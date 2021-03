Llama Segego a “la civilidad y el diálogo” a habitantes de Estancia de Morelos y El Rodeo

+ El secretario general de Gobierno, Francisco Javier García López, convocó a las y los pobladores de ambas localidades a solucionar pacíficamente sus diferencias, y no afectar con bloqueos carreteros

Tlalixtac de Cabrera, Oax. 19 de marzo de 2021. Derivado del bloqueo en la Carretera Federal 190, a la altura del crucero de Hacienda Blanca, que mantienen pobladores de las agencias Estancia de Morelos y El Rodeo, pertenecientes al municipio Santiago Atitlán, el secretario general de Gobierno (Segego), Francisco Javier García López, hace un llamado a conducirse con civilidad y privilegiar el diálogo para solucionar de manera pacífica sus diferencias.

Francisco Javier García López destacó que, la instrucción del gobernador Alejandro Murat Hinojosa es conciliar los conflictos en la entidad, sin distinción de colores o ideología partidista, siempre y cuando no se afecte a la ciudadanía; por lo que convocó a las y los pobladores de ambas agencias de la región Mixe, encauzar sus peticiones de manera institucional, no afectar a terceros con estas acciones y malas prácticas que no abonan a mantener la paz en la entidad, aun cuando se les ha brindado atención en un marco de respeto.

Ante la demanda que realizan pobladores de las agencias de Estancia de Morelos y El Rodeo, en cuanto a los recursos del ramo 28 y 33 del año 2020, la Segego informó que una mesa de diálogo instalada con representantes de las agencias y las autoridades municipales que estaban en funciones, el ayuntamiento ofreció entregar cheques por el total de la cantidad anual, misma que ascendía a 5.6 millones de pesos.

Esta cantidad se dividiría entre las dos agencias; sin embargo, las y los representantes de Estancia de Morelos y El Rodeo no aceptaron, y esta negativa fue certificada ante Notario Público por parte del ayuntamiento.

Cabe señalar que en las elecciones de las nuevas autoridades municipales, regidas por Sistemas Normativos Internos, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), mediante acuerdo IEEPCO-CG-SIN-67/2020, calificó como parcialmente válida la elección ordinaria del Ayuntamiento de Santiago Atitlán, quedando en espera de la integración de un concejal por parte de la agencia El Rodeo y dos concejales por Estancia de Morelos, para complementar la totalidad del cabildo.

En ese sentido, la Segego a través de la Dirección de Gobierno, acreditó al presidente municipal, Pablo Ramírez Mateos; a la regidora de Hacienda, Hortencia Prospero Mateo, y a la regidora de Obras, Vanesa Amelia Prospero Bautista, en atención a la constancia de validez emitida por el IEEPCO, quedando pendiente la acreditación de los 3 concejales que serían propuestos por las agencias Estancia de Morelos y El Rodeo.

Asimismo, la Segego ha brindado atención a la problemática social y político-electoral, que se ha presentado entre las partes; se han realizado mesas de diálogo para solucionar de manera pacífica sus diferencias y alcanzar acuerdos en beneficio de las y los habitantes de las comunidades pertenecientes a la región Mixe.

De esta manera, la Segego reitera que es un ente conciliador, respeta la autonomía en el manejo de los recursos de los ayuntamientos, así como mantiene el respeto institucional a los organismos autónomos y mantiene el compromiso de solucionar de manera pacífica los conflictos sociales en la entidad, privilegiando el diálogo antes del uso de la fuerza.