto de vinculación a proceso, dictando tres meses de plazo para el cierre de investigación complementaria, quedando en tanto en prisión preventiva justificada.

La Institución de procuración de justicia reafirma en los hechos su compromiso de actuar con firmeza contra quién o quiénes infrinjan la ley y atenten contra la libertad e integridad de la ciudadanía.